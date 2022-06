Tu quieres saber ¿Cuáles son las 10 ciudades más caras del mundo para vivir, trabajar y visitar? Pues te alegrará saber que tratamos de explicártelo en este interesante post, ¡no te lo pierdas!

¿Cuáles son las 10 ciudades más caras del mundo para vivir, trabajar y visitar?

Las 10 ciudades más caras del mundo para vivir, trabajar y visitar

1-Hong Kong, China

Esta ciudad está en la parte superior de la lista, por ejemplo, porque es una ciudad fácil en el Hong Kong internacional. Una taza de café Hablando de la vivienda, que puede llegar a casi 8$ o 7€, El dormitorio Un apartamento básico de dos habitaciones puede costar hasta $ 7,000.

2-Turkmenistán, Ashgabat

En Ashgabat, una familia de cuatro debe ser escasa $ 6,000 por mes Una persona necesita solo $ 2,000 por mes para vivir y mantenerse durante un mes.Esto requiere una cotización de $ 700 Rentar un apartamento Amueblado, 85 metros cuadrados, en un área normal, en cuanto a la comida, un combo tipo Big Mac de McDonald’s cuesta unos 9 dólares.

3-Tokio, Japón

Japón es la segunda ciudad más cara de Asia en esta lista y no es gratis. Por ejemplo, en esta ciudad, un departamento amoblado de unos 900 pies cuadrados cuesta más de $1,000, y una comida Big Mac en un restaurante cuesta alrededor de $7.

4-Zúrich, Suiza

En esta ciudad sueca lo más caro es que suele estar relacionado con el tiempo libre porque es fácil. Los boletos de cine pueden costar hasta $ 20 En cuanto a las comidas, una comida completa en un restaurante estilo McDonald’s puede costar 16 dólares.

si hablas Atención primariaPara los que viven en un piso de unos 85 m2 en Zúrich, Factura de electricidadEl costo promedio de agua y luz es de $152.

5-Singapur, Singapur

Cosas como internet son caras, este servicio en Singapur cuesta alrededor de $33, puedes gastarte un promedio de $63 en él Transporte público En lugares caros de la ciudad, el costo de un corte de cabello puede rondar los $20.

El entretenimiento tampoco es barato. Las bebidas en el bar cuestan $ 16, una pinta de cerveza cuesta $ 8 y los dos primeros asientos del teatro cuestan poco menos de $ 300.

La ciudad más cara del mundo-el resto de la lista

6-Nueva York, Estados Unidos

Los costos de vida en Nueva York son los segundos más altos de los Estados Unidos, con un neoyorquino promedio de más de $ 50 por jeans, $ 84 por zapatos de diseñador y vestidos de verano. Y no solo la ropa es cara estudio amueblado En las zonas caras de Nueva York, el área de unos 45 metros cuadrados oscila entre los US$ 2.000 y los US$ 3.000.

7-Shanghái, China

En Shanghai, una familia de cuatro personas cuesta $ 4600, dos personas cuestan alrededor de $ 61 por electricidad, agua y electricidad, y los jeans cuestan alrededor de $ 93. Una breve visita al médico.El costo por 15 minutos es de $137.

8-Berna, Suiza

Una persona en Berna necesita $ 3000 al mes para vivir y moverse La renta de un estudio de 45m2 amoblado es de $1,100 Para zonas comunes y comidas en la ciudad Restaurante de comida rápida Necesitarás $ 17.

9-Ginebra, Suiza

Necesitas una persona cada mes para vivir en Ginebra Más de $ 4,000Aproximadamente $46 por un mes de internet, $122 por compras de pantalones, $136 Concertar una cita con el médico El transporte público cuesta $ 74 por mes.

10-Pekín, China

Necesito una familia de cuatro en Beijing $ 3,200 El costo mensual es de $ 1.900 por persona, $ 1.150 por una casa amueblada de 85 m² en las zonas comunes de la ciudad, $ 84 por un pantalón y $ 38 por un vestido.