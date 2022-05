Datos e información personal almacenados por descripción de WhatsApp

Lo que muchos usuarios no saben es que cuando acceden a la plataforma o buscan información están accediendo a conjuntos de datos, pero estas plataformas también Accede a nuestra información personal, Esto es muy sensible y mucha gente no lo sabe. Como los datos e información personal que almacena WhatsApp.

En muchos casos, algunas redes sociales almacenan datos y escuché que todos los usuarios que pertenecen a ella son escaneados de alguna manera. Por eso es importante. Mejorar la seguridad y la privacidad Con un teléfono Android.arriba La información que enviamos debe ser guardada cuidadosamente Para estas plataformas.

Debe saber que nuestra información no es completamente segura. Por supuesto, no todas las redes sociales tienen la misma política ni funcionan igual, pero la lógica es que hay muchos datos como ubicación y ubicación. Los datos que compartimos todos los días.

Ahora que conozco la red social Recopilar información específica sobre cada usuario También divulgamos los datos y la información personal que WhatsApp almacena en su cuenta. ¿Sabes cómo se trata la información que envías de esta forma y con qué finalidad se utiliza?

Datos privados que WhatsApp ha almacenado sobre ti

Muchas de estas empresas tienen nuestros datos, y WhatsApp no ​​se descuida.. La ventaja más importante es que puedes solicitar estos datos a través de la misma aplicación, pero tienes que realizar la solicitud y seguir unos pasos.

Guardar WhatsApp dDesde la información más básica sobre tu cuenta hasta la información más compleja.. Con esto en mente, esta aplicación guarda su número de teléfono, nombre y foto de perfil y correos electrónicos registrados.

Del mismo modo, guarde los datos del teléfono, p. B. quién proporciona Internet y compañías telefónicas SIM. También guardar WhatsApp Navegador a utilizar, versión de la aplicación, dirección IPSistema operativo del teléfono e incluso porcentaje de batería.

Cuando se trata de términos legales, estas aplicaciones siempre deben darnos el derecho de acceder a los datos. Conoce qué información personal tienes de cada usuario Personas que usan WhatsApp.

¿Por qué WhatsApp almacena datos sobre mí?

Muchas redes sociales como aplicaciones de Facebook y WhatsApp almacenan información sobre ti y tu teléfono, esta información es almacenada por grandes empresas. Mantenga un control preciso en la base de datos Quién conecta cuándo y dónde.

Por lo tanto, es normal que todas estas empresas tengan datos e información personal. Esto incluye el navegador que utiliza, el tipo de dispositivo y la dirección IP de su red. También incluye la fecha y hora de la entrada, los países y regiones donde se realizó la conexión e incluso los contactos guardados.

Todo lo que necesitas saber sobre la nueva normativa de protección de datos

En 2018, la Unión Europea promulgó una serie de leyes destinadas a proteger los datos de las personas. Este es el Reglamento General Europeo de Protección de Datos ¿Qué redes sociales y empresas han hecho obligatoria la participación de los usuarios? Los datos personales que almacenan en la base de datos.

Por ello, Facebook y sus empresas WhatsApp e Instagram fueron las primeras empresas en ofrecer esta opción. Por lo tanto, en cada una de estas plataformas Botón para solicitar un informe desde la aplicación Sobre los datos que tiene sobre ti. Así que si quieres saber qué datos o información personal almacena WhatsApp, solo tienes que solicitar un informe.

Política de privacidad de WhatsApp

La Política de Privacidad de WhatsApp es el mecanismo que brinda esta aplicación para mantener tu información privada.Estas políticas oOfrece cifrado para mantener la privacidad de los mensajes. Almacene datos e información sobre el teléfono y cualquier chat que tenga.

Del mismo modo, es posible que no veas tus fotos o el estado de todos. También bloquea la información de contactos específicos cuyos datos no desea ver.

Encriptado de fin a fin

El cifrado de extremo a extremo es el método que utiliza esta aplicación para mantener la privacidad de los chats y las conversaciones.Sólo el autor y sus destinatarios pueden leer la información. Fue compartido en esta conversación.

Estos chats no pueden ser leídos por la policía científica o los piratas informáticos. De hecho, incluso una empresa llamada WhatsApp no ​​puede hacer eso. Cada mensaje está encriptado con código. Por lo tanto, todo permanece en secreto.

Almacenamiento de mensajes en mi teléfono

Del mismo modo, las siguientes opciones están disponibles en las aplicaciones de WhatsApp Almacenar datos e información. Porque sugiere hacer una copia de seguridad a través del teléfono. De esta forma, si por algún motivo pierdes la información que tenías en el teléfono, aún puedes usar la copia de seguridad para recuperar la información.

