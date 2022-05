¿Cuáles son las fortalezas, debilidades y limitaciones del tiempo de recuperación?

Las empresas realizan un gran número de inversiones y proyectos en el curso de su desarrollo económico. Hay que comprobar la rentabilidad De la inversión que hacen. Puedes hacer esto usando una variedad de métodos, pero el más conocido es la fase de recuperación o PRI, que se llama PayBack en inglés.

PRI o período de recuperación es el medio por el cual el flujo de caja neto de una inversión o proyecto se utiliza para determinar el tiempo necesario para recuperar el costo inicial. Es una forma muy sencilla de calcular y se mide de forma anual.Además, es un indicador financiero que beneficia a los inversores. Retorno Anual Estimado..

Sin duda, el período de recuperación es un método que no debe pasarse por alto en su plan de negocios, ya que puede usarse con otras técnicas. Analizar el cálculo en detalle. Mide el riesgo de tu inversión. Esto le permite determinar cuánto tiempo puede exceder o recuperar su capital en el menor tiempo posible.

Sin embargo, resultó preferible, ya que es un indicador que se puede evaluar en proyectos de inversión a corto plazo y es fácil de usar. Además, mide tanto la liquidez del proyecto como el riesgo relativo, Por lo tanto, puede predecir el evento a corto plazo. Concebible Las mejores inversiones a largo plazo y sus características..

Recuerde, al usar el método de recuperación, necesita conocer las fortalezas, debilidades y limitaciones del tiempo de recuperación. Muestra el tiempo requerido Para saber si compensa una inversión desarrollada por una empresa o inversor.

Limitar el tiempo de recuperación

PRI es Una forma sencilla de estimar los costos y beneficios de su inversiónPor lo tanto, es parte de ella. Economía Pueden determinar lo que experimentará una empresa y también el tiempo que llevará recuperar la inversión inicial y, como con cualquier otro indicador, existen ventajas, desventajas y limitaciones en el período de recuperación.

No hay duda de que PayBack puede agilizar el proceso de toma de decisiones de los inversores. Diferencia entre inversión económica e inversión financiera En aquel momento Invertir. Por tanto, las ventajas, desventajas y limitaciones del periodo de recuperación son:

Beneficios del período de recuperación

Entre los beneficios del período de recuperación estáLa sencillez de su cálculo, ya que no se requiere ningún software para calcularloTodo lo que tienes que hacer es aplicar una fórmula simple. También puede medir el riesgo de inversión. Además, facilita la elección de diferentes opciones a la hora de realizar una inversión. En otras palabras, te ayuda a tomar decisiones.

Otras ventajas incluyen que comprende el valor del dinero en el tiempo, es fácil de entender, está orientado a la liquidez, se ajusta para flujos de efectivo posteriores inciertos y no acepta inversiones con VPN valorado negativamente.

Desventajas del periodo de cobro

La principal desventaja del período de recuperación es que no tiene en cuenta el flujo neto y los descuentos de flujo después de la recuperación. Aparte del valor del dinero en el tiempo, no tiene en cuenta los principios financieros básicos que representa. «»No es lo mismo un dólar hoy que un dólar al año.

Otra desventaja de PRI es que requiere restricciones arbitrarias y está orientado a proyectos a largo plazo, como investigación y nuevos proyectos. Debido a las fluctuaciones en los costos de energía, es difícil aplicarlo a proyectos de ahorro de energía. Este método no distingue entre inversiones grandes y pequeñas..