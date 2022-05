Error de solución: «No se puede iniciar sesión en Free Fire» ¿Por qué no puedo iniciar sesión?

Free Fire es uno de los juegos más populares. Y la mayoría de las veces ahora lo juegan millones de personas en todo el mundo, distrayéndose con aventuras y matando a sus enemigos. Sin embargo, después de algunas actualizaciones, la plataforma o la aplicación no permitirán la entrada de ningún usuario y no podrán iniciar sesión. ¿Cuál es la razón de este fracaso?

Estado 2017 Fuego libre de garena Este videojuego ha ido aumentando su número de seguidores poco a poco porque está repartido por todo el mundo y su jugabilidad es muy sencilla, emocionante y atractiva. Por estas razones, rápidamente se convirtió en el juego de votación más popular. Distribuido a través de Google Play Store.

La calidad de esta aplicación no se ha deteriorado, el registro del usuario o jugador se ha roto y, en promedio Más de 80 millones de personas Disfruto de esta aventura todos los días. Sin embargo, con algunas actualizaciones, es posible que el juego no le permita iniciar sesión y es posible que no pueda participar en el juego.

¿Por qué Free Fire no me permite entrar?

Como todo juegos de fuego gratis en linea Como dice en español, también requiere el mantenimiento de una plataforma donde los trabajadores y desarrolladores de este juego actualizarán sus armas existentes. La mejor arma cada vez en el juego. O simplemente solucione el error específico que aparece durante la batalla.

En tales casos, al iniciar la aplicación, se muestra un mensaje de que la aplicación no funciona. Temporalmente por mantenimiento.

Error de autenticación al iniciar sesión

Uno de los errores más comunes que muestra su teléfono cuando intenta acceder a su cuenta de Free Fire es error de autenticaciónSi ve esta advertencia, significa que su teléfono móvil no está recibiendo Internet correctamente y en este caso hay varias soluciones.

Al ser un juego online, hay que tener en cuenta que consume mucho internet. por esta razón, Buena conectividad o datos móviles Suficiente para ejecutar el juego sin ningún problema.

Para solucionar este problema, abra Configuración en su teléfono o tableta, abra la sección Datos móviles,[LTEをアクティブ化]Activa la opción y datos móviles 4G Esto se debe a que si no están habilitados, la aplicación puede ser lenta.

Otra posible solución es deshabilitar temporalmente algunas aplicaciones de uso intensivo de Internet, p. p.ej.: Facebook o tienda de aplicacionesPara esto tienes que ir a los datos del celular y deshabilitar las aplicaciones anteriores una por una.

El problema puede estar centrado en la red Wi-Fi. En este caso, intente desconectarse y volver a conectarse a la red. Esto abre la configuraciónHaga clic en la red y luego olvide la red a la que está conectado el teléfono.

cuando esto se hace Vuelva a conectarse a la red Wi-Fi Vuelve a abrir Free Fire. Si el problema persiste, es posible que la aplicación del teléfono y no la conexión sea la culpable.

Después de todo, las aplicaciones de nuestros teléfonos ya son muy ricas y pueden contener una gran cantidad de datos acumulados. como resultado, Siempre debes limpiar tu celular y es necesario Limpia la memoria caché guardada.

En este proceso, ve a Ajustes de nuevo y busca la aplicación. En este caso es Free Fire y empuja a la Fuerza. Salir y borrar el cachéEste procedimiento borrará todos los datos de la aplicación, por lo que deberá volver a acceder a su cuenta sin perder ningún dato. Porque está vinculado a tu cuenta de Facebook.

El servidor inactivo no puede ingresar a Free Fire

Todo lo que se puede encontrar en Internet se carga desde un gran servidor que puede soportar la ponderación de la información. Al igual que con los sitios, los juegos e incluso las redes sociales, un servidor puede colapsar debido a la cantidad de personas que acceden a él al mismo tiempo. Juego. En estos casos, solo cabe esperar: El desarrollador soluciona el problema. Para que puedas volver a jugar.