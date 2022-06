¿Cuándo y dónde te entrega Mercadona en tu casa? -Horario comercial y ubicaciones entregadas por Mercadona

Estoy interesado en utilizar el servicio de mensajería de Mercadona, pero no sé cómo? por favor no te preocupes. En esta ocasión, te explicaré cómo hacerlo.Sí, hoy por fin puedes enterarte de este tema, así que no te lo pierdas ¿Cuándo y dónde te entrega Mercadona en tu casa? -Horario comercial y localidades donde se vende Mercadona.

Dónde y cuándo Mercadona entrega a domicilio – Horarios y lugares

Mercadona cuenta con servicios integrados desde 2018 las compras en línea Como otras cadenas de supermercados como Lidl Aplicación Lidl Plus..Allí los clientes pueden comprar y pagar artículos y recibirlos donde sea que trabajen. Otras aplicaciones de entrega..

El reparto a domicilio de Mercadona es 7 am a 10 pm, de lunes a sábado, pero la fecha y la hora están siempre disponibles en el calendario de entrega de la plataforma online Mercadona. No obstante, el horario de entrega de lunes a sábado depende de la disponibilidad de la zona donde realices el pedido.

Tenga en cuenta que el tiempo de entrega es por hora y se creará durante el procesamiento. Tu pedido en línea En función de tus necesidades y preferencias, podrás seleccionar de forma rápida y sencilla la sección en la que deseas que se entregue tu pedido y las fechas disponibles.

Donde Mercadona entrega

Actualmente, Mercadona ha seleccionado solo tres ubicaciones para los servicios de mensajería de toda España. Madrid, Barcelona, ​​ValenciaSin embargo, el servicio no llega a todos los rincones de estas zonas, ya que depende del código postal correspondiente.

A continuación se muestran los códigos postales de cada una de las regiones mencionadas donde está disponible el Servicio de Entrega de Mercadona.

Madrid

28001, 28002, 28004, 28005, 28007, 28008, 28010, 28011, 28013, 28014, 28015, 28017, 28020, 28827, 28028, 28032, 28032, 28032, 2803, 28033 28034, 28035, 28036, 28037, 28039, 28040 , 28042, 28043, 28045, 28046, 28050, 28055.

Barcelona

08001, 08002, 08003, 08004, 08005, 08006, 08007, 08080, 08809. 0802, 0802 .08026, 08827, 08028, 08029, 08030, 08031, 08034, 08035, 08036, 08037, 08038, 08039, 08040, 08041, 08075, 08820, 08830, 08840, 08850, 08850, 08901, 0890, 0890. 08907, 08908, 08940, 08950, 08960, 08970, 08980.

Valencia

46001, 46002, 46003, 46005, 46006, 46007, 46809, 46010, 46612, 46014, 46017, 46018, 46002, 46017, 46017, 46017, 46017, 4601, 46919 46017, 4602, 4602, 4602, 4602, 4602, 4602, 4602, 4602, 4602, 4602, 460, 460, 460, 460, 460, 460, 460, 460, 460, 460, 460, 460, 460, 460, 460, 460, 4017, 460, 460, 460, 4010 40TOS. , 4602. 46526, 46835, 46111, 46112, 46113, 4611, 4611, 4611, 4611, 4611, 4611, 4611 46127, 46128, 46130, 46131, 46132, 46133, 46134, 46134, 46135, 46135, 46135, 46135, 46135, 46135, 46135, 46135, 46135, 4613TAS 461ES , 46150, 46160, 46163, 46169, 46174, 46180, 46181, 46182, 46183, 46184.46185, 46190, 46191, 46192, 46193, 46194, 46194, 46195, 4619, 461, 462, 462, 461, 461, 461. , 4640, 4640, 4640, 4640, 4640, 4640, 4640, 4640, 4640, 4640, 4640, 4640, 4640, 4640, 4640, 46477, 4647, 46470, 46500, 46501, 46511, 46512, 46514, 46515, 46520 , 46530, 46550, 46560, 46591, 46600, 46611 46687, 4668, 4668, 4668, 4668 46901, 46909, 46910, 46920, 46930, 46940, 46950, 46960, 46970, 46980.

Servicio a domicilio Condiciones Generales del Servicio Mercadona

¿Dónde están las condiciones de entrega y destino del pedido?

De acuerdo con él Sitio de ayuda de MercadonaDependiendo de la situación del COVID-19, el pedido puede ser puerta del clientePara velar por la salud de estos y miles de empleados de Mercadona.

Además, debes saber que Mercadona se reserva los derechos Rechazar o aceptar un pedido Si el acceso al domicilio del cliente es difícil, supone un riesgo para el repartidor o no se permite la descarga con carretilla elevadora en la zona.

También se entregarán pedidos En un momento, en el suelo, En la puerta principal de la casa, ingrese hasta 5 metros de la casa El papel y la responsabilidad del mensajeroTenga la seguridad de que su pedido será seguro y saludable.