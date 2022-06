¿Cuál es la mejor aplicación para escribir libros desde el móvil? — ¡Ser creativo!

Escribir es una forma de presentar ideas, y la mejor manera de escribir es usar una aplicación que te motive a hacerlo. Es por eso que ofrecemos las mejores aplicaciones aquí. Esto evitará que te aburras mientras escribes y podrás seguir escribiendo, enfrentarte a desafíos y mejorar día a día.

Estas aplicaciones lo motivarán e inspirarán su progreso, así que continúe y descubra todas las ideas para continuar con estas recomendadas y muy buenas. Una aplicación para escribir libros desde el móvil..

¿Qué características necesita una gran aplicación para escribir libros en dispositivos móviles?

Su aplicación necesita muchas características y posibilidades para admitir el desarrollo de texto. A continuación, explicaré las cosas más importantes que debe tener una aplicación para escribir un mejor libro.

Estructura y composición del contenido

La estructura y la estructura del contenido es cómo se ve la aplicación de escritura de libros. La estructura ordenada y precisa da una buena impresión. Se recomienda que este tipo de app sea muy buena, ya que facilitará al lector la comprensión del contenido expresado.

Experiencia del editor

Se recomienda que esté familiarizado con su uso. Herramientas como Word e iWork, Conviértete en un experto en edición lo que más quieras practicar.Sin embargo, estas aplicaciones Suelen proporcionar una interfaz de usuario bastante amigable. Y la gente aprende a lidiar con eso en muy poco tiempo. Incluso las herramientas más modernas están bien cuando se implementan en un documento.

Posibilidad de exportar un proyecto

Su aplicación debe poder exportar todo lo que sea útil para su nuevo texto, por lo que debe usar las mejores aplicaciones como Scrivener y Freemind. Más adelante veremos por qué estas aplicaciones son excelentes opciones.

Función de escritura

Lo más importante, al momento de escribir, puede escribir lo que quiera y usarlo para muchas funciones. Escribir tu nuevo libro no es tan difícil.El papel de la aplicación siempre es facilitar un poco las cosas. Por lo tanto, necesitas encontrar la aplicación que mejor se adapte a tus necesidades.

¿Qué aplicaciones puedo usar para escribir libros en el móvil? ¿Y cómo los usas?

Muchas aplicaciones creadas para escribir libros simplemente actúan como blocs de notas, pero hay otras aplicaciones que son más útiles para escribir libros. Echemos un vistazo a dos de ellos.

Empleado

Esta es una aplicación muy utilizada. Los novelistas lo usan hoy Gran contenido. Gracias a que esta aplicación te brinda muchas herramientas que facilitan la escritura. Es de pago, pero tiene una muy buena oferta para ti, suele tener incluso oferta especial en algunos meses del año.

Si utiliza una nueva aplicación, le resultará difícil adaptarse. Como resultado, Scrivener tiene una variedad de programas que facilitan el uso diario y lo ayudan a adaptarse.

Scrivener fue creado para escribir, pero no es solo para organizar su texto. Si tus lectores no entienden lo que dice porque no está organizado, no es importante escribir lo que vale un buen texto.Por lo tanto, esta aplicación Ayuda a organizar el texto. Es mucho más fluido y congruente.

Pero, ¿qué pasa con el funcionamiento de esta aplicación? Es muy fácil. Simplemente abra una nueva plantilla para todo el texto proporcionado por esta aplicación y podrá crear un texto similar al siguiente: Incluye nuevo formato.. Puedes elegir el tipo de plantilla que quieras.

La plantilla contiene contenido como la portada. Aquí puedes escribir como quieras. La sencillez de esta aplicación te enseñará a usarla desde el principio, así que no te preocupes aunque seas principiante. Para escribir una novela, debe considerar cuatro procesos: capítulos, personajes, escenarios y edición. La aplicación describe cómo usar cada herramienta al abrir una nueva pestaña.

Espíritu libre

FreeMind es una aplicación de escritorio que te permite crear o crear mapas mentales y conceptuales. Está programado en la plataforma Java.También disponible para Microsoft Windows, macOS, Linux y ahora Se puede descargar a Android..

otra vez, Recolectar o analizar información de ideas generales En el grupo de trabajo, es posible crear un mapa mental y publicarlo como una página HTML en Internet. También puede editar las ideas jerárquicas de los conceptos contenidos en el archivo. Esta aplicación guarda el archivo como XML, lo que garantiza su reutilización.

Esta es una aplicación útil para escribir, ya que los mapas conceptuales o mapas mentales ayudan a sugerir ideas para una mejor representación de las mismas. Es como resumir y luego tener la mente clara sobre lo que quieres expresar y lo que quieres expresar. Organiza tu texto de forma más concisa. Freemind ofrece las siguientes opciones disponibles:

La barra de menú tiene varias funciones que se proporcionan a los usuarios que acceden a esta aplicación. Crea y personaliza tu mapa.

Hay una barra de formato que le permite usar accesos directos desde las opciones del menú más rápido porque recuerda lo que usó antes.

Los símbolos necesitan ser integrados. Esto suele ser muy útil a la hora de crear un mapa conceptual.

Hay un nodo raíz, este es el primer nodo y el resto de los nodos se fusionan.

Los bordes son líneas que conectan los nodos y puede seleccionarlos a su manera.

¿Cómo puedo motivarme para seguir escribiendo en mi celular usando la aplicación?

Incluso si hay muchos aplicación para escribir librosSiempre recomendado Tenga un contador de palabras en su teléfono También puede utilizar estas herramientas para motivar su trabajo para contar con mayor precisión la cantidad de contenido escrito.

escribir o morir

Writeor Die es una aplicación en línea Diseñado para generar velocidad en escrituraSi disminuye la velocidad o deja de escribir texto, tiene la oportunidad de castigarse y motivarlo a moverse cada vez más rápido.

Estas penalizaciones deberán ser impuestas por el propio usuario. Muchos escritores conocidos utilizan esta aplicación para completar textos rápidamente. Cómo escribir más rápido en tu teléfono Para que puedas usar bien esta aplicación.

Ahora debe tomarse el tiempo para escribir lo más rápido posible mientras el texto tiene prisa para que sea coherente y, por lo tanto, cumpla con su propósito.Usted está Seleccione el número de palabras y el tempo quiero escribir

Hay varios modos que puedes usar para adaptarte a tus objetivos. Desde el primer modo suave disponible hasta el kamikaze que empieza quitando palabras del texto como castigo si no va con el ritmo.

Si te enfocas en escribir, no sucede tanto, pero si no sirve para tu propósito y te distraes, serás sancionado de inmediato. Inicialmente, depende de usted configurar la cantidad de palabras y el límite de tiempo para escribir palabras en esta aplicación, y la penalización deseada.De nuevo puedes Exportar contenido literario A través de correo electrónico como un archivo de texto de dropbox o portapapeles.

Escritor de enfoque

O Aplicación de escritor Focus Se utiliza para editar el texto y facilitar un poco el proceso de escritura. También ayuda a evitar que se distraiga durante este proceso.

Focuswriter le permite navegar a una interfaz bastante básica sin elementos como iconos o barras. Solo hay una hoja para escribir texto. En cada palabra que quieras. Hay una barra de herramientas oculta en la parte superior de la pantalla para que pueda ver una pantalla completamente en blanco sin quitar las herramientas de edición. Las principales características de Focuswriter son: