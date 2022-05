En septiembre de este año, 2020, Amazon anunció esto al público. Un nuevo servicio llamado Amazon Luna, inicialmente ofrece más de 100 videojuegos. Si eres un jugador, debes preguntarte cuánto costará suscribirse a Amazon Luna. ¿Cuáles son las cuotas mensuales y anuales? Bueno, hoy responderás algunas preguntas.

Amazon comenzó a vender libros en línea en 1994. Desde entonces se ha expandido, diversificado y La tienda online más famosa del mundo...Ahora todos sabemos Cómo comprar de forma segura; Además de Crear una cuenta de Amazon..

¿Cuánto cuesta una suscripción a Amazon Luna?Conoce todas las cuotas mensuales y anuales

Pero Amazon no se detuvo allí. alquilar una película; Y no hace mucho tiempo, los jugadores gestionaban este servicio. Consigue juegos gratisPero ahora, para deleite tuyo y de todos nosotros Se acerca la luna amazónica..

Este nuevo servicio funciona Desde la nube con Amazon Web ServicesUn líder en este campo asegura que los controles del juego no están conectados a ningún dispositivo, sino directamente a la nube.

El paquete proporciona tiempo ilimitado para su ejecución, además de la cantidad de juegos mencionados, Juega en dos dispositivos al mismo tiempo, PC, Mac, Fire TV y mediante aplicaciones web para iPad o iPhone. Después de eso, es para Android.

Estos juegos se transmitirán en resolución 1080p con compatibilidad 4K a 60 cuadros o cuadros por segundo. Ubisoft está integrado como socio Se integrará Twitch de Nintendo, etc.

¿Qué pasos debo seguir para suscribirme a Amazon Luna?

La compañía no asegura una fecha exacta de lanzamiento, pero si puede hacer un registro Obtenga acceso anticipado a este servicioActualmente solo disponible en los EE. UU.

tenemos que mencionarlo Se requiere invitación para acceso anticipado, esto quiere decir que no todos tienen el código al momento de registrarse. Luego hay que esperar a la internacionalización.

Cuando llegue el momento, deberás registrarte en Amazon, Luego tienes que responder la encuesta. Esto está relacionado con la velocidad de Internet, la frecuencia con la que juegas, etc. Para finalizar, haz clic en Solicitar acceso anticipado.

¿Qué condiciones debo cumplir para utilizar el servicio Amazon Luna Gaming Service?

Se requiere un dispositivo compatible con Mac y PC. Si estás jugando en un televisor, es un Fire TV de segunda o tercera generación, como el Fire TV. Como el Fire TV Stick Lite La conexión a internet mínima debe ser de 10 MBit/s Sobre resolución.

Padre, WiFi 5 GHz, 10 GB/hora de consumo, navegadores como Chrome 83+ y Safari para iOS 14, Luna Controller o Control Panel. Puede acortar el tiempo de espera del juego conectándose directamente al servidor de Amazon.

No es necesario comprar Luna Controller, puedes elegir tu propio gamepad bluetooth. Configure el teclado y el mouse o use diferentes controlesTambién desde otras plataformas.

Hay dos tipos de suscripciones. Comenzará en $ 5.99 por mesEntonces, si esto se mantiene, el pago anual ronda los $72 y el LunaController $49. Sin embargo, si funciona en general, es probable que esta proporción cambie al principio.

El otro tiene los mismos beneficios que Luna Plus, pero no se conoce exactamente, pero proviene del socio Ubisoft, que aún no ha anunciado el costo. Twich también debe ser considerado. En resumen, Integración de estos canales de videojuegos Existen desde el principio.

Finalmente, todavía podemos observarlo. El pago total de este nuevo servicio no está claro Próximamente un videojuego de Amazon Luna. Muchos jugadores esperan que el resto del año sirva como prueba hasta principios de 2021 en los EE. UU. y se extienda al resto del continente.