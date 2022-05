¿Cuál es la diferencia entre un VPS y un servidor dedicado? –Alojamiento web

El alojamiento de datos para sitios web requiere un poco de precaución. Debes usar el mejor servidor. Hacer que el sitio funcione bien. El servidor almacena todos los datos importantes que los propietarios del sitio deben almacenar para satisfacer las necesidades generales.

Actualmente, la gran pregunta es si es mejor o más conveniente usar un VPS. Usa un servidor dedicado.. Proporcionaremos la respuesta a esta pregunta en el curso del análisis. En otras palabras, puede notar la diferencia entre un VPS y un servidor dedicado, cuándo es mejor usar un VPS y cuándo es mejor usar un servidor dedicado.

¿Cómo difieren sus principales características?

Eso sí, ambos se diferencian por el simple hecho de cada capacidad y su precio. Para que entiendas de lo que estamos hablando, primero te explicamos qué es un VPS. VPS Resulta ser un servidor virtual. Todavía queda una cierta cantidad de espacio de partición.

Esta cantidad de espacio particionado se usa para instalar el sistema operativo en el servidor. En segundo lugar, si el servidor tiene un sistema operativo, eso es mucho Almacenamiento fácil de usar Como un solo disco. Los servidores dedicados, por otro lado, son como una especie de computadora completa que también aloja archivos.

tal computadora Alojar un sitio web u otro tipo de servicio Necesita una base de datos estable en su red de Internet. Existen algunas diferencias entre ellos que pueden ayudarlo a decidir cuál es mejor para su sitio web u otro alojamiento.

Cabe señalar que es bueno que busque información sobre lo que es El mejor servidor DNS para alojar tu sitio web.. Si desea conocer la diferencia entre lo anterior, consulte los siguientes dos subtemas.

control y personalización

Hay una gran diferencia en la personalización y control de servidores VPS y servidores dedicados. Los servidores VPS no le permiten personalizar o personalizar la apariencia de donde se almacena el contenido. Puedes hacerlo tomar medidas de control Algo así no existe.

Los servidores dedicados, por otro lado, te permiten hacer lo que quieras con ellos. Personalización del sitio web Donde se almacenan los archivos y las personalizaciones. Algunas personas malinterpretan que VPS no es un servidor dedicado.

En otras palabras, puede ver que el servidor VPS es un servidor dedicado, pero está dedicado en términos de velocidades de descarga, velocidades de carga, múltiples capacidades de descarga, etc. Sin embargo, cuando se trata de eso, todos los detalles y características a controlar el servidor No puede ser cambiado..

Si no lo sabías, hay una manera de hacerlo. Crear un servidor doméstico, Estos servidores se denominan «NAS» y no requieren mucha fabricación. por esta razón, No tienes que gastar absolutamente nada Para mantenimiento de servidores y alojamiento de archivos.

Precio

Hay mucho que discutir sobre los precios de ambos servidores. Los precios de los servidores dedicados varían, El de 3,6 GHz puede costar $203,41 y el de 2,2 GHz puede costar $381,86. Para mantener el servicio, debe pagar este monto todos los meses.

Por supuesto, siempre y cuando pagues esta cantidad. No confundas el alojamiento Desde tu sitio. Si necesita contenido con derechos de autor o contenido de naturaleza explícita, puede cargarlo allí. El archivo no se descarga. Por supuesto, cuando se trata de contenido protegido por derechos de autor, es mejor no hacerlo. De esta forma, incluso puedes ir a la cárcel por aprovecharte de la de otra persona.

Por otro lado, los servidores VPS son diferentes y los precios son diferentes. Depende del espacio de almacenamiento pagado No puede cargar contenido ofensivo o con derechos de autor. Un servidor VPS de 2 GB cuesta $ 11,5 y un servidor VPS de 16 GB cuesta al menos alrededor de $ 92.

El monto acordado se pagará mensualmente. Puedes mantener activo el servicio.. Otra cosa que debe saber es si no tiene forma de mantener su servidor VPS servidor en la nube..

escalabilidad y disponibilidad

El tiempo de actividad también es muy importante. El servidor dedicado siempre le brinda Disponibilidad para hacer lo que quieras hacer Además, no hay límites cortos para guardar archivos. Los servidores VPS no le permiten cargar ciertos tipos de contenido, lo que facilita alcanzar los límites de almacenamiento.

¿Cuándo tiene sentido usar un VPS?

En algunos casos es conveniente utilizar un servidor VPS, en otros casos no es nada recomendable. Si estás comenzando desde tu sitio web y no tienes mucho dinero eso es sabio Usa un servidor VPSNo fallará y los pagos mensuales son fáciles.

¿Cuándo es más conveniente usar un servidor dedicado?

Si su sitio web ya se está haciendo grande y en constante crecimiento, Pagar por un servidor dedicado.. De esta manera no tendrás problemas para alojar tu sitio web con todos los archivos. Lo único es que hay que pagar mucho más.

Eso no es un problema, pero a medida que mejoren los servicios de datos, los sitios seguirán creciendo y Más tarde ganarás más dinero... Si quieres pagar por VPS, nube de google..