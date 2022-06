¿Dónde se almacenan los videos guardados en TikTok? -Fácil de encontrar

La aplicación TikTok llegó para quedarse por mucho tiempo. El atractivo de esta plataforma la ha convertido en una de las cadenas con mayor rating de videos, especialmente entre los jóvenes.Si eres usuario de TikTok y no sabes Cómo guardar videos o dónde encontrarlosTienes que leer hasta el final.

Si selecciono un video de TikTok como «favorito», ¿se guardará automáticamente?

Como muchas otras aplicaciones, TikTok es una aplicación destinada a satisfacer los gustos de los usuarios, ya sean creadores de contenido o espectadores.Lo cierto es que dentro de esa característica hay un conjunto de herramientas que cualquiera puede hacer. Disfruta de la producción y visualización de materiales...

Si te gustan los videos de esta plataforma, puedes Comparte en otras redes como WhatsApp O Facebook. Esto puede contribuir a la viralización del contenido y aumentar su popularidad.

Bueno, estás viendo la grabación de otro usuario, Guardar para uso posterior Alternativamente, si quieres compartirlo con tus amigos, puedes usar la sección de Favoritos de la aplicación. Esta sección tiene espacio para almacenar una gran cantidad de videos.

Después de seleccionar una grabación y guardarla como favorita, La aplicación lo guardará automáticamente en tu perfil... De esta manera usted puede encontrar fácilmente su material favorito. Sin embargo, esto no significa que también se pueda detectar en la memoria del dispositivo.

¿Qué ruta de descarga sigue el video «guardado» de TikTok?

Guardar un video en su sección de Favoritos de TikTok es una cosa, descargarlo a la galería de su dispositivo. La primera es que puedes ver el video cada vez que ingresas a la aplicación, y la segunda se almacena en la galería de tu computadora para un mayor acceso.

Para realizar la descarga, debe reproducir la grabación y presionar el icono de flecha a la derecha para representar la acción de compartir. Luego verás varias opciones como B.: Comparte el video en otra red social, agrégalo a tus favoritos y guarda el video que te interesa.

Haga clic en esta opción para La aplicación archiva el contenido en memoria Desde tu teléfono móvil o PC. Como puede ver, el proceso es muy simple, incluso para aquellos que no están familiarizados con esta plataforma.

¿Cuáles son los pasos para ver fácilmente el video de TikTok guardado?

Si eres un creador de contenido y tienes muchas grabaciones, se recomienda hacer esto Usar listas de reproducción Ordena tu trabajo por categoría. La mayor ventaja es que cuando los usuarios visitan su perfil, pueden seleccionar con mayor precisión lo que quieren ver.

El objetivo de TikTok es atraer a más usuarios a la plataforma, por lo que, aunque la actualización agregue funciones que brinden a los usuarios más herramientas a su disposición, tienen más opciones para realizar la misma acción. Siempre estoy buscando la manera de hacerlo. crear un vídeo..

Puedes hacer esto independientemente de si eres el autor de la grabación o un seguidor del contenido. Guarda la pista y mírala de nuevo O para utilizar cierta información en el futuro. Esto se puede hacer usando materiales almacenados en la aplicación o computadora.

desde una computadora

Si desea utilizar la aplicación desde su computadora, primero debe hacer lo siguiente: Instale un emulador para ayudar a ejecutar la aplicación.. Las tiendas virtuales tienen varias opciones con diversas características que pueden estar cerca o lejos de sus necesidades. Por lo tanto, debe averiguar cuál es el mejor para usted.

Con el emulador instalado, puede ver grabaciones en tiempo real, crear sus propias creaciones y acceder a videos guardados para ordenar, ver y eliminar.

Si quieres ver un video, solo ingresa a tu perfil, busca tu ícono favorito, ingresa a esta sección y encuentra el contenido que buscas.

En dispositivos móviles

Si desea volver a ver el video guardado en la sección Favoritos, debe seguir los mismos pasos que en su computadora. La única diferencia es que no necesitas un emulador... Simplemente inicie sesión y busque el perfil de su cuenta.

Hay varias opciones en él. En este caso, debe seleccionar y presionar el ícono que representa su favorito. Esta sección tiene cuatro pestañas donde se almacenan hashtags, efectos, sonidos y videos.

Puedes abrir las opciones de video para ver todas las grabaciones que enviaste a esa sección. Puede eliminarlo si ya no está interesado, pero puede ordenarlo si desea conservarlo. Si no ve el video cuando ingresa a sus favoritos, es porque el video no está guardado allí.

¿Es posible guardar un video en TikTok sin publicarlo?

Por supuesto que es posible. Si desea una grabación más elaborada, a menudo necesitará más tiempo para trabajar en los detalles y asegurarse de saber lo que está pensando.

Sin embargo, es posible que no tenga suficiente tiempo para hacer todos los ajustes necesarios. TikTok tiene una sección llamada Borrador. En esta sección puede guardar el video para editarlo y publicarlo más adelante. Si no crees que se adapta a tus necesidades, puedes eliminarlo.

Para encontrar estos videos, debe ir a su perfil de usuario. Tiene todos los videos publicados en esta plataforma y también muestra un cuadro de borrador para encontrar proyectos inconclusos o inéditos.

Esta función también es útil si desea publicar su publicación en un momento específico que sabe que más personas verán.