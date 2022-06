¿Cuánto tiempo ves mensajes temporales de WhatsApp? -¿Cuánto tarda en desaparecer?

WhatsApp es la mejor aplicación de mensajería instantánea que ha existido jamás. Características que nadie más puede emular (Tú también puedes Usar WhatsApp con un número de teléfono fijo), es por eso que todos quieren saber más al respecto, y con eso en mente, ¿hoy vas a ver cuánto tiempo se mostrarán los mensajes temporales de WhatsApp?

Si aún no sabes qué son estos mensajes de felicidad, esta aplicación es nueva en privacidad y el servicio no es nuevo, pero es muy tarde (Snapchat es su verdadero creador y Facebook. E Instagram ya lo están usando), WhatsApp les dio un toque de personalidad muy chulo.

¿Cuánto tiempo ves mensajes temporales de WhatsApp? ¿Cuánto tardan en desaparecer?

Considere esto antes de comenzar a recibir mensajes temporales debería Actualizar WhatsApp para Android o iPhone A la última versión disponibleAsí que deberías hacerlo justo antes de seguir leyendo. De lo contrario, es posible que no entienda algunas de las cosas mencionadas aquí.

¿Cuánto tiempo ves mensajes temporales de WhatsApp?

Por supuesto, lo primero que debes saber para saltar directamente al tema de hoy y saber cuándo aparecerán los mensajes temporales de WhatsApp lo antes posible es la respuesta a esta pregunta, que es un problema grave. 7 días o 1 semana.

A diferencia de otras aplicaciones que utilizan el mismo sistema WhatsApp deja el mensaje al menos 7 días después de que se envió el mensajeSi se pierde por completo después de este período.

Sin embargo, a esta regla Hay algunas excepciones a tener en cuenta al usar mensajes temporales Para esta aplicación, estos serían: Si una persona o usuario cita un mensaje temporal, este no desaparecerá del chat y no será reservado.

Además, si reenvía un mensaje a un chat que no tiene habilitada la mensajería temporal, el mensaje no se eliminará de otros chats si se realizó una copia de seguridad poco antes del mensaje (el chat original es definitivo). Se eliminará). Desaparece y se guarda, pero se borrará cuando se restablezca.

Estas «reglas» se aplican a los chats individuales y grupales para llamarlos de alguna manera, por lo que debe tener cuidado de no enviar nada que comprometa con la esperanza de que se elimine.

Otra cosa a considerar Este sistema no tiene protección contra capturas de pantalla. Por lo tanto, no está completamente libre de errores (por lo tanto, Sitio web oficial de WhatsApp Le advierto que no use mensajes temporales solo con personas de confianza).

¿Cómo se habilitan los mensajes temporales?

Lo que lees, ya sabes cuánto tiempo se mostrará el mensaje temporal de WhatsApp, por lo que en teoría puedes quedarte libre, pero leyendo esta guía por curiosidad, si aún no sabes cómo configurar los mensajes de whatsapp para que se autodestruyanLuego quédese unos minutos más para averiguar cómo.

El proceso de activación es muy sencillo. Una vez que haya estado en la aplicación y haya tocado el chat de contacto que activa el mensaje, debe abrir la aplicación. En su espacio personal, haga clic en el nombre del contacto.

Esta acción muestra un menú de opciones que requieren que seleccione Mensaje temporal. Esto abrirá una ventana de confirmación del pedido y el mensaje temporal se activará inmediatamente cuando realice el pedido.

Para deshabilitarlos, debe ejecutar exactamente el mismo proceso en su lugar Debe presionar Activado y especificar Desactivado., y completo. Los procesos en el grupo son los mismos, pero ten en cuenta que en estos casos solo el administrador puede habilitar los mensajes temporales.

Esto no solo le indica cuánto tiempo se mostrará el mensaje temporal, sino que también le permite ver cómo se mostrará. Activa esta genial característica para hacer tu vida más privada.