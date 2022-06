Descubre cómo bloquear personas con Musical.ly-Block Guide

Las redes sociales son la única forma de socializar cuando surge un virus mortal y las personas no se reúnen con sus amigos. Si realmente estás buscando una red social que pueda hablar y ganar algo de popularidad haciendo videos, Musical.ly es eso.

Musical.ly es una red social dirigida principalmente a aquellos relacionados con la producción de videos y la transmisión en línea.Te mostraré pronto Cómo bloquear a alguien con music.ly¿Qué sucede si bloqueo a alguien en Musical.ly y algunas otras cosas relacionadas?

¿Qué pasa si bloqueo a alguien con Musical.ly?

Bloquear a alguien dentro de Musical.ly o cualquier otra red social resultará en la pérdida de su relación con esa persona dentro de la plataforma. Si bloquea a alguien en Musical.ly, ese usuario Los videos subidos no se mostraránLo que haces directamente, las publicaciones que subes y no puedes enviar mensajes.

Todo esto sucede cuando bloqueas a alguien en las redes sociales de Musical.ly u otras redes sociales.

Requisitos para poder bloquear uno o más usuarios de Musical.ly

Si desea prohibir a los usuarios dentro de Musical.ly, no tiene que cumplir con muchos requisitos. Todo lo que necesitas es un dispositivo con acceso a Internet. Cuenta musical.ly Y la aplicación Musical.ly.Si no tiene un teléfono o no tiene el espacio de almacenamiento para descargar la aplicación, puede usarla sitio web musical.ly..

Esto es todo lo que necesitas para poder bloquear usuarios en tu red social para poder subir videos a Musical.ly.

¿Cómo baneo perfiles de mi cuenta de Musical.ly?

Si desea bloquear a alguien en Musical.ly, simplemente siga los siguientes pasos para averiguar cómo bloquear a alguien.

Inicia sesión en tu cuenta de Musical.ly Desde la aplicación del dispositivo o Internet Ver la barra de búsqueda Ingrese el nombre de la persona que desea bloquear Accede a tu perfil Busque una opción llamada «Bloquear».Si no lo ves por ningún lado, presiona el ícono de tres puntos y busca las opciones adicionales allí final, Pulse la opción «Bloquear» para proceder a la confirmación Esta acción



Si bloqueo a alguien en Musical.ly, ¿se entera o se le notifica a esa persona?

Normalmente, todas las redes sociales no notifican a la parte bloqueada. Protege tu privacidad.. Sin embargo, también puede cambiar en las redes sociales y dentro de Musical.ly. Hoy en día, hay personas que son muy sensibles y exigen cosas porque quieren hacerlas. Eso es todo.

Desde hace un tiempo, muchos solicitan que las redes sociales te notifiquen cuando alguien toma una captura de pantalla de un chat y te avise cuando alguien te bloquee.Ya existe una forma de saber sobre esto en messenger Cuando alguien inicia una conversación.Espere notificaciones de personas que lo bloquean para nunca encender.

¿Puedo ver si está bloqueado en mi perfil de Musical.ly?

Si sospecha que una persona en particular lo está bloqueando dentro de Musical.ly, hay varias formas de verificarlo. Veamos cuáles son:

Acceder al perfil de la persona

Lo primero que debe intentar es buscar el perfil de esa persona. Si lo encuentras, significa que no estás bloqueado. Por otro lado, si no puedes obtener un perfil, eso significa que te bloqueó.

Comprobar y seguir a los seguidores

Otra cosa que puedes hacer es entrar en tu perfil, comprobar las personas a las que sigues y buscando de quien dudas Te bloqueó. Si no lo obtiene de las personas a las que sigue, consulte la lista de personas a las que sigue.

Buscar notificaciones

Otra cosa que puedes hacer es buscar notificaciones antiguas de esa persona por algo tuyo Contenido para subir a tu perfil.. Si selecciona una notificación y dice que ya no está disponible, significa que la persona lo está bloqueando.

¿Cómo reporto mi cuenta de Musical.ly desde mi teléfono móvil?

Si desea denunciar una cuenta de Musical.ly por contenido subido, Siga los pasos a continuación Qué ofrecer a continuación:

Inicia sesión en tu cuenta de Musical.ly Encuentra el perfil de la persona que quieres denunciar Haga clic en el icono de tres puntos [レポート]o[レポートアカウント]Seleccione una opción. Completa lo que la plataforma quiere que hagas, está hecho, eso es todo

¿Cómo elimino a alguien de la lista de seguidores de Musical.ly?

Inicia sesión en tu cuenta de Musical.ly Ir a tu perfil Por favor ingrese una lista de seguidores Junto al perfil[削除]Activa la opción y listo

¿Qué puedes hacer para mejorar la calidad de la seguridad de tu perfil de Musical.ly?

Para mejorar la seguridad de su cuenta Musical.ly, puede ingresar una contraseña que combine palabras y números.