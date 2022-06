Cada día, el uso de aplicaciones para comprar productos en Internet aumenta significativamente. Este auge ha permitido que empresas como Wish se establezcan como una de las empresas más conocidas en el espacio del comercio electrónico. Por lo tanto, lea este artículo. ¿De dónde viene Wish y en qué país venden sus productos?

¿De dónde viene Wish y en qué país venden sus productos?

Mira este video en youtube

Cual es tu deseo

Wish es una empresa dedicada a ello Vender productos en línea.. La empresa fue fundada en 2010 y ha crecido a más de 500 millones de usuarios desde entonces.

Puede hacer esto como cualquier otra empresa de compra directa. Introduce el deseo y compra Mediante Sitio oficial Está destinado al comercio electrónico. Además, los usuarios pueden acceder a la aplicación desde su dispositivo móvil y encontrar el producto que se adapta a sus necesidades a un menor precio.

¿Para qué sirve Wish?

El sitio web Wish se utiliza para comprar productos en línea a precios muy bajos. Por su parte, los inversores deben donar un 15 % a Wish por cada compra, lo que la convierte en una empresa de comercio electrónico muy positiva en general.

Además, gracias a Wish, puedes comprar artículos agotados a un precio bajo.La empresa también ofrece servicios deseoexpreso Esto le ayudará a enviar en menos tiempo.

¿De dónde viene Wish y en qué país venden sus productos?

Wish es una plataforma de comercio electrónico muy popular en la actualidad.Le debe su éxito a los grandes. varios productos y servicios Gracias al moderno diseño de la interfaz del sitio web, no solo se ofrece a un precio asequible, sino que también brinda la rapidez y facilidad con la que los usuarios pueden acceder a las diferentes categorías.

¿De dónde vino tu deseo?

Los creadores de Wish son dos programadores de ascendencia china, cuyos productos suelen enviarse desde China, pero la empresa tiene su sede en la ciudad. San Francisco, Estados Unidos.

Wish invierte en todas sus ventas, ya que la empresa cuenta con 900 empleados y múltiples distribuidores que venden sus productos directamente a través de la plataforma web.

¿En qué país venden sus productos?

Actualmente, Wish vende sus productos en 140 países. Desde cualquier continente del mundo, puede acceder a la plataforma Wish para comprar productos y servicios en línea.Facilidad de proceso Compra directamente Muchos usuarios preferirán utilizar este sitio de venta online a las tiendas físicas.

Es importante señalar que la empresa ha estado experimentando recientemente con rodamientos en China y Europa. Esto se debe a ciertos problemas de entrega que el vendedor prometió pero no cumplió por completo.

¿Vale la pena comprar un producto en Wish?

Hay diferentes opiniones entre los usuarios de la plataforma Wish.El argumento principal para esto es Relación precio / rendimientoYa que en comparación con otras empresas similares como flexión de amazon, Wish ofrece el precio más bajo. Otro aspecto positivo son las recomendaciones presentadas a los usuarios. De esta forma, tienes mejor acceso a los productos que te interesan.

Algunos usuarios no están satisfechos con el tiempo de entrega, que puede demorar hasta 6 semanas. Otros afirman que el producto llega en mal estado o por defectos de fabricación. Por esta razón, Califique estos artículos antes de decidir..De cualquier manera, puedes Compra seguro en AliExpress Si no te convence Wish.