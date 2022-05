ARC: Supervivencia Evolución Sorprende al mundo de los videojuegos con hiperrealismo ya que es un juego que los jugadores tienen que aprender Como sobrevivir En este nuevo entorno virtual, creado desde cero, como si toda la civilización humana hubiera desaparecido y solo un puñado de personas vagara por el globo. Sin embargo, hay menús y herramientas para ayudarte a encontrar y descubrir aspectos del juego.

Cuando inicias tu personaje Apareciendo en las Islas VírgenesSolo vives tú y algunos asentamientos. Una de las partes más importantes es saber como empiezo a jugarPorque son estas habilidades en las que siempre debe poder confiar durante su experiencia.

¿Dónde encontrar a Quetzal en ARK: Survival Evolved y cómo domarlo? -arca trampa

La fauna de ARK incluye muchos tipos de criaturas, incluidos dinosaurios y mamíferos extintos. Su creador también incluyó una gran cantidad de animales de fantasía para lograr. Una experiencia sin precedentes..

Desde dinosaurios normales como el clásico tiranosaurio hasta bestias como golems. grifo también, Es muy difícil de conseguir. Sin embargo, con la guía correcta, es fácil de encontrar.

En el juego puedes observar diferentes siluetas del cielo. Puedes ver cuál es superior a los demás debido a su tamaño y velocidad. Esto se debe a que el Quetzal es un animal pesado. Estos animales no sobreviven en el suelo porque no tienen protección contra los depredadores. no dejare de volar

Cómo domar Quetzal en Argentavis

En primer lugar, debes recordar que hay algunos dinosaurios en el juego que reaccionan ante la presencia de flores silvestres. Quetzal no es uno de ellos.. También es una criatura que se esconde de la batalla, por lo que trata de escapar con el primer manso. Actualmente estoy explicando cómo hacer Tameo con Argentavis.

Quetzal come croquetasEste es el nombre que el juego le da a las croquetas. Los jugadores deben aprender Prepara los bocaditos De antemano para que puedas domar a la bestia.

Es importante llevar un paracaídas. Para no morir al caer. Una vez que se encuentra a Quetzal, el jugador debe saltar de las riendas de Argentavis, darse la vuelta inmediatamente y disparar una flecha de ballesta que cae. Esto le permite al jugador flotar en el aire y colgarse del animal.

Hay varios comandos dentro del juego que puedes usar para hacer que Argentavis siga a Quetzal. En una PC, debes presionar un punto (.) Una vez que tu dinosaurio comience a perseguir quetzales, debes dispararles repetidamente Rifle de cañón largoDeben cargarse dardos tranquilizantes.

Una vez que los dardos comiencen a funcionar, debes tener cuidado de no aterrizar en un lugar peligroso. Una vez que caiga al suelo, dale un trozo de croqueta para que lo domes. Es posible que tengas que repetir este proceso varias veces.Todo depende del nivel del animal.

Cómo Domar Quetzal en Tapejara

Este método requiere un rifle de cañón largo. dardos con tranquilizantes hora de la comida Cuál animales domesticados.. A diferencia del método anterior, no es necesario utilizar ballestas ni garfios, ni paracaídas. Todo lo que tienes que hacer es encontrar un animal domesticado.

luego, Aterrizar en un lugar estable Cuando el quetzal sea claramente visible, una vez que toque el suelo, debe salir del asiento del conductor y subirse al asiento del pasajero. Esto tiene un beneficio importante ya que te da la libertad de usar tu rifle y flechas para calmar a la bestia.

Con una vista clara del quetzal domesticado y ya sentado como un dinosaurio pasajero, se le indica que siga a los demás. Es muy fácil disparar porque puedes disparar detrás de Tapejara. Como cualquier otro método Evita que la bestia caiga en un lugar peligroso.