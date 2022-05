Google Chrome atascado o no responde: causa y solución rápida

Desde que Internet entró en nuestras vidas, ha evolucionado la forma en que normalmente trabajamos. Nuestra herramienta principal Y a la hora de buscar, somos nuestro mejor aliado. Este paso se mueve de una fuente a un mundo virtual. En un mundo virtual puedes conectarte, interactuar e incluso ganar dinero con las personas que necesitas.

Electricidad, Internet juega un papel muy importante. En principio, toda empresa tiene una plataforma digital. Existe para facilitar que los consumidores soliciten algo. Los ejemplos incluyen sitios como Amazon, Ebay y Aliexpress. Desde sitios de compras hasta redes sociales, un sitio web es ¿cómo puedo acceder a él? Cuando se trata de navegadores, uno de los más grandes es Google Chrome.

Google Chrome

Este es un navegador desarrollado por Google y ahora está Navegador más grande En la tierra porque tiene el 70% del mercado Google Chrome Inicialmente, el nuevo navegador se ha convertido en el navegador elegido por la mayoría de los usuarios de Internet, pero eso no es cierto porque tiene un sistema impresionante.

Para Google Chrome noticias interesantes, Estas son las mismas novedades que adoran los usuarios de Google Chrome, Crear una extensión en Google Chrome, Hasta que otorgue acceso completo en una sección como: Bloquear sitios web específicos y Sin duda, es una herramienta y característica muy útil que Chrome ofrece a sus usuarios.

Google Chrome es el navegador más utilizado actualmente con unas prestaciones increíbles y las de Google, pero eso no quiere decir que sea perfecto. De hecho, al usarlo, puede haber errores. Concéntrese en las actualizaciones con errores, en este caso durante la descarga o instalación o desde su dispositivo, tanto en su computadora como en Android. error de que se detuvo.

¿Por qué Google Chrome no funciona o se detiene?

Este error ocurre a menudo debido a la falta de memoria Nuestro dispositivo está saturado Recopila datos y envía un error de detención de la aplicación (Google Chrome en este caso), pero al realizar todos estos pasos, la aplicación está lista para seguir funcionando de la mejor manera.

¿Qué sucede si Google Chrome falla o no se abre?

Google Chrome puede no funcionar correctamenteEs decir, se detiene, no abre y provoca otros errores que impiden su uso. Esto puede suceder porque el navegador es antiguo, la información y la memoria están saturadas y el servidor no funciona. También puede deberse a la ingestión de páginas inapropiadas o virus que provocan la acumulación de virus. Para evitar malos momentos, proponemos dos soluciones viables:

Reinicie Chrome desde la ventana de configuración

Una opción fácil de ejecutar y obtener una respuesta rápida es Reinicie su navegador desde la configuración Necesitas abrir Google Chrome para traer lo mismo. Luego ve a los tres puntos verticales en la esquina superior derecha. Vaya a Configuración y luego a Configuración avanzada.

Bueno, en este punto es recomendable ejecutar el proceso Depende del sistema que use su computadora. En Windows, debe buscar una opción que diga «Restaurar y eliminar configuraciones» y luego «Restablecer configuración». Esto completa el proceso. Sin embargo, si su PC tiene un sistema Mac, Linux u otro. La opción de reinicio se llama «Restaurar configuración a los valores predeterminados originales» y finalmente haga clic en «Restablecer configuración».

Reiniciar el dispositivo

Otra forma de resolver este problema es muy conveniente. Reinicia tu computadora.. Esta es una manera fácil de hacerlo. Antes de ejecutar, debe cerrar las pestañas o programas en su PC y reiniciar desde allí.

Vaya al menú principal en la pantalla del dispositivo y abra el menú de inicio. Verá un icono de inicio o un icono de apagadoPresione aquí para ver otro menú desplegable. Cuando lo vea, debe hacer clic en «Reiniciar». Luego espere a que se ejecute el proceso. Esto significa que puede apagar y encender su dispositivo nuevamente y luego abrir su navegador nuevamente.

Prueba con otro navegador

Si la opción anterior no funcionó, Necesitas cambiar tu navegador Así es como puede acceder a Internet desde su PC. Chrome no avanza, por lo que tampoco está configurado. Siga los pasos a continuación para instalar un nuevo navegador.

