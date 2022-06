Los juegos de rol multijugador en linea son uno de los mas populares de los ultimos añosy la franquicia World of Warcraft es experta en este género de videojuegos.

Pues WoW cuenta con un basto universo que ha sido ampliado y diversificado con cada nueva entrega de la saga. Por lo tanto, la franquicia de videojuegos posee un gran número de suscriptores que se renueva año tras año, que es tan grande como el mismo universo dentro del juego.

¿Cuántos Jugadores Tiene World of Warcraft y Cuántos Juegan a cada uno de los WoW que Existen?

Por ello, te mostraremos cuantos jugadores tiene world of warcraft, la franquicia más popular de Blizzard Entertainment. Para que así conozcas cuantos juegan a cada uno de los WoW que existen.

¿Cuántos jugadores tiene World of Warcraft?

World of Warcraft es uno de los juegos multijugador masivo en línea más grandes del mundo, tanto que la cantidad de suscriptores que posee supera a otros juegos de rol populares como League of Legends, Dota o ARK: Survival Evolved.

Pues WoW posee múltiples expansiones que han llamado la atención de los usuarios del juego, por lo que con cada nueva entrega WoW renueva no solo la historia que muestra en su universo fantástico, sino también la cantidad de usuarios que juegan a World of Warcraft.

Teniendo esto en cuenta, el mayor número de suscriptores que obtuvieron World of Warcraft fue de más de 12 millones de jugadores activos. Lo que no es de extrañar considerando que World of Warcraft tiene una inmensidad de misiones, calabozos y un sin fin de otras actividades en las que los jugadores parecen nunca aburrirse.

Sin embargo, lo que sí requiere World of Warcraft es tiempo por parte de sus usuarios. Por lo contrario al contenido que ofrece este increíble juego de rol, actualmente se cree que posee alrededor de 6 millones de jugadores activos en su plataforma.

¿Cuántos jugadores juegan a cada uno de los WoW que existen?

World of Warcraft posee un universo tan grande como entretenido, pues la saga de videojuegos ha liberado hasta 4 juegos distintos hasta la fecha. Sin contar las expansiones que quienes fueron los creadores de WoW han desarrollado para algunas de estas entregas.

De esta forma, a pesar de haber sido lanzado en 1994 bajo el título de “Warcraft: Orcos y Humanos” esta franquicia de videojuegos se mantiene vigente en la actualidad. Pues Blizzard afirmó que tuvo más de 32 millones de usuarios activos en el último trimestre del 2020.

Aunque no todos estos jugadores son de la saga de World of Warcraftla gran mayoría de este número pertenece a esta franquicia. Pues fue durante el 2019 que Blizzard publicó su nuevo juego “World of Warcraft Classic”, además de que a finales de 2020 fue que liberó la tan esperada expansión de World of Warcraft “Shadowlands”.

Por lo tanto, esto llamó la atención de muchos nuevos usuarios y de muchos otros que habían dejado la franquicia a renovar su suscripción dentro de WoW. La expansión Shadowlands por su parte vencida más de 3.7 millones de copias en su primer día, lo que traduce cada una a un jugador activo.

¿Por qué World of Warcraft llama la atención de un gran número de jugadores?

World of Warcraft es una franquicia de juegos que se ha mantenido a lo largo de los años, y al ser un juego de rol multijugador masivo en línea en tiempo real esta en constantes actualizaciones.

Muchos considerando que el secreto detrás de la adicción de los jugadores a WoW, es que la plataforma no solo libera cada cierto tiempo actualizaciones y expansiones. Sino que cada dia se tiene la posibilidad de hacer nuevas misionesconocidas como “misiones diarias” en la plataforma.

Por otra parte, World of Warcraft no solo se centra en llamar la atención de nuevos espectadores, sino también en renovar el interes de los antiguos suscriptores. Después de 15 años, Blizzard lanzó el juego “World of Warcraft Classic”, que básicamente relata los hechos de la primera entrega de WoW pero con mejores gráficos y actualizaciones.

De esta forma, es difícil que quienes conozcan el basto universo que ofrece World of Warcraft no queden enganchados con la diversidad de historiaspersonajes, misiones, clases, profesiones e incluso mascotas que este juego tiene para ofrecer.