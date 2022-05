Corregido: «PUBG se congela al arrancar y no se carga»

Si esto te sucede cuando intentas jugar PUBG se congela durante la pantalla de carga y la ejecución. Luego solucione este error rápidamente para que pueda jugar con confianza. Debe tener su dispositivo a mano para completar los pasos descritos aquí. Además de una red WiFi.

PUBG es un juego multijugador, Puedes jugar con amigos y familiares en diferentes plataformas. Se puede instalar en teléfonos móviles, computadoras portátiles y de escritorio, También en consolas como PS4 y Xbox. Es muy popular en estos días y se adapta a juegos como Fortnite. Sin embargo, muchos usuarios se quedan atascados porque pueden congelarse en la pantalla de carga.

¿Cómo reparar el error de PUBG en Android?

Android es un sistema rico en funciones que se puede personalizar según sea necesario, por lo que a menudo tiene muchas aplicaciones instaladas. En este caso, intente eliminar los que no usa con frecuencia. Este juego siempre debe usar memoria.

Si por alguna razón no tienes suficiente acceso a la memoria, el juego no se iniciará correctamente. Siempre debes verificarlo. La red WIFI funciona con normalidadPermite que el juego acceda rápidamente al servidor.

Otra cosa que siempre debe verificar es que tenga su software Android ha sido actualizado a la última versión. Esto es PUBG Es un juego que se actualiza constantemente.Esto puede suceder ya que puede no usarse en versiones anteriores de Android.

Si probó todos los pasos anteriores y aún no puede acceder a la aplicación, el archivo del juego puede estar dañado y debe eliminarlo. Vuelva a descargarlo desde Play Store. Este es un proceso muy rápido ya que el juego es completamente gratuito. Simplemente abre la tienda y busca el nombre del juego. Esto se muestra como el primer resultado y está listo para la instalación.

¿Cómo reparar el error de PUBG en iPhone?

Con los dispositivos Apple, las opciones para solucionar los problemas de las aplicaciones son aún más limitadas. Sin embargo, todavía hay algunas cosas que puedes probar. Consulte la sección Configuración. Conectado a una red wifi Eso en tu casa, y no solo tienes datos del celular.

Esto es para garantizar que el problema no sea un problema de conexión, sino principalmente una aplicación defectuosa. Vaya a la tienda de aplicaciones y Compruebe si hay actualizaciones pendientes para PUBG. Para guardar este paso puedes: Activa las actualizaciones automáticas. De esa manera no tienes que revisar esto a menudo.

También puede intentar reiniciar el dispositivo. Para hacer esto, debe presionar el botón de encendido y el botón central al mismo tiempo. Mantenga presionado durante al menos 3 segundosEsto permite que el dispositivo se reinicie y vuelva a abrir la aplicación.

Por fin Puedes seguir los mismos pasos que AndroidSin embargo, en esta ocasión aplica para iPhone, por lo que tendrás que desinstalar el juego. Por lo tanto, haga clic en la aplicación durante unos segundos y presione «X». Tenga cuidado de no eliminar el progreso de la sala de juegos, ya que se guarda en la sala de juegos. Con eso, solo queda reinstalarlo en la tienda.

Posibles razones de este error

PUBG es un juego global, El servidor está muy cargado.Como resultado, estos pueden colapsar y dejar de apoyar a los jugadores durante unos minutos. Eso es un poco improbable, pero podría ser una explicación.

Otras razones pueden ser más comunes y son las mismas que muchos dispositivos. Por otro lado, los juegos siempre necesitan estar conectados a la red, por lo que tiene un gran impacto, y puede deberse a un problema con la conexión WIFI del teléfono, por lo que al abrirlo Reconoce que internet no es estableotoño.

Este problema también puede deberse a actualizaciones incorrectas del juego o WiFi o desconexiones de WiFi durante la instalación. tu celular esta apagadoLos archivos importantes pueden verse afectados.

¿Cómo arreglar los errores de carga de iPhone y Android?

