Guía paso a paso para desinstalar Microsoft Store en Windows 8 y 10

En 2012, Microsoft lanzó un nuevo sistema operativo, Windows 8. Una gran sorpresa para muchos Viene con un complemento y agrega Microsoft StoreEn resumen, es una tienda donde encontrará los muchos programas y servicios de Microsoft que necesita para ejecutar esos productos de manera segura, y no tendrá ningún problema si sus usuarios encuentran virus o malware.

Microsoft Store ocupa espacio en disco como cualquier otro programa. Probablemente desee guardar ese espacio para otro propósito, por lo que este artículo le mostrará cómo hacerlo. Desinstalar o deshabilitar Microsoft Store en Windows 8 y 10..

Beneficios de desinstalar Microsoft Store en computadoras con Windows

Desinstalar Microsoft Store de su computadora no le brindará ningún beneficio en particular. Como La aplicación tiene como objetivo facilitar el proceso de nuestro equipo Genera mayor liquidez en la empresa. Sin embargo, algunas personas no quieren activar la aplicación.

El único «beneficio» de desinstalar el programa a petición del usuario es Liberar espacio en disco No cuesta mucho.

Problemas que pueden hacer que Microsoft Store deje de ser válida

El principal problema de desinstalar Microsoft Store es que te expones a programas que empiezan a fallar. Muchas aplicaciones que dependen de él.. La compañía también enfatiza que no está permitido desinstalar Microsoft Store, especialmente en la última versión de Windows 10.

Sin actualizaciones automáticas

Uno de los principales beneficios de usar Microsoft Store es la facilidad con la que puede instalar programas y aplicaciones. Esto se debe a que no tiene que ir a la página del producto o descargar el instalador y todo lo demás que necesita. Como En Microsoft Store, simplemente ingrese el nombre del programa.Hacer clic en Instalar solucionará el problema y no tendrá que preocuparse por nada más. Esto no es posible sin actualizaciones automáticas, ya que las nuevas versiones de recordatorios y notificaciones no están disponibles.

La aplicación UWP no funciona

La Plataforma Universal de Windows (UWP) es una tecnología propuesta por Microsoft. Desarrollo de aplicaciones en dispositivos con Windows 10.. La desinstalación de Microsoft Store dañará las aplicaciones que usan el formato UWP para actualizaciones automáticas y dejarán de funcionar.

Pasos para deshabilitar Microsoft Store

Primero te mostraré cómo desactivarlo. Esto deshabilita su uso pero no desinstala las dependencias y evita el uso de memoria y procesador. El primer paso es crear un punto de restauración.Esta es una medida de seguridad que siempre debe tomar antes de realizar cualquier cambio en su computadora.

Abra la línea de comando con (Win + R) y escriba Regedit para abrir el registro de Windows. Debe ir a la siguiente ruta: HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREPoliciesMicrosoft..

Luego busque una clave de registro de Microsoft Store llamada WindowsStore. De lo contrario, haga clic derecho y cree una nueva contraseña. Después de la creación, debe asignar un valor. Seleccione Windows Store y haga clic derecho para que aparezca una lista de opciones[新規],[32ビットDWORD値]Haga clic en orden de.

RemoveWindowsStore es el nombre que debe darle. Finalmente, haga clic dos veces para asignar el valor 1. Finalmente, debe cerrar el registro de Windows. Es posible que deba reiniciar su computadoraEsto le permite ver que Microsoft Store está completamente deshabilitado.

para ventanas 8

El primer paso es presionar la tecla Windows y R al mismo tiempo, luego escribir «powershell» y presionar «Enter» en el cuadro de texto. Aquí seleccione el comando “Get-AppxPackage *windowsstore* | Quitar AppxPackage. Finalmente, Microsoft Store se eliminará de nuestro equipo. Ejecute este proceso desde una cuenta de administrador..

ventanas 10

Si desea eliminar Microsoft Store de su sistema Windows 10, puede usar: Mismo procedimiento que el descrito anteriormente... No recomendamos desinstalar la aplicación, sobre todo porque muchos programas dependen de la aplicación, sobre todo en la última versión de este sistema operativo.

¿Cómo desinstalo completamente Microsoft Store?

No puede desinstalar la Tienda Windows a través de las opciones estándar de Windows, así que abra el panel nuevamente Comando y descripción de PowerShell con (Win + R)..

Es importante ejecutar este proceso desde una cuenta de administrador. Una vez en el shell, necesita get-AppxPackage *windowsstore* | escoger. Quitar AppxPackage. ¡Y estás listo! La aplicación ahora se elimina de todas las dependencias en Microsoft Store y el sistema operativo.

Como cualquier programa o aplicación, esto puede fallar y causar problemas, en este caso siempre es la mejor opción Reinstalar Microsoft Store.. Y probablemente no desee desinstalar Microsoft Store, y su plan es aprovechar al máximo todas las características que ofrece Microsoft Store.

¿Qué posibilidades ofrece Microsoft Store?

Microsoft Store, como sugiere su nombre, Dónde encontrar programas y aplicaciones Es necesario para que Windows funcione correctamente sin tener que buscar Windows en sitios web o tener la mala suerte de obtener un bono llamado malware. Pero no se trata sólo de las aplicaciones de Windows. Sitio web oficial de Microsoft Store Aquí encontrará todos los programas y juegos disponibles que son seguros y fáciles de descargar.

Tenga en cuenta que para instalar esta aplicación debe tener instalado Windows 8 o 10 en su computadora. Windows 10 gratis con claves seriales o genéricas Puedes hacerlo de varias maneras. La opción más viable es seleccionar la versión que proporciona Microsoft para probar las actualizaciones.

No necesitas tener una cuenta para usarlo

Al contrario de lo que piensa la mayoría de la gente, no es necesario tener una cuenta de Microsoft para aprovechar todos los beneficios que ofrece Microsoft Store. Además, puede haber varias o ninguna razón por la que no desee crear una cuenta de Microsoft. Entonces, si desea saber cómo Instalar aplicaciones desde la tienda de Windows 10 sin una cuentaNecesitas seguir algunos pasos para lograr esto. Estoy seguro de que no tomará más de 5 minutos.