¿Existe un juego gratuito como World of Warcraft? -Buen juego

La historia comenzó en 1994. El juego de rol multijugador más popular de todos los tiempos, este popular juego de estrategia En tiempo real figura hoy como el primero de su tipo. Tiene el récord mundial Guinness por tener la mayor cantidad de jugadores en el mundo para juegos en línea multijugador a gran escala. Ya conoces el juego del que te hablamos, es un juego de World of Warcraft desarrollado por Blizzard Entertainment.

¿Existe un juego gratuito como World of Warcraft? -Qué gran juego

La primera versión de este juego de estrategia en tiempo real se conoció como Warcraft Orcs & Human en 1994. A su vez, se convirtió en la base de lo que actualmente se conoce Universo Azeroth.. Durante años ha habido una batalla entre el bien y el mal de dos facciones muy diferentes del enemigo. Este juego existe desde entonces Ha crecido con este estilo de juego innovador de la época.

Hasta la fecha, el juego se ha convertido en el mundialmente famoso World of Warcraft. Continúa la historia de su antecesor. Actualmente hay millones de jugadores. Incluyendo algunas personalidades famosas del mundo del entretenimiento...

Aunque World of Warcraft es considerado un pionero, no es el único juego MMORPG de este tipo, por esta fascinante historia y todo lo que tu personaje puede hacer World of Warcraft es el mejor y más caro..

Hoy hay muchos otros juegos. Es una historia muy similar a World of Warcraft y disponible en una variedad de plataformas. Descubre con nosotros algunos de estos juegos alternativos del tipo MMORPG y además te dejamos nuestras recomendaciones.

Juegos relacionados con World of Warcraft gratis

Como se mencionó anteriormente, hay muchos juegos que son similares a World of Warcraft, especialmente en esta historia, algunos de ellos Order and Chaos Tiene excelentes gráficos y hermosos paisajes. Lanzado en 2011, una de las características más llamativas es que se puede jugar en múltiples plataformas. Los jugadores deben elegir entre dos aspectos: orden o humanos y caos, orcos y zombis.

Otra popularidad Este estilo de juego es Age of Conan. Impresionantes gráficos que te sumergen en el mundo del bárbaro Conan te hacen sentir como si estuvieras viviendo en una era de aventuras. Al elegir un avatar, debes elegir entre diferentes clases de pícaros, sacerdotes, magos y soldados.

Disponible en plataforma Microsoft Windows y consola Xbox 360, esta es una de las mejores y más interesantes alternativas.

También se presenta como opción para disfrutar juego de estrategia en tiempo real allodsonline, Este juego gratuito se desarrolla en varias islas con hermosos paisajes que querrás explorar y disfrutar mientras juegas. Puedes participar en diferentes guerras para adquirir los recursos que necesitas para avanzar, incluido el sistema de habilidades.

Sin duda todas las anteriores son muy buenas alternativas, pero definitivamente querrás saber qué juego te recomendamos.

El mejor juego similar a World of Warcraft

Lo prometido es deuda. Explica lo que muchos consideran la mejor alternativa a World of Warcraft. Empecemos hablando de Blade & SoulLa historia de este juego se concentra Ir a la búsqueda para obtener recursos.. Ofrece una amplia gama de contenido con misiones y recursos para descubrir mientras exploras este fascinante mundo.

También ofrecemos cosas diferentes. Hoja con nombre y poder mágico Se puede usar con personajes. Otra característica interesante es la capacidad de personalizar tu personaje según la raza y la clase.

También recomendamos probarlo en lugar de World of Warcraft fiesta en lineaTiene las mismas características que el anterior. Especialmente en diseño y paisaje, en este juego puedes elegir entre varias clases de personajes con diferentes habilidades. Tu avatar Luchadores, magos, sacerdotes, arqueros, cruzados o engañadoresTiene muchas habilidades que puede desarrollar a lo largo del juego.

existencia Muchas posibilidades en World of Warcraft Hay varios aquí, así que pruébalos y comparte tus pensamientos. Lo mas importante es divertirse.