Si la solución anterior no funciona, no se preocupe. Nuestro equipo de expertos ha seleccionado algunas opciones mucho más prácticas que te ayudarán a solucionar el problema más rápido. Bajo estas:

Libere espacio de almacenamiento del teléfono celular

Esta es probablemente la razón más común por la que PUBG no se inicia en una gran cantidad de teléfonos. Aunque la gente no lo sepa, resulta que guardar imágenes de WhatsApp y otras aplicaciones llena el espacio de almacenamiento del teléfono, en este caso te recomendamos lo siguiente: Hacer una copia de seguridad de la imagen O simplemente eliminarlos.

Muchos teléfonos no eliminan las fotos inmediatamente. Incluso la gran mayoría de los teléfonos Android y los iPhone requieren que hagas clic en el botón «Papelera». En Android, está en el menú superior derecho. Puedes identificar este menú Con 3 teclas de barra horizontal.

En el iPhone, debe abrir la aplicación Galería e ir a Álbum. Una vez que llegues allí, debes ir hasta el final de este. Se llama «Eliminado recientemente».

Mientras tanto, puede eliminar la aplicación de su teléfono. Para Android, debe desplegar la barra de notificaciones y presionar el botón en la esquina superior derecha para acceder al menú de configuración del teléfono. Esto te llevará al menú de configuración.[アプリケーション]Opcionalmente, puede ver todas las aplicaciones en su teléfono. También quítelos según sea necesario.

Para el iPhone, el proceso es similar. Necesitas acceder a la aplicación Opciones, y uno de los menús que ofrece dice «Almacenamiento». Aparecerá un botón llamado «Aplicaciones».

Utilice una conexión a Internet estable

Esta suele ser una de las razones por las que las aplicaciones no se inician. La aplicación se está reiniciando porque el servidor del juego no responde, no es un problema causado por la funcionalidad de su teléfono. Para resolver esto, es un juego multijugador para que pueda jugar usando datos móviles Se requiere un total de solo 38 MB para 1 hora de tiempo de juegoIgualmente.

Para resolver estos problemas en su red privada, debe asegurarse de que la persona con la que se está conectando no esté haciendo una videollamada, realizando una gran cantidad de descargas o cargando archivos a su red. Todo esto aumenta un valor llamado «lag». Si la latencia es muy alta, El servidor rechaza automáticamente la descarga.

Otra solución que se puede aplicar a este problema es configurar el enrutador al que intenta conectarse para proporcionar una conexión más rápida. Esto generalmente solo lo hace un técnico. En este caso, debe preguntar si puede restringir su enrutador en su próxima visita técnica. Esto sucede cuando un vecino o una persona no deseada accede a la red.

Actualice a la última versión disponible del juego.

Como se mencionó anteriormente, esta es la forma más fácil. Si tiene problemas para conectarse al servidor, El juego continúa.

Si la versión del juego es muy antigua, el servidor rechazará automáticamente la conexión. En este caso, Tienes que ir a la App Store o Play Store Asegúrate de estar usando la última versión de la aplicación.

Borrar datos y caché del juego

Para hacer esto[設定]Tienes que abrir el menú. Para hacer esto, abra el cajón de la aplicación y busque después de un símbolo de engranaje. Presiona para abrir la aplicación Configuración. Desde la aplicación de configuración, esto se aplica tanto a Android como a iPhone. Está en el menú principal del iPhone.

Una vez que ingrese a la aplicación, verá un botón llamado «Aplicaciones» que se mueve hacia abajo. Al pulsarlo, aparece un menú con todas las aplicaciones. Al especificar uno de estos, se abrirá una página donde podrá ver las siguientes opciones: «Borrar caché» y «Salir de la aplicación». Buscar PUBG y[キャッシュのクリア]Seguir los pasos del botón puede ayudar a que el juego funcione mejor.

Desinstalar y reinstalar

Para hacer esto, siga la ruta universal para encontrar las aplicaciones anteriores.[アンインストール]Presione el botón para borrar todos los datos del juego en su dispositivo. Le recomendamos que haga esto, ya que deberá volver a descargarlo de Play Store para volver a jugar. La noche en que Internet es rápido.

Esto arreglará cualquier paquete de instalación incorrecto. El juego comienza correctamente.

