La publicidad y la publicidad tienen un tremendo impacto en los corazones de las masas, haciendo que amen el producto o lo odien por completo. Si desea saber cómo un modelo de publicidad y promoción en particular tuvo éxito, quédese y lea el tema completo. ¿Cuáles son algunos ejemplos modernos de publicidad comercial y publicidad exitosas?

¿Cuáles son algunos ejemplos modernos de publicidad y promociones comerciales exitosas?

Mira este video en YouTube

¿Cuáles son algunos ejemplos modernos de publicidad comercial y publicidad exitosas?

Hoy en día puede encontrar innumerables empresas y marcas en una variedad de campañas que son interesantes, creativas y, por supuesto, han logrado «objetivos» en campañas exitosas. tipo de anuncio Y propaganda, así que veamos algunos de ellos juntos:

McDonald’s: oferta atractiva

mcdonald’s, usó inteligencia, método de comercialización Lo efectivo que siempre utilizan es dedicar con éxito una oferta que los clientes no pueden rechazar: si no tienes tu comida 60 segundos Después de realizar el pedido, se entregará con envío gratuito. Como dije, dado que no le gustan las ofertas gratuitas, ¿fue esta oferta intrigante y convincente una excelente técnica para aumentar las ventas?

Adidas: Figuras públicas, muchos ídolos

La marca de artículos deportivos Adidas también fue muy inteligente y solo utilizó personalidades de fama mundial de la vida pública para crear nuevos eslóganes.

Esta socialité era el icónico Lionel Messi. Sí, junto a los futbolistas que todos conocemos y amamos, el eslogan que crearon «No hay nada imposible» cuenta la convincente y ejemplar historia de Messi. impacto positivo..

Coca-Cola: La afinidad con el público en general es clave

El objetivo de la campaña «Comparte Coca-Cola» es hacer más personal y personal la marca relación profunda Entre cliente y marca. Esta campaña publicitaria tuvo éxito porque ofreció la oportunidad de compartir bebidas de marca con personas cuyos nombres estaban impresos en las botellas, lo que dio lugar a una especie de generación. Experiencia personalizada..

Ford: Para transmitir una imagen

Ford, fabricante de automóviles, con esta imagen ojo desnudo Parece simple, pero pude decirle algo importante que realmente ha hecho que la empresa sea un éxito. El cartel de la campaña consiste en una imagen de la llave de un automóvil Ford y el metal de la llave tiene grabada la forma de la ciudad donde se ubica el edificio.

En esta campaña, el coche de la marca lleva además de la imagen el lema «Ciudad en tus manos» o «Ciudad en tus manos». Recorrido por toda la ciudad O después.

Más ejemplos de campañas publicitarias exitosas recientes

Save the Children: campaña emocional

Administrado por Save the Children, una organización no gubernamental en 2014 Crear un anuncio Por su creación, que conmovió al mundo entero y se ganó muy buena reputación. Con solo un video 1½ minutosSe muestra claramente La difícil situación de millones de niños que viven como refugiados Y la situación en la que se encuentran.

La organización apoyó el éxito de la campaña Imagen fuerte Con el aumento de las búsquedas en Internet sobre el tema desde que se publicó el video, han cumplido su misión de involucrar a más personas con la fundación.

Old Spice: Un comercial divertido y divertido que le permite a tu hombre oler lo que le agrada

Lanzado justo cuando Old Spice se volvió relevante en 2010, el comercial resumió varios factores que hicieron que la publicidad fuera exitosa y reconocida. algunos de estos factores personaje divertido y carisma El humor comercial y la conspiración, como foco de la publicidad, también ha conseguido atraer a más clientes.

Tal fue el éxito del comercial que se dice que las ventas de la marca Old Spice aumentaron considerando solo 30 días después de su lanzamiento. Sobre 107%..

Paloma: belleza real

En esta campaña, las palomas se ganaron el corazón de las mujeres que no querían ser estereotipo Con un «cuerpo perfecto»Porque promueve la verdadera belleza, inspira a millones de mujeres y presenta una campaña publicitaria que se encuentra entre las campañas publicitarias más influyentes en 10 años.