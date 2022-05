Corregido: «Error de autenticación móvil de Call of Duty (9999, -1)»

Una de las principales razones de esto Error de autenticación 9999, -1, Call of Duty Mobile no pudo conectarse. Pero no te preocupes. Aquí te ofrecemos la mejor solución.

Normalmente, cuando un usuario inicia sesión en CoD Mobile, inicia sesión con su cuenta de Facebook. Causa este tipo de errorTambién conocido como error de inicio de sesión móvil de Call of Duty.

Y si estás pensando «Mi cuenta ha sido baneada de Call of Duty Mobile», ¡no! No te preocupes, no importa. Además, no olvides que este es un juego multijugador. datos mas importantesAl igual que el progreso del juego, siempre se realiza una copia de seguridad en la nube.

Es por eso Podrás solucionar tu problema Muchos de nosotros, como tú, descargamos y descargamos de una forma sencilla y rápida. Juega Call of Duty en tu computadoraEstamos muy emocionados de probar esta nueva versión para dispositivos móviles.

Pasos para eliminar los errores de autenticación 9999, -1 en CoD

Hay varias formas de resolver este problema que te pueden interesar si quieres jugar. La primera forma de solucionarlo es hacer reiniciar el teléfonoÚnete al juego e inténtalo de nuevo después de volver a encender el teléfono.

Si este método no funciona, debe seguir estos pasos: vaya a configuración móvil y[アプリケーション]Busca opciones y busca Call of Duty. Aquí al final[[[[Opción «Parada forzada».Repite el mismo proceso en Facebook.

Aunque es poco probable El método anterior Trabajo para ti, y aunque sea un síntoma Call of Duty Mobile se congela o se bloqueaNo puede ser el caso.

La última opción es acceder al mismo menú que forzó la parada. En lugar de especificarlo allí, presione la opción de guardar. Borrar memoria y caché. Si no puede participar, debe estar conectado a Internet o eliminar y reinstalar el juego.

¿Cómo acceder sin problemas a Call of Duty Mobile?

Debes estar muy bien informado para no tener problemas para ingresar a Call of Duty Mobile Cómo vincular Call of Duty Mobile a Facebook. Para ello, debes unirte al juego y acceder a él a través de Facebook. En particular, se prefiere una buena conexión a Internet y WiFi a los datos.

También es muy importante Cambiar la configuración de gráficos Eso depende de tu teléfono móvil. Si tienes un teléfono de gama media, debes tener esto en cuenta. Elimine los retrasos móviles de Call of DutyY también aumentar FPS.

No hay nada mejor que eso Juega Call of Duty en tu tiempo libreSin embargo, jugar con datos móviles no es apropiado, p. B. esperando un autobús, terminando el trabajo o esperando una comida en un restaurante.

Hoy en día la conexión a redes 4G es normal y los avances del 5G son inminentes, pero los celulares pueden perder la conexión por unos segundos. Juego degenerar

Otros posibles errores y sus soluciones

Como ya se explicó por qué error 15019 call of duty movil, Y te dimos una solución, así que hoy lo hicimos de nuevo. Además, muestra otros errores que pueden afectar la experiencia de juego.

El error de Call of Duty Mobile 3007 es la causa principal tu conexión a internet, O en su lugar a un problema del servidor de juegos.

Cómo solucionar el Error 2.1 en Call of Duty Mobile puede o no ser un poco más complicado según el caso, la mayoría de las veces puedes generarlo Por versión del juegoPara hacer esto, debe actualizar su aplicación lo antes posible.

De lo contrario, si actualiza el juego y aún ve el error 2.1, entonces necesita una VPN, ya que es posible que el juego no esté disponible en su país.

Si recibe el error de autenticación 51204 en Call of Duty Mobile, no se preocupe. Este es un error común y afecta a muchos usuarios al mismo tiempo. Solo tienes que esperar.