¿Cuáles son los requisitos para jugar Axie Infinity? -PC o teléfono móvil

axie infinito Se convirtió en uno de los videojuegos en línea. La mayoría declarada hoy.. Su popularidad sigue creciendo, y cada día se suman nuevas personas al juego, motivadas por la oportunidad de divertirse y ganar dinero.

Para aquellos de ustedes que recién comienzan a interesarse por este juego, hoy les mostraremos los requisitos para jugarlo ya sea en su PC o en su teléfono móvil.

Estos son los requisitos mínimos para jugar Axie Infinity en tu PC.

Comencemos hablando de la PC. Presta mucha atención y recuerda lo que necesitas para jugar. Si eres un principiante, debes recordar muchos consejos., Porque no se puede encontrar directamente en el juego. Si no considera estos requisitos, No sé por qué si el juego no se ejecuta en mi PC..

Requiere procesador Está destinado a admitir instrucciones SSE2. Tarjeta gráfica Pixel Shader versión 4.0 (DX 10) o posterior. Al menos algunos 600 MB de espacio libre en disco Disco duro. Windows XP no es compatible con Directx 10 (DX 10), por lo que no puede jugar Axie Infinity en esta versión de Windows. Debe ser Windows 7 o posterior. mínimo 2 GB de memoria..

Si tu PC tiene una tarjeta gráfica potente, ¿se destacará en los gráficos del juego?

La tarjeta gráfica se encarga de esbozar todos los personajes, interfaces comunes, escenarios, personajes, etc. que se mostrarán durante el juego. Al igual que con Axie Infinity, muchos videojuegos Gráficos especialmente desarrollados para tarjetas gráficas muy potentes.. Por esta razón, la representación completa de la estructura gráfica de Axie depende de la tarjeta instalada en tu PC.

¿Cuáles son los requisitos mínimos para los teléfonos inteligentes?

Los requisitos de los teléfonos inteligentes, por otro lado, no son muy altos, pero igual de importantes. Se deben cumplir los siguientes requisitos:

sistema operativo Debe ser iOS o AndroidDe lo contrario, no podrás jugar Axie. La versión del sistema operativo móvil debe ser al menos iOS 6 o Android 4.1. teléfono inteligente Requiere al menos 100 MB de espacio libre en disco..

¿Cómo puedo mejorar el rendimiento de mi juego si no cumple con los requisitos o si hay un retraso?

Es muy común que no se cumplan todos los requisitos para jugar a Axie Infinity. El juego es muy lento o no funciona en absoluto... Sin embargo, es posible corregir estos errores. Continúe leyendo este artículo para saber qué hacer en este caso.

dispositivo móvil Android

Si el sistema operativo de tu móvil es diferente al que necesitas Usar Axie Infinity en AndroidDeberá actualizar a la última versión de este sistema disponible en su modelo de dispositivo móvil para asegurarse de que sea compatible con su juego.

Es común que los juegos se bloqueen cuando se usan desde una computadora, pero los dispositivos móviles tampoco solucionan este problema.Una de las soluciones básicas a estos inconvenientes Es cerrar y reiniciar el juego.Alternativamente, reinicie el dispositivo que está jugando.

Si tienes un iPhone

A pesar de varios sistemas operativos como Android Es importante asegurarse de tener una versión de iOS compatible Use Axie Infinity o actualice su iPhone a su estado actual.

Otra cosa a considerar es el espacio de almacenamiento móvil. Esto se debe a que el juego no funcionará correctamente si tiene menos de 100 MB. Eliminar archivos y aplicaciones no utilizados Esto no solo aporta beneficios a Axie, sino que también es útil para ejecutar otros programas.

Es fácil para Axie Infinity adaptarse a las demandas de trabajar con teléfonos móviles, pero esto cambia cuando usa su computadora.

Desde una PC con Windows

Es prácticamente imposible hacerlo por completo sin cumplir con los requisitos mínimos que impone Axie Infinity para jugar. Es conveniente adaptar tu PC a los requerimientos de tu programa de juego (Tarjeta gráfica adecuada, buen procesador, espacio de almacenamiento, etc.).

Y si se atasca, lo primero que tienes que hacer es reiniciar el juego o el ordenador. Incluso puedes abrir y probar tu juego en el móvil, ya que a menudo funciona incluso si no funciona en tu PC. Por ello, muchos jugadores recomiendan instalarlo en sus teléfonos móviles.

Si eso no funciona, puede haber uno Problema del servidorSe saturará con la cantidad de jugadores que se pueden conectar. Este es un problema común con todos los videojuegos.