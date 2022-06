Dónde están y cómo enviar un mensaje temporal de WhatsApp: un mensaje que se autodestruye

WhatsApp es la mejor aplicación de mensajería. Este título se debe a sus características geniales. (Como alguien que te deja Usa whatsapp como libreta). Esa es exactamente la razón por la que se creó la guía de hoy, y puede leer las respuestas para obtener información sobre una de estas características. ¿Cómo envío un mensaje temporal de WhatsApp?

Y dado que Facebook, Instagram y Snapchat (el creador de esta herramienta) han estado usando este recurso durante mucho tiempo, esta mensajería ya está agregando gradualmente esta gran característica a las filas. Le da a cada usuario más personalidad y personalidad.

¿Dónde están y cómo se envían los mensajes temporales de WhatsApp? -Mensaje autodestructivo

¿Cómo enviar un mensaje de WhatsApp temporal?

Ahora vayamos directamente al punto de interés y aprendamos cómo enviar un mensaje de WhatsApp temporal lo antes posible.Lo primero que debes hacer Actualizar WhatsApp a la última versión Disponible.

Cuando esté listo, debe ir al chat de WhatsApp para habilitar esta función y tocar el nombre del contacto en la misma sección Pulse «Mensaje temporal».

Finalmente, haga clic en «Activar» para completar. Los mensajes temporales están activados. Se puede enviar con normalidad y desaparece al cabo de un tiempo. (Por lo tanto, un nombre tentativo). Tenga en cuenta que estos mensajes deben activarse individualmente para cada llamada.

Por lo tanto, está bien crear una lista de contactos a los que se aplica esta medida y activar los mensajes temporales de uno en uno.Otra cosa para recordar es que Esta medida debe ser deshabilitada manualmente.

Para lograr esto, solo sigue los pasos anteriores,[有効にする]en lugar de hacer clic[無効にする]Hacer clic. Nuevamente, debe procesar cada contacto que impone un mensaje temporal, uno a la vez.

Por último, debo decir que esta medida también se puede habilitar en el chat grupal. Los mensajes temporales solo pueden ser habilitados por la persona que administra el grupoPor lo tanto, si no es administrador, debe pedirle a otra persona que lo habilite.

Aspectos a tener en cuenta sobre los mensajes temporales

arriba ya sabes Cómo enviar un mensaje de WhatsApp temporalEs momento de explicar cómo funciona esta bendita herramienta para completar la información.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que el mensaje temporal tarda al menos 7 días en desaparecer, independientemente de que el destinatario haya leído el mensaje. Los destinatarios seguirán viendo la notificación hasta que la abran.

Si alguien cita el texto del mensaje, permanecerá en el chat después de 7 días. Reenviar un mensaje temporal a un chat que no tiene esta función habilitada no elimina el mensaje de otros chats.

En segundo lugar, cuando realiza una copia de seguridad de su aplicación, se guardan los mensajes temporales activos, Después de restaurar, desaparecerá.Teóricamente desaparece.

Nuevamente, las capturas de pantalla no tienen ninguna protección especial, por lo que esta táctica no funcionará a menos que sea de una persona de confianza. pagina oficial de whatsapp Le recomendamos que no utilice estos mensajes para personas desconocidas o maliciosas.

Y así ya sabes cómo enviar mensajes temporales de WhatsApp y dónde encontrarlos. Así que no tienes que hacer nada más aquí. Puede ir a la aplicación y seguir los pasos anteriores. pero, Deberías ver antes de ir qué Activar o desbloquear WhatsApp con Face ID y Touch IDPuedes hacer que tu chat sea más seguro.