Comprueba si tu dispositivo es compatible con el juego

Esta es una regla general, ya que requiere una cantidad mínima de hardware para ejecutar el juego correctamente. Para teléfonos desde iPhone hasta Android PUBG requiere:

Android Lolipop o superior.

2 GB de memoria RAM.

Memoria de 1,5 GB.

Los teléfonos y tabletas de Apple requieren un dispositivo de quinta generación o posterior.

Comprueba si la personalización gráfica es compatible con dispositivos móviles

Este es un problema que ocurre cuando intentas hacer que los gráficos del juego sean muy altos y el juego no se ejecuta ni se ejecuta sin problemas. Con FPS decentes.

Para solucionar esto, inicie el juego y no se una al juego. Debes ir al menú de configuración y luego a la sección de gráficos, los gráficos deben estar reducidos al mínimo o medio para que tu teléfono pueda hacerlo. Ejecutar el mapa Correctamente.

cambios en el servidor

Para hacer esto, debe usar una VPN que se puede descargar desde Google Play Store y hacer que la conexión parezca que proviene de otro país. Si no quieres esto, dile a un amigo conectado al servidor lo que quieres decir. te invité al juego cambiar de servidor.

[修復]Usa el botón

Cuando inicie el juego, verá un botón con una llave inglesa en la esquina superior derecha de la pantalla, no solo cuando inicie la aplicación, sino también sin acceso a su cuenta. Al abrir esta ventana, Se ofrecen cinco opciones: Reparaciones periódicas; recuperación del juego. Eliminar el mapa. reiniciar; reparación de recursos. Ambos mejorarán el rendimiento de tu juego.

Cambiar a PUB Glite

Esta es una versión con gráficos mucho más modestos y optimizados, está pensada para teléfonos de gama baja, y tú también puedes Descarga gratis A través de Google Play Store.

¿Qué debo hacer si PUBG Mobile Emulator para PC se atasca en la pantalla de carga?

Si está utilizando una PC, debe asegurarse de que el emulador que está utilizando sea compatible con su aplicación. Por lo general, Bluestacks, Este es el emulador más famoso., Es compatible con la aplicación. Sin embargo, si no usa Bluestacks, debe consultar el sitio web donde descargó el emulador para obtener una lista de aplicaciones compatibles.

Por favor revise su conexion a internet

En este caso debes tener en cuenta que el Firewall de Windows puede impedir que algunas aplicaciones utilicen Internet en tu ordenador, para solucionarlo debes acceder al menú Firewall que puedes ver Al abrir el Panel de control de Windows.

Asegúrese de cumplir con los requisitos mínimos de funcionamiento

Se debe recordar a los jugadores que los requisitos para computadoras y teléfonos son los mismos, pero las computadoras siempre tienen sistemas de 64 bits (más de 4 GB de RAM). CPU mejor que Intel Core i3. Necesita al menos 2 GB de espacio de almacenamiento.

Borrar la caché del emulador

Esto suele solucionar el problema de emular la memoria RAM del emulador, para ello, al igual que Android, hay que acceder al menú del emulador, buscar el menú de configuración y buscar la app. En el menú de la aplicación.

Desinstalar y reinstalar el emulador

Esto suele resolver todos los problemas internos entre la computadora y el emulador. Estos pueden ser causados ​​por descargas incompletas o corruptas. De cualquier manera, debe Asegúrate de tener un buen Internet Evita que la descarga falle.

Deshabilitar funciones experimentales del juego

Esto solo está disponible para aquellos con hardware de la marca NVIDIA y es un proceso rápido que se realiza al abrir el menú de la tarjeta gráfica. Tienes que darle al engranaje en la parte superior derecha. Debajo de donde aparece el perfil, la casilla para activar o Deshabilita las características experimentales del juego.

Deshabilitar superposiciones en el juego

Esto también es solo para usuarios de NVIDIA. Para hacer esto, siga los mismos pasos que antes, pero «Superposición gráfica».

Resolución de pantalla inadecuada

Este es un error bastante común y puede solucionarse ajustando la resolución de pantalla del emulador en el menú del emulador. No olvide la resolución de pantalla del emulador. No debe exceder el de la pantalla del monitor.