Como sabrás, Wish es un sitio en línea donde puedes comprar productos comunes a precios increíbles para la comodidad de tu hogar.

La única diferencia con otros sitios de este tipo es que los productos son similares a los de China, por lo que hay que esperar más o menos tiempo. Comprar en aliexpress..Pero sabía que tú también podías hacerlo Vender productos con deseos: guía paso a paso para vendedores.

Guía paso a paso para vendedores sobre cómo vender sus productos en Wish

Al acceder Solicita el sitio web oficialSi aún no ha iniciado sesión, puede iniciar sesión o registrarse para descubrir el mundo de oportunidades como cliente o vendedor. Y al hacerlo, serás uno de los muchos que obtienen ganancias al vender sus productos en Wish. Y obtienes los grandes beneficios que te mostraré en este tutorial.

Varios aspectos existen como deseos También ofrecen estas oportunidades para convertirse en vendedores.Pero en general, los pasos que tienes que seguir son un poco complicados, pero Wish los encuentra muy fáciles de hacer y luego te muestra cómo hacerlo. Vender productos en Wish: una guía paso a paso para vendedores.

Es importante saber que Wish es actualmente una de las empresas de comercio electrónico más populares. Tanto para comprar como para ser vendedor en esta plataforma. Así que no lo dudes más, comienza a construir tu propio negocio en línea ahora y comienza a vender lo que quieras de Wish.

Tenga en cuenta que primero deberá registrarse e iniciar sesión, tal como lo haría al crear una página oficial de Wish. cuenta de ebay O Amazonas. Pero ahí es cuando necesitamos abrir una cuenta como vendedor en Wish Platform. Si no sabes cómo, crea una cuenta como vendedor y sigue los pasos para comenzar a vender tu producto fácilmente.

Pasos necesarios para convertirse en vendedor en Wish

Lo primero que debe hacer es visitar el sitio y registrarse para obtener una cuenta.Para esto tienes que ir siguiente dirección.. Luego ve a la esquina superior derecha y selecciona tu idioma. A continuación, debe registrar una cuenta de correo electrónico. Este es el nombre de la cuenta en la que desea iniciar sesión.

A continuación, debe ingresar el nombre de la tienda sin espacios. No podrá cambiarlo en el futuro, así que ingrese el mejor nombre posible. Después de completar este procedimiento, deberá ingresar una contraseña de más de 7 caracteres.Finalmente, haga clic en la opción crear una tiendaLuego se le pedirá que ingrese más información personal, como su nombre, dirección y número de teléfono.

También se le pedirá que ingrese la URL de la tienda, los ingresos generados durante el último año y la región donde se encuentra el almacén. Además, la categoría del producto que quieres vender en Wish. Una vez que haya ingresado toda la información requerida, correo de confirmación Por lo tanto, el registro está confirmado y aprobado.

Otra información que es necesario agregar es la relacionada con el método de pago, para que puedas recibir el dinero generado por la venta. Cuando se complete este proceso, se cargará la información relacionada con el producto que desea vender. Debe ser muy detallado con hasta 10 imágenes, etiquetas, envío, fechas de entrega, disponibilidad e identificaciones únicas.

Esta información debe ser genuina y, por lo tanto, debe leerse con atención casi al final para evitar posibles conflictos futuros. Condiciones Generales de Servicio.. Y para terminar, hay que pagar una cuota de inscripción que no supere recientemente los 2.000 dólares.

De esta manera, me enseñó qué hacer para convertirme en vendedor sin causar mayores problemas. Y Vender productos con deseos: guía paso a paso para vendedores.