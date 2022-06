MiTele Plus es uno de ellos. alternativa de netflixDisfruta con un amplio catálogo de contenidos audiovisuales Bajo demanda Para público español y extranjero. Si desea saber más sobre estos servicios, presentaremos el tema hoy, así que utilícelo. Esto facilita la suscripción a MiTelePlus y MiTelePlus Fútbol.

Esta es una manera fácil de alquilar MiTelePlus y MiTelePlus Fútbol.

Esta es una manera fácil de concluir MiTele Plus en línea.

Para usar el servicio MiTele Plus, debe concentrarse en algunos de los pasos a continuación.

acceso… sitio web de suscripción Desde tu teléfono móvil u ordenador, independientemente del navegador. Tenga en cuenta que no puede suscribirse al servicio Plus desde la aplicación móvil MiTele.

Cuando acceda a Internet, se le presentarán varias opciones de suscripción que puede elegir en función de su situación y necesidades. En España, está disponible una suscripción mensual o anual a MiTele Plus Basic. Los dos últimos son por si quieres unirte al club Mi Tele. Desde el exterior, puedes acceder a suscripciones como MiTele Plus Internacional, mensual o anual.

Si decides alquilar un tipo de suscripción, es bajo el plan que elijas[詳細情報]Tienes que hacer clic en el botón. Luego se abrirá una nueva página. aquí, Tipo de suscripción Será un regalo mensual o anual.

Después de hacer esto, debe iniciar sesión en cuenta mediaset Introduce tu dirección de correo electrónico y contraseña. Si no está registrado, mire en la parte inferior de la ventana y[登録]Haga clic en la palabra para registrarse y ver los correos electrónicos que recibe en su correo electrónico personal.

Luego se le pedirá que ingrese y confirme su código de promoción (si corresponde) e ingrese su método de pago. Tarjeta de débito, tarjeta de crédito o cuenta de PayPal Rellene los datos requeridos en el formulario. También debe seleccionar la casilla de verificación para confirmar que ha leído los términos generales de compra de Mi TelePlus.

Tan pronto como se complete el proceso, recibirá un mensaje de felicitación. También recibirá un correo electrónico confirmando su suscripción a MiTelePlus. Si esto sucede, significa que ya eres un usuario real de MiTele Plus y puedes disfrutar de los beneficios de la suscripción que elijas.

Cómo completar MiTelePlus Fútbol en línea

Para suscribirte a la tarifa de MiTele Plus Fútbol, ​​básicamente tienes que hacer lo mismo que harías para suscribirte a MiTele Plus. Primero, debe acceder al sitio web de MiTele en línea desde su teléfono móvil o computadora y hacer clic en la opción. «Obtener más», En la parte superior izquierda de la pantalla. A continuación, debe seleccionar un paquete o plan de fútbol disponible: LaLiga, Champions League o All Football.

Haga clic debajo del plan seleccionado «Para más información» Luego indica si tu suscripción a este plan es un regalo o para uso personal. A continuación, inicie sesión con la dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta de Mediaset, o regístrese en una de estas cuentas.

Finalmente, cuando se le solicite, ingrese la información personal requerida y los detalles de la tarjeta de crédito/débito o cuenta de PayPal para completar el proceso y permitir que se complete. Conoce el resultado del fútbol Por mi mismo.

si no te importa Fútbol de contrato en naranjaPuede consultar su página de ayuda que explica cómo lo hacen.

Precio de suscripción a MiTelePlus

Estos son algunos de los planes que contiene MiTelePlus Y los asequibles para que puedas alquilarlos:

MiTele Plus 007: Para contratar este plan será necesario realizar un pago único de 20€ y acceder al contenido detectivesco de James Bond. Básico Mi TelePlus: Solo costo 3 euros al mes, o 30 euros para pagos anuales Para servicio. MiTele Plus Internacional: Incluye una cuota mensual de 3€ para acceder al servicio desde cualquier parte del mundo.

Aproveche la información brindada hoy, regístrese en MiTele Plus ahora y disfrute de los servicios que ofrece MiTele. corriente de televisión..