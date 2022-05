¿Cuáles son las reglas para enviar paquetes con FedEx? –Información exacta

En caso de que te estés preguntando ¿Cuáles son las reglas para enviar paquetes con FedEx? –Información exactaPor favor lea la siguiente información cuidadosamente.

¿Cuáles son las reglas de envío para los paquetes de FedEx? –Información exacta

FedEx, una gran opción para enviar paquetes

FedEx es una naviera estadounidense con una larga tradición. Fundada en 1971, hoy es una de las navieras. Los más relevantes del mundo... Sin duda es una gran opción.

En cualquier caso, como cualquier otra empresa, tiene sus normas y aspectos que hay que tener en cuenta previamente. enviar el paquete.. Lea atentamente la siguiente información para conocer algunas reglas y cuestiones relacionadas a tener en cuenta.

Claro, si quieres, no tienes que prestarle mucha atención. Envío por FedEx.. Sin embargo, a continuación se encuentran las reglas básicas para enviar paquetes a su empresa. A cambio, puede pensar Envía un paquete con WallapopUna nueva alternativa para el envío de paquetería.

etiquetado y embalaje

Es imprescindible que todos los envíos se realicen Usar FedExCumple con los estándares establecidos, esto significa que se muestran otros aspectos como el nombre, la dirección y el código postal. Fácil de leer y preciso... Por supuesto, esto se aplica tanto al remitente como al destinatario.

Restricciones de tamaño y peso de envío

Esto varía de un país a otro, pero en los Estados Unidos, por ejemplo, no puede enviar paquetes como: Más de 68 kg, La longitud máxima vuelve a ser de 302 cm. También en relación con el peso, es posible que deba colocarle una etiqueta de seguridad amarilla para indicar que es una carga pesada. Esto sucede cuando el paquete pesa más de 34 kg.

Asimismo, el embalaje debe ser seguro y duradero para que los artículos enviados lleguen correctamente, esto es especialmente relevante para las siguientes personas Barco Además, FedEx no es responsable de ningún problema causado por paquetes defectuosos.

Por eso, si quieres que tus paquetes lleguen seguros, te recomendamos embalarlos adecuadamente.Hacer pedido Pronóstico adecuado Al transportar artículos frágiles. Por ello, la empresa recomienda elementos amortiguadores y cajas resistentes.

Materia Prohibida

Como todas las empresas de envío del mundo, FedEx tiene una lista de artículos que no se pueden enviar y que están prohibidos. Muchas veces, las personas no conocen estas reglas y pierden el tiempo intentándolo. gastos de envío Con la empresa, por lo que conviene analizar adecuadamente los siguientes factores: No se puede enviar con FedEx..

Dinero: FedEx generalmente no permite transferencias bancarias, al menos no para productos empaquetados. Esto incluye tanto billetes como monedas de todo tipo, e incluso se pueden considerar coleccionables. Por ello, te recomendamos que consultes directamente con la oficina a la que se envían las monedas de colección.

Joyas: Como el dinero, FedEx no envía joyas.

Cigarrillo electrónico: Los cigarrillos electrónicos se están volviendo más comunes con el tiempo, pero FedEx no envía este tipo de productos.

Mercancías peligrosas: Esta sección contiene todos los artículos que su empresa no puede enviar. Arma de fuego, explosivos, los objetos afilados y los desechos peligrosos están estrictamente prohibidos en FedEx.

Animales y plantas: Además, FedEx no envía animales vivos ni muertos, por lo que no es la compañía adecuada si desea enviar mascotas, animales o plantas.

Contenido ofensivo: El contenido ofensivo se refiere a material que no es apropiado para todos los espectadores. pornografía está prohibido por FedEx.

Claro, hay muchos otros elementos prohibidos por la empresa, pero en cualquier caso, los elementos anteriores se encuentran entre los más relevantes. Si tiene preguntas sobre el envío de un artículo específico, le recomendamos que se comunique con un representante de FedEx.