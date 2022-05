Vivimos en la era digital. La mayor parte de nuestras vidas viven digitalmenteEsto significa la visualización de contenido en las redes sociales. Instagram, TikTok o Facebook. saber que metas corporativasNecesitan tener una buena presencia digital, y las empresas de todas las disciplinas suelen tener cuentas en las principales redes sociales utilizadas por su público objetivo.

Todo este ser tiene un propósito. Publicidad digital, Vender más productos a través de las redes sociales, no solo como se puede tener una buena presencia, ¿y si me publicito mal en redes sociales? Esto puede traer varias desventajas para nuestra marca.

¿Cuáles son las desventajas de una mala reputación en las redes sociales, en la televisión e Internet?

Teniendo en cuenta que la televisión corporativa es un medio de comunicación tradicional, nos centramos en la mala reputación que se le puede atribuir a todos los medios de comunicación más allá de las redes sociales. Tener un gran impacto en las personas...

¿Qué es la mala publicidad?

Podemos definir la mala publicidad Crea el efecto contrario al que busca la marcacaída de ventas, mala reputación, etc. Esta mala publicidad puede traer muchos inconvenientes a la marca, incluso difíciles de contabilizar. Tener un papel en la sociedadAsí que si es malo, no será lo mejor para nosotros.

Esta mala publicidad puede tomar muchas formas, incluso si es engañosa. Ocultar datos importantes de los consumidoresTiene el doble sentido de confundir a las personas que lo consumen o exagerar que su producto es «el mejor».

En estos ejemplos, la reputación de la marca se deteriorará si se desmantelan. Hay una buena razón para eso. Usar medios inapropiados o poco éticos para llegar a las audiencias..



Desventajas de la mala publicidad

He escuchado mucho la frase «la publicidad es mala», ¿no es así? Di no aquí. Además, la mala publicidad puede arrojar una luz muy negativa sobre la marca, Deja daños que pueden durar años... Eso vale para todos los medios, y si todavía crees esa frase, aquí están las desventajas de la mala publicidad.

Puede conducir a una pérdida de confianza en uno mismo.

Si no cumples tu promesa Perder la confianza de muchos.. Y eso no solo significa que perdemos la confianza de nuestros clientes, sino que nuestros socios y empleados ya no confían más en la marca. Pueden pasar años antes de que recuperemos su confianza.

Esto puede deberse a la supervisión de algunos servicios, lo que genera decepciones con la marca.

Las ventas bajan

La excepción son las empresas que han podido aumentar las ventas después de una mala publicidad. Esto suele ocurrir en empresas menos conocidas que están iluminadas por mala publicidad, A la larga, es difícil reducir y aumentar directamente las ventas...Y eso sucede más a menudo en la empresa

afectar el conocimiento de la marca

Como resultado de la mala publicidad. Los clientes muestran una actitud negativa hacia la marca.Esto se relaciona con los puntos anteriores y ayuda a reducir las ventas durante un período de tiempo. Si nuestro producto se rompe y necesita ser recuperado, puede significar que los consumidores eviten la marca por un período de tiempo.

Famoso ejemplo de mala publicidad

Hay ejemplos de mala publicidad que se hace a gran escala, pero la única forma de hacerlo a gran escala es si proviene de una gran empresa como Pepsi. En 1992 inició la competencia. Encuentra el número 349 Gana $40,000 con una de las botellas de Pepsi.

La gente enfurecida atacó la sede y los camiones de la empresa cuando Pepsi se negó a pagar uno porque se imprimió accidentalmente en 800.000 botellas. Deja que Pepsi pierda millones de dólaresProcedimientos de engaño y pérdida de credibilidad en Filipinas.