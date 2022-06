Corregido: «Pokémon GO atascado, atascado o cargado y no se abre» en Android o iPhone

Te mostraré hoy Solución de error: «Pokémon GO se cuelga, se cuelga o se carga y no se abre» en Android o iPhoneAquí hay algunas formas en que puede ayudar.

Error de Pokémon GO

Puede que Pokemon GO no sea tan popular como lo fue hace unos años, pero definitivamente es un videojuego divertido e incluso más interesante para los jugadores. fanático de la franquicia..En cualquier caso, los juegos son famosos por consumir datos rápidamente. Ahorra datos móviles y batería mientras juegas a Pokémon GO Es esencial.

Además, Pokémon GO lamentablemente no está exento de errores. Problema con la cámara de Pokémon GO AR Generalmente común.Del mismo modo, otros errores facilitan el juego. No arranca o se atascaEsto se explica a continuación.

«Pokemon GO se cuelga, se cuelga o se carga y no se abre» en Android o iPhone-Solución

Hay varias razones para eso Pokemon GO está atascado o cargandoSin embargo, hay algunas soluciones simples que podemos probar. Si esto hace que el juego no funcione correctamente, lo primero que debes intentar es:

Reiniciar Pokémon GO o Móvil

La aplicación puede dejar de funcionar por un tiempo, en este caso reinicio fácil Haz que funcionen normalmente. Por otro lado, si reiniciar la aplicación no funciona, puede intentar reiniciar el dispositivo.

Las opciones anteriores pueden parecer simples, pero ciertamente son posibles de vez en cuando. para resolver este problema. En otras palabras, no hay nada de malo en probar estos métodos básicos

Asegúrate de tener la última versión de Pokémon GO

Es importante mantener actualizados los programas de tu móvil, pero esto es aún más cierto para los videojuegos. El estatus de Pokémon Go como videojuego en línea lo hace aún más importante. Sigue actualizando el programa..

En la mayoría de los casos, la falta de actualizaciones hace que el videojuego no se inicie o no funcione correctamente. Tal vez esta sea la razón por la que Pokemon GO se queda atascado sin iniciar.

Por lo general, Pokémon GO Notificarme cuando se necesiten actualizacionesSin embargo, es posible que no reciba esta notificación debido a un error.En cualquier caso, no importa los errores que cometas, Mover a la última versión para actualizar Pokemon Lo recomiendo encarecidamente.

Prueba a borrar la caché de Pokémon GO

Debido a ciertos errores temporales, es posible que Pokémon GO no se inicie correctamente.Con esto en mente, o puedes usar las opciones que ofrece el móvil Eliminar los datos temporales.

Eliminar estos datos suele ayudar con ciertos problemas. Si tienes dudas sobre cómo hacerlo, sigue leyendo.

Fácil [設定]Abre la sección. Haga clic en esa sección del dispositivo «solicitud» .. Encuentra Pokémon GO aquí y haz clic en la aplicación. El proceso puede ser diferente según el dispositivo que posea.

Haga clic en esa sección del dispositivo .. Encuentra Pokémon GO aquí y haz clic en la aplicación. El proceso puede ser diferente según el dispositivo que posea. En cualquier caso, por lo general[ストレージ]Tienes que hacer clic en la sección.Aquí verás las opciones «Borrar datos» Y «Limpiar cache».. Primero borre el caché para ver si puede iniciar el juego. Si no se inicia, intente borrar los datos.

Eliminar y reinstalar Pokémon GO

Esta suele ser la última opción, pero si ninguna de las anteriores inicia el juego correctamente, vale la pena intentarlo.Aún así, es muy importante conocer sus credenciales. Inicia sesión en tu cuenta de Pokémon GO de nuevo Más antes.

[システム環境設定]y,[アプリケーション]Ir a la sección.Encuentra Pokémon GO aquí, haz clic en la aplicación y selecciona una opción «Desinstalar» ..

.. Luego vuelve a Play Store/App Store Buscar Pokémon GO Descargar de nuevo. Luego inicie el juego e inicie sesión en su cuenta para ver si el problema está resuelto.

Por otro lado, si nada de lo anterior funciona y el juego sigue fallando, podría significar que su dispositivo no es compatible. Requisitos mínimos recomendados para jugar Pokémon GOQuizás antes esta sea la única solución. cambiar de teléfono..