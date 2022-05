Comercio y Finanzas sumergen a los grandes empresarios y emprendedores en acción. Entre ellos está el mercado de valores. Tu negocio depende de ello, así que esto es necesario para entender qué significa este mercado y en qué consiste, te lo explico aquí ¿Qué es la bolsa de valores, cómo funciona y cuál es su finalidad? bolsa de valores en el mercado.

¿Cuál es la función y finalidad del intercambio en el mercado?

¿Qué es la bolsa de valores? ¿Como funciona?

El mercado de valores Negociación de acciones reguladasEs un lugar de encuentro de inversores para comprar y vender valores. Todos los intercambios están sujetos a regulaciones específicas que rigen los participantes del mercado y las operaciones del mercado.

Una característica fundamental del mercado de valores es que está estrictamente controlado. plan de trabajo especificoEso significa que está ordenado.

En otras palabras, el mercado de valores actúa como un mercado secundario ya que el mercado primario es la empresa que emite las acciones, el propósito de incluir acciones es atraer a más personas. Fondos adicionalesporque el dinero recibido se utiliza para el funcionamiento de la empresa.

Una vez que la empresa entrega el stock, Generar un comprador o vendedor Un mercado primario que se reúne en la plataforma y regula las transacciones de manera justa, por lo que la bolsa actúa como un puente que le permite negociar más fácilmente con los vendedores de acciones.

Función y finalidad de la bolsa de valores

Según los conceptos descritos anteriormente, está claro cómo funciona, pero cubriré algunas características adicionales.

salud financiera

funciona la bolsa de valores Como un medidor de salud económico, Los analistas utilizan el negocio de valores para pronosticar los mercados financieros. Por ejemplo, el aumento del sesgo bursátil tranquiliza a los agentes y anima a los inversores a invertir en activos de riesgo.

Transacción segura

Intercambio para la seguridad de los inversores y compradores Control regulatorio Controla su conducta.

credibilidad de la empresa

bolsillo Requiere la credibilidad de la empresa. Si la acción cotiza, la empresa debe cumplir con los criterios financieros para una cotización en bolsa.

Segundo Mercado

El mercado secundario es una función fundamental de todos los mercados bursátiles del mundo. Como un negocio de subsidio de acciones Emitido por la empresa. Los accionistas y compradores, por otro lado, se reúnen en la plataforma y utilizan valores para realizar transacciones reguladas.

liquidez de fondos

Los intercambios no son solo comerciantes individuales Grandes empresas como fondos en línea y corredores..Generalmente no sabes quién está comprando o vendiendo acciones preferentes En la bolsa de valores, esto significa que no se da información sobre quiénes son los accionistas.

¿Quiénes son los jugadores del mercado de valores?

Los intercambios no son solo comerciantes, sino que, como ya se mencionó, Agentes que afectan directamente las operaciones..

Compañía: Estos se emiten a través de acciones destinadas a crear productos para el mercado de valores.

Estos se emiten a través de acciones destinadas a crear productos para el mercado de valores. SEGUNDO: Es una organización que controla la paridad de precios y el uso. investigación de mercado Y demás normativa que pueda afectar a los participantes.

Es una organización que controla la paridad de precios y el uso. investigación de mercado Y demás normativa que pueda afectar a los participantes. Corredor: Estas son empresas que representan los intereses de comerciantes e inversores en grandes mercados, por lo que es imperativo salir a bolsa a través de agentes.

Financiador en línea: Los corredores son representantes indirectos de la bolsa y representan a los inversores.

Los corredores son representantes indirectos de la bolsa y representan a los inversores. Experto financiero: No todos en el mercado de valores son economistas. Eso significa que no tienen las habilidades para realizar. inversión financiera.. Es por esto que necesita un asesor financiero para administrar adecuadamente los fondos que invierte en el mercado.

No todos en el mercado de valores son economistas. Eso significa que no tienen las habilidades para realizar. inversión financiera.. Es por esto que necesita un asesor financiero para administrar adecuadamente los fondos que invierte en el mercado. Presupuesto: Estos incluyen fondos mutuos, fondos de cobertura y fondos de pensiones.

