Que contabilidad financiera Definida como un área responsable de la recolección, Registros y Órdenes Información sobre las actividades económicas de una empresa. Rama de la contabilidad que sistematiza la información sobre la situación económica y las actividades de una empresa en su desarrollo. Esto le permite capturar las actividades de su negocio y los eventos económicos que lo afectan.

el proposito es estado financiero de la empresa, Puede evaluar el resultado. Estos se basan en decisiones tomadas en el pasado. estrategia colaborativa..

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la contabilidad financiera?

Es imperativo Para las empresas que alcanzan cierto tamaño, se basa en normas y reglamentos con principios generalmente aceptados. La contabilidad financiera tiene sus fortalezas y debilidades y este artículo las discutirá.

Beneficios de la Contabilidad Financiera

La contabilidad financiera aporta algunos beneficios a nuestra empresa desde el primer ejemplo Nos da una perspectiva del tamaño económico de nuestra empresa, por el hecho de que se encarga de dar un registro histórico de nuestra economía. Ayuda a plantear la noción de hechos contables mostrando los principales procesos de finanzas, comercialización y productividad de forma holística.

Entre las muchas ventajas que trae este departamento de contabilidad, mencionaremos y explicaremos algunas de sus principales ventajas, tales como: B. Proporcionar apoyo fiscal. Trabajar con la gerencia para tomar decisiones.Divulgue su estado financiero y mantenga la cuenta de su empresa.

Aclarar la situación financiera.

La contabilidad financiera transmite regularmente el estado actual de la economía. Gracias a este informe, la parte administrativa de la organización Manténgase informado sobre su situación financiera.. Esta información se utiliza como una herramienta de apoyo a la toma de decisiones para garantizar que se satisfagan sus necesidades. Destino sugerido..

concesión de ayuda fiscal

Evitar problemas legales a la empresa contribuyendo al cumplimiento de los impuestos que deben presentarse ante las autoridades fiscales y reflejándolos en los estados financieros para evitar cualquier tipo de inconveniente.

Mantener las cuentas de la empresa

Documentar toda la transacción de la empresa. Realizar contabilidad avanzada con el sistema contable adecuado.

Trabajar con la gerencia para tomar decisiones.

La persona que dirige la empresa utiliza los datos de contabilidad financiera. Genera tu decisión En función de los resultados, se lanza y con la ayuda de un contador profesional.

Desventajas de la contabilidad financiera

Órdenes, registros y en contabilidad financiera Analizar los datos de la empresa. En los negocios. Tiene desventajas por el hecho de que proporciona información del pasado, porque solo se examina un aspecto de la ecuación o porque está mal aplicada. romper las reglas El principio de ética que se aplica al cambiar datos. A continuación, explicaré algunas de las deficiencias de la contabilidad financiera.

Información que son datos pasados

Se refiere a la contabilidad financiera. Suministro de datos antiguos Esto se debe a que algunas empresas muestran estos datos trimestralmente, anualmente o semestralmente. La información disponible no está actualizada. No es por eso que es inútil, pero no lo es ahora.

Registrar solo aspectos financieros

Solo aborde los problemas relacionados con el dinero y excluya otros factores que puedan ayudar al negocio, como: B. Competencia en el mercado y otras cuestiones que puedan afectar la optimización de la productividad empresarial.

puede ser operado

Las cifras están sujetas a cambios debido a las circunstancias de la empresa, Esta es una práctica inmoral e ilegal... Muchas veces se modifica la renta para pagar menos impuestos o para atraer accionistas con una cantidad superior a la que realmente es. Este último se vuelve inconveniente cuando no puede pagar la deuda que ha adquirido.