Cómo gestionar la privacidad en WhatsApp

Por otro lado, hay varias posibilidades. Bloquear datos e información Esto salva WhatsApp. De esa manera, depende de usted decidir cómo proteger su información y con quién compartirla. En este sentido, puedes agregar una contraseña y huella digital para abrir la aplicación o deshabilitar la visualización de tu foto de perfil.

La empresa no solo accede a nuestros datos, ¿Cómo obtengo la configuración? Otros usuarios pueden ver nuestra última hora de conexión, foto de perfil, información y estado.

Quien es whatsapp por defecto realizar ajustes de protección de datosPero lo más importante es que se puede cambiar a nuestro gusto. Debe volver a Configuración, Cuentas y Privacidad. Así que habilite o deshabilite lo que necesite.

También aprende a configurar todo en dispositivos móviles con esta aplicación. Otro punto importante es que no puedes ocultar «en línea», o en este caso «escribir». Pero si es posible Deshabilitar la última hora de conexión..

Sin duda la primera en ser utilizada por tantos usuarios, esta aplicación de mensajería instantánea es muy popular. Haz lo máximo..Es importante entender la aplicación que usamos y aprender a hacerla WhatsApp Configurar Mensajero..

Verificación de dos pasos

Puede habilitar la verificación en dos pasos para proteger y bloquear su cuenta de WhatsApp. Cada vez que su número de teléfono se registra en otro teléfono móvil, La aplicación requiere un código de 6 dígitos. Esto evitará que nadie más abra su WhatsApp en otro teléfono.

bloqueo de huellas dactilares

En dispositivos avanzados, puede bloquear la aplicación móvil de WhatsApp con su huella digital. Para habilitar esta opción debes ingresar a tu cuenta y luego ingresarla en la sección de Privacidad. Finalmente cuando veas las opciones a continuación bloqueo de huellas dactilares, Se debe hacer clic para activar. De esta forma solo tú podrás acceder a la aplicación y leer el mensaje.

Privacidad y estado de las fotos de perfil

Así mismo, puedes ocultar tu foto de perfil a todos tus contactos o a cualquiera que no hayas agregado, con la opción de puedes hacer lo mismo en el estado Ver estado para ver todos los contactos, para bloquear contactos específicos o contactos específicos Así que no miras lo que compartes.

¿Cómo solicito un informe para mi cuenta en WhatsApp?

Lo primero que tienes que hacer es entrar en la aplicación de WhatsApp y luego entrar en esta parte Busque tres rayas pequeñas arriba a la derecha Saldrá y comenzarás a hacer clic en él. En la nueva sección[設定]Haga clic y luego[アカウント]Hacer clic. Luego haga clic en la función para solicitar información de su cuenta.

Al final del proceso, comienza la administración. Este no es un proceso instantáneo. Este proceso puede tardar hasta 3 días. Tenga en cuenta que no se muestra información sobre el mensaje. También necesita actualizar WhatsApp a la última versión. En la mayoría de los casos, no verá esta opción si no tiene la última versión.

3 días después de la aplicación Se enviará un mensaje informándole que el informe está listo.. En este caso, debe abrir la aplicación y seguir los pasos para solicitar y ver el informe de la cuenta.

Pasos para descargar el informe generado

Para descargar el informe y ver que WhatsApp está almacenando datos e información personal sobre usted, debe abrir la aplicación. Luego siga los pasos anteriores, solicitud de informe de cuenta, privacidad y cuenta.

Dado que el informe ya se ha generado, puede: Ver la página del botón donde puede guardar el informe solicitado. Así que tienes que hacer clic en él y se descargará automáticamente.

Nuestros datos personales en las redes sociales

Actualmente, la mayoría de nosotros pertenecemos a algunas o muchas redes sociales. Por lo tanto, debe tener mucho cuidado al recopilar información específica. Alguien puede agregar su información a otros perfiles, Crea un usuario con tu foto de perfil.

Nadie miente, entonces es una estafa. Mal manejo de nuestra información sobre lo que puede suceder Siempre más que nada en estas redes sociales Redes sociales más usadas y populares en el mundo. Dependiendo de nuestra información y del tiempo de uso de nuestra red, podrán conocer más sobre nosotros, sus hábitos y estilo de vida.

En muchos casos, incluso las aplicaciones de Facebook utilizan nuestra información para generar videos y recordatorios. Todo queda en el recuerdo de las redes sociales.. A menudo puede ser difícil recopilar más información de la cuenta, ya que a menudo no sabe quién está detrás de la pantalla o qué intenciones tienen otros usuarios con sus datos. Incluso puede personalizar su información.