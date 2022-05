¿Dónde puedo comprar una plataforma Steam? cual es este precio

Entre las consolas de última generación, el nuevo producto de Valve ha sido una opción muy atractiva desde su lanzamiento. Es completamente diferente al aclamado Nintendo Switch, El poderoso Steam Deck también podría atraer a los consumidoresVendiendo miles de copias.

Si eres una de esas personas, has hecho tu elección Especificaciones de esta consola En el extremo superior, has pensado en invertir en él, pero aún no sabes a dónde ir, por lo que este artículo es para ti. ¿Dónde se compra y cuál es el precio de venta al público?

¿Cuánto cuesta una plataforma Steam?

Precio de la cubierta de vapor Puede variar ligeramente debido a varios factores.dónde comprar, a qué tienda acudir o versiones de Steam Deck con diferentes capacidades entre las que elegir. No obstante, la desarrolladora ha otorgado los siguientes premios: Va desde los 419 hasta los 679 euros.

¿Cuándo puedo comprarlo en una tienda física?

No hay una fecha específica para el lanzamiento oficial de Steam Deck. No obstante, se prevé que esté disponible a partir de finales de 2021 o principios de 2022.

¿Cuál es la mejor plataforma para vender Steam Deck? -Comparación de precios

Actualmente, la única forma de obtener la última tecnología de Steam Deck es a través de la Ir a una tienda virtualPor favor reserve antes de la publicación.

El mejor lugar para comprar Steam Deck es, por supuesto, Página oficial de Steam.. Inicie sesión en su cuenta o cree una por correo electrónico si aún no tiene una. Puedes comprarlo como en cualquier otra tienda online.

El sitio de Steam no solo es el más seguro, También indicamos el precio oficial asignado por la empresaSin pago adicional de ningún tipo.

¿Cuánto cuestan las diferentes características de la plataforma Steam?

Que Steam Deck viene en tres versiones con características ligeramente diferentes, desde características hasta precio. Aquí te las presentamos para que elijas la que más te conviene.

eMMC de 64 GB

Como una opción más accesible, puede comprar Steam Deck 64G MeMMC. Desde el coste de 419 euros..

A diferencia de las otras dos versiones, este Steam solo viene con un estuche de transporte, lo que ralentiza un poco el almacenamiento. Sin embargo, esta opción económica garantiza la misma calidad que las otras versiones.

SSD NVMe de 256 GB

Puedes comprar un SSD Steam Deck NVMe de 256 GB por unos 549 €. Introduciendo almacenamiento SSD diseñado para computadoras, no para dispositivos móviles como eMMC Equipado con una memoria más grande y más rápida.. Y además de este estuche, viene con un pack exclusivo para la comunidad Steam.

SSD NVMe de 512 GB

Finalmente, está el Steam Deck 512GB NVMe SSD que se puede comprar desde 578 €. Además del estuche, esta versión cuenta con almacenamiento de alta velocidad y alta capacidad, un paquete especial para la comunidad Steam. Pantalla antideslumbrante y teclado virtual temático único..

Si conoces la versión y el precio, ya sabes por cuál optar, teniendo en cuenta lo que quieres conseguir y lo que puedes pagar por ese producto.

Puedes disfrutarlo independientemente de la versión que compres Una amplia gama de juegos, principalmente para PCPortal, FINAL FANTASY XIV, Sekiro: ShadowsDieTwice, etc. juego de la tienda de vaporSteamDeck fue diseñado específicamente para este tipo de contenido.

Steam deck tiene un software abierto y es compatible con la mayoría de los demás sistemas, lo que le permite cambiar el sistema operativo incluido (SteamOS 3.0 Linux). Esto le permite disfrutar de los juegos como otros juegos. Tienda de juegos épica..

Si eso es lo que está buscando en la consola, Steam Deck fue creado para usted. No esperes más para comprar Y vive al máximo lo que tiene para darte.