Esta es una manera rápida y fácil de verificar si su dirección de correo electrónico existe y es real.

El proceso de verificación de la dirección de correo electrónico es muy importante cuando esperas una respuesta rápida o cuando quieres comprobar que el destinatario ha recibido el mensaje, por eso te recomendamos que leas este artículo y te explique cómo hacerlo. Asegúrese de que su dirección de correo electrónico exista y sea real.

¿Qué es una dirección de correo electrónico?

La dirección de correo electrónico es el nombre utilizado para enviar y recibir. Mensaje de correo electrónico A través de Internet. Procedimiento Crear una cuenta de correo electrónico Es muy sencillo, en este sentido cada usuario tiene una dirección de correo electrónico única que puede ser identificada por su nombre y dominio.

Los usuarios pueden elegir un nombre de usuario único. Dominio se refiere al proveedor con el que está registrada su dirección de correo electrónico. Tanto el nombre de usuario como el dominio Estos están vinculados con el símbolo «@». Por lo tanto, la dirección de correo electrónico se expresa de la siguiente manera: [email protected]

¿Cómo funciona el correo electrónico?

El correo electrónico funciona igual que el correo electrónico tradicional. La especialidad del correo electrónico es red de servidores Permanece en su lugar temporalmente hasta que el mensaje llega al destinatario, al igual que el usuario. Cambia tu direccion de correo electronico Solo sobre «Alias».

Por lo tanto, los mensajes de correo electrónico pueden enviarse eficientemente a través del sistema de comunicación electrónica. Los mensajes de correo electrónico suelen contener texto y contenido multimedia.Para enviar un mensaje con éxito Dirección de correo electrónico: (obligatorio Remitente y destinatario, asunto y mensaje.

Por favor, compruebe si existe su dirección de correo electrónico

Típicamente Crear un correo electrónico temporal O, si su dirección de correo electrónico no es real, Respuesta automática Notificado que no se pudo recibir el mensaje enviado por el servidor. Si esto no sucede, debe seguir los pasos que se describen a continuación.

esquema de dirección de correo electrónico

Primero debe verificar si su dirección de correo electrónico contiene un esquema que incluye un nombre de usuario, el símbolo «@», un dominio y una extensión. Típicamente nombre de dominio ¿Qué es Gmail, Hotmail, Outlook o Yahoo? La extensión puede ser .es, .com o .net.

Si la dirección de correo electrónico que desea verificar no coincide con el esquema anterior Es muy probable que esto no exista o no sea genuino..

Usar herramientas de validación

Una forma sencilla y muy rápida de comprobar si tu dirección de correo electrónico es real o existe Correo electrónico de confirmación del sitio web.. Luego ingrese la dirección que desea verificar y haga clic en «Revisa tu correo, La página web devuelve el resultado. Si la palabra «OK» se muestra en azul, significa que la dirección existe. La palabra «mala» en rojo indica que la dirección de correo electrónico no existe o no es genuina.

Verifique su dirección de correo electrónico según su dominio

Si su dirección de correo electrónico es de Gmail, Asistente de recuperación de cuenta de Google.. Luego haga clic en Olvidé mi contraseña, ingrese la dirección que desea verificar y haga clic en Siguiente. Si ve un error, la dirección no existe o no existe.

Puede acceder a la sección de recuperación de contraseña para verificar su dirección de correo electrónico de Microsoft, luego haga clic en la opción «Olvidé mi contraseña», Introduzca su dirección de correo electrónico para darse de baja. Finalmente, haga clic en Siguiente. Si recibe un error, su dirección de correo electrónico no existe o no es real.

Comprobar si el dominio existe

Para confirmar la existencia de un dominio Búsqueda de Windows «cmd».. Haga clic en la aplicación, en una nueva ventana escriba ping nombre_dominio.com y presione Entrar. El sistema operativo Windows emite una respuesta para decir si el dominio existe. Si el dominio no existe, la dirección de correo electrónico verificada es falsa.