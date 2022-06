Experimente la «realidad virtual» sin auriculares: alternativas y consejos

La realidad virtual es una experiencia que cambia la vida y revoluciona nuestra forma de entretenimiento. Con esta tecnología, Haz actividades muy emocionantes Como el juego al que estamos tratando de unirnos.

También Podemos viajar a cualquier parte del mundo. Sin salir de nuestra casa. Esta tecnología nos envuelve en diferentes entornos y lugares del mundo y nos hace sentir que realmente estamos allí. Sin embargo, adquirir este tipo de tecnología suele ser muy costoso. Entonces, en este artículo, te mostraré cómo se hace y cómo experimentar la realidad virtual sin auriculares.

¿Cómo juego un videojuego sin un visor dedicado?

Si desea experimentar la realidad virtual sin un visor dedicado, debe saber que existen otros dispositivos que pueden hacer esto.eso es RV de cartón de Google, Esta es una versión de cartón de un juego de realidad virtual. Para que puedas disfrutar de una buena experiencia en tu smartphone.

Hay algunas restricciones, pero la verdad es que no te arrepentirás. Especialmente si tienes un presupuesto limitado y no quieres usarlo para un buen dispositivo de realidad virtual.Mismo Acceso a muchos juegos, entornos y aplicaciones. Muy divertido. Por esta razón, estos auriculares virtuales son muy recomendables si no tienes mucho presupuesto.

Adquisición de Google Cardboard VR

Si necesita una experiencia de realidad virtual pero no tiene un gran presupuesto, puede comprar un auricular virtual a un precio más económico. Acerca de las autocaravanas de cartón de Google. Este dispositivo cuesta unos pocos dólares. Así que es fácil conseguirlos.

El precio es bajo, por lo que puede obtener una muy buena experiencia de realidad virtual con una experiencia muy realista.Para usarlo, tienes que hacerlo. Pon tu smartphone dentro.. Toma en cuenta que el teléfono debe tener entre 4 y 6 pulgadas para que te sirva. Funciona incluso si no se conecta a una PC. Por otro lado, no hay forma de usarlo sin auriculares. Sin embargo, se puede utilizar para algunas aplicaciones comunes.

Aplicación compatible con Google Cardboard VR

Puedes descargar la aplicación Google Cardboard y disfrutar de un divertido entorno de realidad virtual.Esta aplicación podrá brindarle una experiencia más gratificante de lo que lo hace. Amplia gama de juegos, entornos y experiencias. Como entretenimiento.

Aproveche al máximo su dispositivo Google Cardboard. Para descargar la aplicación, simplemente escanee el código QR que viene con su dispositivo. Entonces, si no está muy familiarizado con este tema y desea comenzar su experiencia de realidad virtual, esta aplicación es muy útil.este Diseñado para personas con poca experiencia en realidad virtual.

Las herramientas en línea permiten una experiencia de realidad virtual

En el mundo de la tecnología, como estos auriculares Google Cardboard, existen diversas herramientas que permiten experimentar la realidad virtual.Aparte de eso Diversas aplicaciones que pueden mejorar la experiencia..

Por lo tanto, los fanáticos de la realidad virtual necesitan descargar estas aplicaciones que pueden disfrutar sin salir de casa.Para que puedas pasar un buen rato Visita lugares alrededor del mundo en 360° Llame más su atención o haga una película como una forma de entretenimiento.

La verdad es que este tipo de tecnología Abren la puerta a un entretenimiento más intenso.. Con solo unas pocas herramientas y aplicaciones dedicadas, puede trasladarse a lugares inimaginables.

Teatro VR para cartón

Con esta app llamada Teatro de Cartón Puede disfrutar grabando sus propias películas en 2D y 3D.. Este es un gran pasatiempo y no tienes que preocuparte por las dificultades. Tiene un control sencillo que funciona muy bien para todas las personas. Si no tienes experiencia con este tipo de juegos, no te preocupes. La aplicación es muy intuitiva y te guiará a través de todo el proceso de juego.

Google Street View

dientes Esta es una de las aplicaciones más utilizadas. Si desea conocer la calle, ubicación y dirección con mayor precisión.Sin embargo, también puedes usar Google Cardboard La experiencia sitúa el lugar de forma mucho más realista a través de la realidad. virtual. De esta forma, podrás conocer diferentes ciudades del mundo desde la comodidad de tu hogar.