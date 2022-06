¿Qué es un garante? Tiene la obligación de garantizar la correcta y legítima ejecución del contrato... El fiador también puede ejecutar el documento si el deudor principal no se encuentra o logra su propósito. Puede ser un individuo o grupo que actúa siempre para garantizar el pago de la deuda.Como garantía de El crédito bancario conlleva muchos riesgosPor lo tanto, debe conocer su posición.

¿Cuáles son los requisitos para ser garante de un préstamo bancario?

Mira este video en youtube

¿Qué requisitos tengo que cumplir para ser avalista?

El garante es aquella persona. Si no puede, le paga al dueño.Es importante conocer previamente los requisitos que debe tener este fiador. Los requisitos son los siguientes:

Tenga listo su historial de ingresos.

Hay una historia de riqueza.

En algunos países, el garante Parientes Con el dueño.

Con el dueño. Asumir la responsabilidad de la deuda que debe.

Mantente en contacto Con un prestamista.

¿Qué debo considerar para ser garante?

Tienes que pensarlo muy bien antes de convertirte en avalista eso es bastante complicadoPor las siguientes razones.

riesgo

depósito Son utilizados por los bancos para asegurarse de que el dinero prestado no se pierdaSi el dueño que representas no obedece, te perjudicas y eres la persona que paga el préstamo.Si no tienes suficiente dinero, te pueden robar parte de tus ingresos e incluso llegar al punto perder su propiedad..También puedes correr el riesgo de no hacerlo. Puede hacer un banco, Para entrar en la lista negra. Puede ir a la quiebra pronto.

crédito

Esta es la persona que te pide que firmes frente al banco como garantía. Es decir, son los intermediarios entre tú y el banco. Esta persona debe obedecer:

Responsabilidad: Debe Responsabilidad comprobadaYa sea parte de una familia o no, debe pensar con mucho cuidado sobre quién es esta persona y qué ha hecho en el pasado. No solo puedes ver esto, sino lo económico que es, ¿Cómo administra su dinero y el dinero de su hogar?Me refiero a si puedes pagar esta deuda.

Accesible: además del número de teléfono, necesita saber dónde vive, dónde trabaja, qué hace, etc.Algo como eso Esto asegura que no te escapes Tan pronto como comience el período de pago.

Tan pronto como comience el período de pago. Razones del préstamo: necesita saber por qué esta persona quiere un préstamo, investigue muy bien y haga todas las preguntas necesarias.

usted tiene el derecho de saber Lo que estás tratando de hacer, cómo usarlo, el propósito de estos puntos es conocer todas las motivaciones de la persona que representas.Tienes que divulgarlos Requisitos para solicitar un préstamoCon el titular.

responsabilidad del garante

Debe pensarlo y, si es posible, si alguien le pregunta al respecto, debe discutirlo con alguien antes de tomar una decisión apresurada.tenemos que hacernos una pregunta ¿Para qué quiere este préstamo? Porque si sabe que no tiene los medios para pagarlo, no podemos firmarlo a menos que lo desee. Pérdida irreparable de dinero..

Si eres avalista, debes saber esto Juegas un papel muy peligroso para tu futuro.Un error y te molestará por el resto de tu vida.

Una vez firmado, no hay forma de cancelar este contrato.Es decir, si tu dueño se escapa, tienes que pagar por él y por más que pelees y hables, no hay manera.

Si tiene buen crédito, buen historial y, lo que es más importante, buenos ingresos para pagar un préstamo grande, puede firmar fácilmente y actuar como garante.

Esta posición Tan importante como la de un prestamista o propietario, Tienen ventajas, pero a veces puedes renunciar a ellas. El contrato debe celebrarse siempre en presencia del garante.

En conclusión, antes de considerar convertirse en un garante, piense detenidamente, considere todas las situaciones posibles, confíe en esta persona y, lo más importante, reaccione ante el evento de que todo salga mal.