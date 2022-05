¿Cuántos paquetes de expansión hay en World of Warcraft? Obtenga más información sobre todos los paquetes de expansión de WoW aquí

World of Warcraft es un gran juego de rol multijugador en línea. A pesar de que las primeras entregas del universo Warcraft se estrenaron en 1994 La popularidad perdura De la historia que plantea este juego.

por esta razón, ¿Quiénes fueron los desarrolladores y creadores de World of Warcraft?Con el 4to en Saga, Uno de ellos Ampliar a través de los capítulos.. Estas se denominan expansiones en el universo del juego, cada una de las cuales ofrece a los usuarios nuevas misiones, mapas, niveles y aliados en el juego.

¿Cuántas expansiones de World of Warcraft hay? Conoce todas las grandes expansiones aquí

Luego te mostraremos ¿Cuántas expansiones de Worlds of Warcraft hay?.. Si conoces todas las expansiones de WoW, no te perderás la novedad que World of Warcraft ha implementado con cada nueva expansión.

¿Qué es una expansión de World of Warcraft?

Aunque World of Warcraft es el cuarto de una serie de videojuegos desarrollados por Blizzard, el primer juego se lanzó en 1994 con el título Warcraft: Orcs and Humans. Se mantiene la serie de videojuegos para PC Válido hasta hoy..

Luego, después del lanzamiento de World of Warcraft en 2004, a los desarrolladores de juegos se les ocurrió lo siguiente: Sigue expandiendo el universo Lo crearon sin introducir un juego nuevo, para que el usuario no decida Desinstalar World of Warcraft Compra una nueva versión.

Con esto en mente, los desarrolladores de juegos han planeado este cuarto artículo de Warcraft como una historia que se puede presentar en un capítulo. Bajo el concepto de expansiónDarle a la historia una continuidad progresiva.

De esta manera, World of Warcraft intentó expandir el universo ya presentado en el juego. Introduciendo nuevas criaturasMisiones, especializaciones y mapas para permitir a los usuarios disfrutar del vasto universo que ofrece WoW.

¿Cuántos paquetes de expansión hay en World of Warcraft?

Cada año desde el lanzamiento de World of Warcraft, los desarrolladores han lanzado nuevas mejoras para este increíble juego de rol en línea. Bueno, muchos piensan que compite directamente con otros como juego liga de leyendas O Tsuchida, esa es la verdad Wow tiene una gran ventaja En cuanto a la exploración espacial.

Debido a esto, World of Warcraft presenta nuevo contenido con cada nueva expansión para mantener a los usuarios y seguidores interesados. con esta actitud Blizzard ha lanzado hasta 8 expansiones El cuarto de Warcraft pretendía enriquecer este universo.

Cruzada llameante: La primera expansión de la historia de WoW se publicó bajo este título en 2007. Este paquete de contenido presenta dos nuevas razas, elfos de sangre y draenei.

La ira del rey rico: 2008 vio la adición de una segunda expansión junto con el nuevo continente explorable, uno de los villanos más memorables del juego, The Lich King / Arthas Menethil.

catástrofe: Esta expansión cambió el continente original del juego en 2009. Porque con el despertar de Alamuerte, ocurrió una verdadera catástrofe en Azeroth.

Nebulosa de Pandaria: Cuando ambos lados del mundo de WoW derrotan a Deathwing, se encuentran en un lugar que nunca han visitado, «Pandaria». Lanzada en 2012, esta expansión presenta una nueva raza, pandaren.

Señor de la guerra de Draenor: La quinta versión extendida de la saga WoW se lanzó en 2014. Mientras tanto, los jugadores del juego han regresado a Draenor, el lugar de nacimiento de los orcos. Sin embargo, en este artículo, experimenté los puntos bajos para los suscriptores de WoW.

legión: Esta expansión, lanzada en 2016, cambió muchos aspectos de la jugabilidad de WoW para atraer la atención de nuevos jugadores. Cómo cambiar una gran profesión Dirigiéndose a las Islas Abruptas para luchar contra el ejército en llamas.

Batalla por Azeroth-Esta expansión ofrece a los usuarios cuatro nuevas razas aliadas tanto en la Horda como en la Alianza. Lanzada en 2018, esta expansión incluye dos nuevos continentes, Zandalar y Kul Tiras.

tierras sombrías: Esta es la última expansión de WoW hasta el momento. Lanzado en 2020, agregamos cinco nuevas zonas configuradas en Shadowland. Donde las almas de los muertos entran en los videojuegos.