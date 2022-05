Voy a hablar de eso hoy en este artículo. ¿Dónde y cómo puedo comprar World of Warcraft? ¿Cuánto cuesta, o cuánto cuesta WoW? Para ver estos puntos, primero debes contextualizarte. Warcraft es una marca comercial de Blizzard, un desarrollador y distribuidor estadounidense. Este producto de Blizzard presenta una variedad de videojuegos que aprovechan los elementos de la fantasía.

¿Dónde y cómo puedo comprar World of Warcraft? ¿Cuánto cuesta o cuánto cuesta WoW?

Mira este video en YouTube

Warcraft ha pasado por diferentes ediciones del juego a lo largo de los años, pero por ahora es estratégico, su última versión es Palabras de warcraftUsando el modo de juego de rol en linea, Este juego tiene mucha gente todos los días.

Este videojuego fue lanzado en septiembre de 2004 y tiene una amplia gama de expansiones Company Goal Expansion agrega cambios al juegoActualizar la jugabilidad de la misma.

Con esta contextualización de lo que es World Of Warcraft, puede saltar al tema principal de este artículo. A continuación, verifique el precio y el precio de Word of Warcraft. tienda de videojuegosPuede obtener el inventario de World of Warcraft y mencionar y explicar cada uno de estos puntos.

¿Cuánto cuesta el World of Warcraft?

Si quieres saber cuánto cuesta realmente el mundo de la guerra, Tenemos una Varios precios y promociones., Entregado desde la Tienda Blizzard. Estos precios pueden variar según los envases que ofrece Blizzard. A continuación, echemos un vistazo a algunos de los premios que se ofrecen.

Los pagos más sencillos son mensuales., Vendiendo por US$14.99. Esta modalidad carece de ciencia y es la primera de estas opciones de pago. Como segunda opción de pago que se nos ofrece, ofrecemos Paga 3 meses a la vez. El beneficio de este paquete es que si tiene el efectivo, puede ahorrar $12 al año. Esto se debe a que Blizzard ofrece un descuento de precio individual mensual, dejándolo en $ 13.99 por mes en lugar de $ 14.99 por mes. Finalmente nos presentan Formato de pago semestral, Obtenga un 13% de descuento y ahorre $24 por año con un pago de suscripción de 6 meses. Si desea una mejor descripción general, cuesta $ 12.99 por mes para dividir el mes, dejando precios individuales.

Como ya hemos establecido, estos son métodos de pago proporcionados por Blizzard, y serás recompensado pagando tu suscripción por algunos meses. especialmente, Al igual que otras tiendas en línea, la Tienda Blizzard ofrece una variedad de métodos de pago.No tienes que preocuparte por elegir un método de pago porque tienes que elegir desde cualquier parte del mundo.

¿Se paga la expansión del juego?

Blizzard desde el lanzamiento de la expansión Battle for Azeroth Hemos decidido ofrecer todos los paquetes de expansión lanzados anteriormente de forma gratuita. Por lo tanto, cuando cancela su suscripción mensual mundo warcraftSerá así.

Todas las expansiones del juego son gratuitas.

base principal del juego

Eso es genial Incentivos para la comunidad de jugadoresNo solo muestra la progresión de la historia en el mundo de Warcraft, sino que también ofrece una experiencia diferente para el juego base ya que hay otras expansiones disponibles.

Espero que encuentres útil este artículo. Recuerda que puedes conseguirlo. mundo warcraft De la tienda en línea de Blizzard además de World of Warcraft Puede encontrar todos los lanzamientos de este desarrollador..