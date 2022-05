Fácil transmisión en vivo de los mejores streamers de TikTok

¿Eres un nuevo usuario de TikTok? Quiero ser famoso con esta aplicación.??Ahora te explicaré cómo usarlo. Una de las mejores herramientas. Para ello, además de explicarte los requisitos, necesitas antes algunos consejos más prácticos.

¿Qué debo saber antes de transmitir en vivo en TikTok?

TikTok es una aplicación Crear y editar un videolos creadores agregaron esta opción solo porque comenzó la epidemia, agregando la posibilidad de hacerlo directamente entre personas influyentes. Estos encuentran a todos los usuarios de TikTok que siguen las reglas. Pudieron interactuar más de cerca con sus seguidores.Por lo tanto, estos atraen más seguidores.

La herramienta también está diseñada para dar confianza a tus seguidores para que puedan recordar rápidamente quién eres y más. hacerse más famoso E incluso iniciar una conversación con tu audiencia es una muy buena manera de acercarte a tu audiencia.

Requisitos a tener en cuenta antes de hacerlo directamente en TikTok

Ticktaku Te ofrecemos muchas cosas innovadoraspero también limita las cosas, hay que tener en cuenta lo siguiente para poder hacerlo directamente:

Tengo un cierto número de seguidores.

Todos los usuarios no pueden acceder directamente a TikTok. Más de 1000 seguidoresSi no tienes esa cantidad, no verás la opción de hacerlo directamente. Iniciar sesión en su cuenta Comienza a subir contenido para que puedas aumentar el conteo.

TikTok solo permite a los usuarios transmitir en vivo sin esa cantidad, siempre que la función solo se desbloquee cuando el video se carga y logra una gran cantidad de vistas. Si quieres un dueto Para tu live, primero debes tener al menos 5000 seguidores. Esta es la única manera.

Personas mayores de 16 años

La edad mínima para participar en TikTok es 13 años, pero solo puedes supervisar si tienes 16, y también puedes recibir regalos virtuales si tienes 18. Consulta más abajo para obtener más información. Términos y condiciones Desde la aplicación.

Siguiendo estas dos reglas, usted puede: Muéstrale al mundo lo que puedes hacer Y no te olvides de conseguir los seguidores que deseas y lucir siempre positivo y atractivo. Esta es una excelente manera de transmitir buenos sentimientos a su comunidad de seguidores.

¿Cuál es la forma más efectiva de vivir en TikTok?

Haga que Direct sea conveniente o efectivo. Hay algunas cosas a tener en cuenta, que se describen a continuación.

Dale un nombre o título directamente

Con esta nueva opción de TikTok podrás: informar a los usuarios Sea lo que sea, los espectadores de su programa en vivo ya sabrán lo que están tratando de encontrar allí. Se dice que es como anunciar lo que ves.

Esto es útil tanto para usuarios como para creadores en vivo. Esto permite a los usuarios ver si están interesados. El creador de Direct necesita encontrar un buen título. De esta forma puedes captar la atención del usuario y ver el directo.

Transferencia directa

Esta es otra opción. La única desventaja de una presentación en vivo de este tipo es que está abierta al público. Ellos no saben de lo que estás hablando.Por eso pueden irse pronto o pueden verte hasta el final con tu carisma los atrapas es 50/50.

¿Cómo hacer que las transmisiones de TikTok sean más efectivas?

No se trata solo de habilitar opciones en vivo y comenzar un espectáculo. Mejor transmisión Puedes seguir las recomendaciones a continuación.