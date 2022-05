¿Cuáles son los requisitos mínimos y recomendados para jugar Pokémon GO?

este juego es lo mas mundialmente famosoMiles de jugadores han jugado y cada vez hay un nuevo miembro. Esto te brinda una gran diversión para cada aventura que encuentres y caza a los Pokémon que encuentres.

Pokémon GO, es un juego amado por todos los fanáticos de la serie porque nos trae alegría y buenos recuerdos. Tienes que cumplir una serie de requisitos para poder jugarlo, pero no te preocupes. Se pueden llenar tan fácilmente que puedes jugar este juego lo antes posible.

Requisitos mínimos para jugar Pokémon GO

este juego es Lo mejor en el mercadoque cada vez es mas famoso Puedes crear una cuenta completamente gratis, Puedes descargarlos desde tu teléfono móvil. Esto hará que tu experiencia Pokémon y la captura sean más cómodas. También necesitas una cámara para jugarlo.

Para descargar este juego, Puedes hacerlo a través de la Play Store O a través de la App Store. Para poder conseguirlo y cargarlo sin problemas hay que cumplir unos requisitos.

Los requisitos para jugar Android son: rooteado porque el servicio de GPS está activo, tiene al menos 2 GB de RAM, el sistema operativo Android debe ser (4.3, 4.4) o superior, la resolución de la pantalla debe ser de 1280×720 píxeles, el dispositivo no está disponible, no lo está. ..

También necesitarás una conexión WiFi 3G o 4G, un giroscopio (no es necesario), Bluetooth versión 4.0 y 60 MB de memoria disponible. En segundo lugar, Requisitos para jugar Desde IOS hasta iPhone, estos son: El dispositivo debe ser al menos un iPhone 5s, no compatible con ninguno de los modelos de IPod Touch, requerir una conexión a internet estable (WIFI 3G, 4G) y tener 104 MB.

Permiso para jugar Pokémon GO

Básicamente, este juego se carga instantáneamente, pero a veces puede haber un problema de que no se carga. Es muy fácil resolver este problema. Sigan jugando tranquilos, este juego merece una mención tengo algunos privilegiosCorre cuando juegas.

Estos permisos en Android son: tu ubicación precisa (Basado en red y GPS), busque contactos y cuentas en su dispositivo, tome fotos y videos, reciba datos de Internet.

Esto le permite emparejarse con un dispositivo Bluetooth, usar una cuenta de dispositivo, evitar que el dispositivo entre en modo de suspensión, acceder a la configuración de Bluetooth y cambiar o eliminar el contenido del almacenamiento USB.

cosas para considerar Este juego se actualizará de vez en cuando, Debes estar atento a las nuevas actualizaciones para ofrecer a tus jugadores una mejor experiencia. Actualizar el juego a la última versión. Desde tu celular.

Consejos útiles que debes saber para jugar Pokémon GO

Si ya confirmó que su teléfono cumple con los requisitos de reproducción, está listo para comenzar a jugar. Serie de notasMejorará tu experiencia, algunas de ellas son: no juegues mientras manejas (es muy peligroso), en un lugar cuando juegues, o ya sabes por favor no vayas a lugares que no estén.

Juego Hay una parada de equipaje Siempre te dan una «pokebola» (cada 5 minutos), este juego gasta demasiada batería. Por ello, siempre es recomendable llevar un cargador o una batería extra (lo que sea más conveniente). Para conocer las fortalezas y debilidades de todos, también debes consultar la Guía de tipos de Pokémon. Esto le permite mejorar su juego.

Si recién estás comenzando este juego, ya sabes: atrapar PokémonTienes que caminar por la calle y mirar un mapa que refleje la dirección en la que vas.

Si juegas en un espacio muy pequeño, el problema es que si miras a uno de los Pokémon cercanos, verás más Pokémon. Haga clic en él y apunte la cámara de su teléfono hacia él. Entonces aparecerá «Pokebola». Tienes que deslizar el dedo sobre la criatura y está lista para abrirse en un estado atrapado.