Abra el navegador instalado de fábrica en su PC

Encuentra lo que quieres descargar allí

Le das a descargar y cuando termines le das en «Ejecutar navegador»

Después de una breve espera, se le notificará que su navegador se ha instalado correctamente.

¿Cómo puedo evitar que Google Chrome funcione en dispositivos Android?

Por lo general, no es común que los navegadores para Android dejen de funcionar repentinamente. Sin embargo, esto no libera a algunos usuarios que no pueden realizar llamadas. Por eso, aquí hay dos consejos importantes para evitar que esto suceda y no esté disponible en el móvil.

Mantén tu aplicación actualizada

Lo más importante que debe hacer es asegurarse de que todas las aplicaciones que tiene en su teléfono estén actualizadas a la última versión. Eso es fácil. Por ejemplo, una tienda Google Play Store ofrece a los usuarios la posibilidad de actualizar cualquier aplicación Cada vez que quieran o tengan una nueva actualización.

No obstante, si no deseas habilitar esta función para sobrecargar tu teléfono móvil, puedes actualizar manualmente las aplicaciones que consideres necesarias. Actualizar aplicaciones y navegadores del sistema móvilEsto se debe a que este último es importante para su correcto funcionamiento.

Instalar otro navegador como respaldo

además, Es obligatorio que al menos otro navegador esté instalado Actúa como una copia de seguridad de Google Chrome en dispositivos móviles. Esto se recomienda para los niveles que requieren el uso de un navegador de Internet. De lo contrario, no es necesario.

Por lo tanto, Necesitas entrar a la Tienda de Android Luego encuentra el navegador que más te guste o creas que se adapta mejor a ti.[インストール]Haga clic en la opción y espere a que finalice la importación. Eso es todo. Fácil de abrir y usar.

¿Cómo reparar el error de Google Chrome detenido o que no responde en mi teléfono Android?

Lo primero que debe saber sobre este error lo sé bien Para saber si nuestro dispositivo Android es un teléfono con buena memoria RAM o viceversa ya no tiene el mismo rendimiento, este es el pasado de nuestra aplicación en cuanto a la actualización de.

Para saber si nuestro dispositivo Android es un teléfono con buena memoria RAM o viceversa ya no tiene el mismo rendimiento, este es el pasado de nuestra aplicación en cuanto a la actualización de. Vaya a la configuración del teléfono y luego a Ámbito de aplicación.

Dentro de este módulo Buscar Entre todas las aplicaciones, el navegador Google Chrome.

Entre todas las aplicaciones, el navegador Google Chrome. Ya está en la sección de información de Google Chrome, así que revisa la multitud tamaño de peso En nuestro dispositivo, esto hace que sus apuestas sean bastante grandes.

En nuestro dispositivo, esto hace que sus apuestas sean bastante grandes. En tu caso es muy pesado y salvo que lo estés usando para ese uso tan importante, es Google Chrome ¿Tienes mucho espacio? La información de nuestro teléfono que se encuentra actualmente en el dispositivo puede no ser de mucha utilidad son.

La información de nuestro teléfono que se encuentra actualmente en el dispositivo puede no ser de mucha utilidad son. Esta información generalmente nos pertenece cache, Por lo tanto en la información de Google Chrome[ストレージ]Ir a la sección.

Por lo tanto en la información de Google Chrome[ストレージ]Ir a la sección. Si ya estás aquí, puedes hacerte una idea de cómo se estructura y distribuye el peso total de Google Chrome en tus teléfonos. datos de aplicación Y la del caché.

Y la del caché. Qué vas a hacer después Claro Tanto el caché como los datos de la aplicación.

Tanto el caché como los datos de la aplicación. Finalmente, si su teléfono tiene un limpiador incorporado, es una buena idea usarlo. Eliminar otros archivos restantes Depure todo el dispositivo, no solo Google Chrome.

Depure todo el dispositivo, no solo Google Chrome. reiniciar el teléfono Puedes acceder a las tiendas de Android y Google Play y como último paso: Actualiza Google Chrome a la última versión. Eso es positivo, porque Google tiene nuevas funciones como el ahorro de datos y el consumo de energía.

¿Cuál es la mejor alternativa a Google Chrome?

Actualmente hay varias opciones que puede usar para reemplazar Google Chrome en su teléfono, tableta o PC. Sin embargo, dependiendo de sus necesidades de almacenamiento, velocidad y usabilidad, también recomendamos la siguiente lista de posibles navegadores: