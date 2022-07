AliExpress es un servicio que puedes hacer Compra de forma segura cómo Vende tu producto En la plataforma, actúa como intermediario entre el comprador y el vendedor, y también se presta a la hora de negociar un producto. Rastreo de orden Por la paz de su empresario.

Una vez que se realiza el compromiso, AliExpress retendrá la transacción de productos básicos. Hasta que ambas personas cumplan con el acuerdo.. Si el comprador lo aprueba, el dinero se entregará al comerciante. Sin embargo, por el contrario, cuando existe un desacuerdo entre los clientes.

Disputas en AliExpress-Procedimientos para la devolución de tu dinero

Mira este video en youtube

Disputas en AliExpress-Procedimientos para la devolución de tu dinero

Debe saber que la discrepancia debe deberse a una de las siguientes razones: El artículo que recibiste no era lo que solicitaste, llegó dañado, no llegó o se extravió.

AliExpress permite que las opciones de conflicto se abran o se vuelvan a abrir solo una vez 60 días después Enviaremos el artículo a su país. En cualquier caso, en el resto de casos, AliExpress te indicará directamente cuándo puedes iniciar la disputa.

Enviaremos el artículo a su país. En cualquier caso, en el resto de casos, AliExpress te indicará directamente cuándo puedes iniciar la disputa. Sin embargo, si cumple con las razones dadas para iniciar o reanudar un procedimiento, siga estos consejos:

Desde un navegador de internet sitio web de aliexpress

Ve a la pestaña.Dónde creé una cuentaque dices «mi cuenta».

Se muestra la lista. En esta lista, seleccione la lista etiquetada como «Mis pedidos».

Esta página muestra los pedidos cuya entrega está pendiente. Esto se puede ver en la siguiente sección. «Esperando para la entrega» Además, consulte aquí las fechas en las que tiene previsto entregar el artículo.

Además, consulte aquí las fechas en las que tiene previsto entregar el artículo. Si la fecha de entrega de su artículo está a punto de finalizar y aún no ve su nombre en la lista de correo, primero debe extender el tiempo de entrega por tres semanas.

Este paso es obligatorio antes de que comience la disputa.Para extender esta fecha, simplemente haga clic en el lugar apropiado «Disputa abierta» Puedes ver lo que dice allí: Si amplías el plazo y aún no recibes el pedido, haz clic en él (esta es la segunda opción) y en una ventana abierta, día, 3 semanas Lugar (21) y vuelve a consultar más tarde .

Puedes ver lo que dice allí: Si amplías el plazo y aún no recibes el pedido, haz clic en él (esta es la segunda opción) y en una ventana abierta, día, 3 semanas Lugar (21) y vuelve a consultar más tarde . Si su nombre no aparece en la lista de correo al final de este período de renovación, inicie o reanude la disputa el día 19 o 20 para iniciar la disputa. Solicita la devolución de tu capital .. Por esta razón:

.. Por esta razón: Visite el sitio web de AliExpress en la sección denominada «Disputa abierta» para el artículo del que se queja.

Cuando se selecciona, se abre una ventana con dos opciones.Seleccione la opción para decir «Solo reembolso» Para recuperar su capital.

Para recuperar su capital. Más tarde, se abrirá un formulario simple. Lo que tienes que completar; Primero, asegúrate de que en la pregunta «Quiero aplicar» solo aparezca la frase «reembolso».

Más tarde; con una pregunta «¿Recibiste el artículo?» Cheque No.

Cheque No. Más tarde, en la lista que solicita «Motivo del reembolso», seleccione la primera opción, «Problemas de seguimiento de logística».

Luego puede ver que el costo del producto ya está reflejado. Esta parte no se puede cambiar, así que déjela como está.

La siguiente pregunta necesita explicar los detalles de la solicitud. Tenga en cuenta que la fecha de entrega ha vencido y no ha recibido su pedido.

Debe tener cuidado si su reclamo se basa en un pedido que llegó dañado.Luego hay que ponerlo donde dice «Prueba de estrés» Ya sea una foto o un video, se trata de la condición del artículo.

Ya sea una foto o un video, se trata de la condición del artículo. Finalmente, cuando todo el formulario esté listo,[送信]Hacer clic. Aparece una ventana que indica que se está procesando la apelación. Tendrá que esperar 15 días para que la persona que vendió el artículo se comunique con usted.

Si él no se comunica con usted, o si no puede llegar a un acuerdo, plantee un problema y presente una queja. Para hacer esto, ingrese a su cuenta.Para pedidos, busque y haga clic en el artículo del que está hablando «Batalla de Escolor».. AliExpress luego maneja la situación, y los clientes generalmente ganan este caso en la mayoría de los casos.

¿Cuál es la diferencia entre un reclamo y una disputa?

AliExpress no hace esa distinción, por lo que realmente no hay diferencia entre reclamos y disputas.Estrictamente hablando en la plataforma Solo se encontraron opciones de objeción..

En cualquier caso, si no estamos satisfechos con el producto, podemos insistir en comunicarnos directamente con el vendedor, pero la disputa pasa por acceder a las opciones que ya ofrece AliExpress.De hecho, antes de que decidas discutirPuedes contactar directamente con el vendedor sin ningún problema.A menudo están listos para resolver su problema.

¿Cuánto tiempo necesitas para iniciar una disputa?

Después de que el vendedor y el comprador esperen el tiempo especificado por AliExpress para iniciar una disputa Hay 5 días para llegar a un acuerdo.. De no realizarse este acuerdo, la empresa intervendrá directamente para conocer el caso. Con esto en mente, tanto los compradores como los vendedores deben presentar pruebas para resolver el problema.

¿Bajo qué circunstancias se puede abrir?

No puedes abrir una disputa a voluntad, AliExpress incluso establece ciertas situaciones en las que puedes hacerlo.Lo siguiente es La razón principal Puedes abrir una disputa en AliExpress.

No se aceptan pedidos H3

Si no recibe su pedido, tiene todo el derecho a hacerlo Solicitar un reembolso o desafío.. En cualquier caso, podrán pedirte una prueba de que no recibiste el producto.

producto dañado H3

Esta es también la razón por la que el producto llega en mal estado. Abrir una disputa o solicitar un reembolso Aliexpress. Aún así, el vendedor puede buscar pruebas de que el producto llegó en malas condiciones.

H3 Otros productos

También puede disputar si recibe otro artículo. En cualquier caso, como ya se ha mencionado, existe la posibilidad Solicitar un reembolso parcial.. Los reembolsos parciales tienen sentido si el producto es diferente, pero el producto sigue siendo útil.

¿Cuándo y dónde me devuelve AliExpress mi capital?

Cuando la disputa es aceptada por AliExpress, El tiempo aproximado es de 10 a 20 días Tener que devolver los fondos a la cuenta bancaria utilizada para transferir el pago de los bienes.

Cómo reanudar una disputa cerrada

AliExpress no proporciona una forma de reanudar la disputa.. En este caso, la única opción es acudir al centro de atención al cliente de la empresa. En cualquier caso, si quieres ponerte en contacto con AliExpress para resolver el caso, es importante tener pruebas del daño.

¿Qué tipo de reembolso puedo obtener?

Afortunadamente, AliExpress tiene dos formas de recuperar tu dinero por si acaso.especial Hay reembolsos parciales y reembolsos completos...

Reembolso parcial

Con este tipo de reembolso, recibirá un porcentaje determinado, no el monto total pagado. En cualquier caso, es más fácil para los vendedores acceder a esta modalidad. Por ejemplo, si compraste ropa azul y recibiste ropa morada, puedes hacerlo. Solicitar un reembolso parcial..

No es mala idea elegir este tipo de modalidad si entiendes que has recibido otro producto funcional.Quizás el aspecto más importante que te hace considerar esta opción es un reembolso parcial. No hay necesidad de preocuparse por las devoluciones de productos.. En otras palabras, puede usar esta opción para mostrar su insatisfacción con sus errores. Esto también ayuda a evitar que el vendedor vuelva a cometer errores.

Reembolso completo

Como su nombre lo indica, se refiere a un reembolso completo del dinero que pagó. En cualquier caso, recuerda que el vendedor tiene derecho a solicitar la devolución del artículo si se requiere un reembolso completo. al mismo tiempo, Es posible que algunos vendedores no acepten reembolsos completosEs posible que deba recurrir a un reembolso parcial.

En cualquier caso, AliExpress te ayudará a obtener un reembolso completo. Si no recibes el artículo.. También es relativamente fácil obtener un reembolso completo si recibe un artículo dañado.

Si eso no funciona a mi favor, ¿cómo sigo los pasos?

Si la disputa se resuelve y usted está dañado, deberá ponerse en contacto con AliExpress directamente.De cualquier manera, se recomienda Recolectar evidencia relevante Para asegurarse de que la empresa no encontró la solución del vendedor como la más adecuada.

Con eso en mente, recopile capturas de pantalla de conversaciones, fotos de condiciones deficientes del producto (si corresponde), recibos de transacciones y más. Le recomendamos encarecidamente que recopile la mayor cantidad de pruebas posible. Ir a una empresa con una base sólida..