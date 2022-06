Esta es la forma más común de enviar un pedido a un usuario final... Bei dieser Art von Lager müssen alle Parameter, Entfernung, Versanddauer, Kosten usw. Bekannt sein. Bei diesem Typ müssen Sie einen zentralen Ort haben, der als geografische Position dient, um uns zu führen. ..

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de los almacenes centrales y descentralizados?

campamentos descentralizados No requiere tantos parámetros como los parámetros centralizados, no la ubicación. Si no desea que nadie sepa su ubicación, puede llamarlo almacenamiento seguro.falta de jefe

Ventajas y desventajas del almacén central

Ventajas y desventajas de este tipo de campamento puede ser muy relativoEs decir, son muy diferentes dependiendo de quién lo esté haciendo. Están:

ventaja

aliviado transmisión.

Permite la preparación completa para el envío.

Por favor, deja todos los preparativos. Enviaremos el producto.

El costo puede bajar Porque es mucho más caro, de proveedores a clientes.

Desventajas

Esto se debe a todas las precauciones y garantías que se pueden dar.

Esto se debe a todas las precauciones y garantías que se pueden dar. La operación puede dificultar el funcionamiento del producto.

Preparación Puedes aumentar el costo ..

.. Si muchas personas están involucradas en el negocio, pueden cometer errores.

Ventajas y desventajas de los almacenes distribuidos

Las fortalezas y debilidades varían mucho de una compañía a otra. Esto se debe a que algunas empresas manejan este medio mejor que otras. Están:

ventaja

Sin retraso

Permite mejorar la toma de decisiones.

Puede reducir el número de documentos para los trámites de transporte.

causa Ampliar la relación entre proveedores y sucursales..

Desventajas

Hay riesgo de error Tiene poco personal y realiza muchas tareas.

Tiene poco personal y realiza muchas tareas. Hay que preparar demasiado la caña antes de que funcione

Se sobrecarga cuando se recibe el pedido.

Indicadores para decidir si centralizar o descentralizar

Los indicadores varíanSin embargo, los principales que puede utilizar para decidir si desea centralizar son:





garantizar.

tenemos que pensarlo cuanta sobrecarga Tal vez sea así.

Tal vez sea así. cantidad de empleados.

¿Es envío directo o en stock?

No confundas estos dos términos.Desde entonces El envío directo es el proceso por el cual un producto llega al usuario final..

Este tipo de proceso no tiene muchas ventajas, y algunas personas han llegado a pensar que es mejor que su propia memoria.

¿Cómo debo ahorrar al enviar un producto?

Si desea ahorrar en el envío, debe tener en cuenta todas las situaciones. Es decir, debe tener en cuenta todos los métodos y tipos de envío en su país. Si llega a la conclusión de que desea utilizar uno de los programas anteriores, debe considerar lo siguiente que decidimos:

Si miras con cuidado Reciba hasta 50% y 70% de ofertasPor ello, es muy importante iniciar la búsqueda antes de tomar una decisión.

Al final de esta tarea, recuerde que el negocio se esfuerza por brindar el producto al usuario final de la mejor manera posible. Lo que se necesita es satisfacer a los consumidores... Para saber en qué almacén se encuentra el producto, debe determinar a qué categoría pertenece el producto.