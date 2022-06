Corregido: «Call of Duty Mobile no se conecta o permanece en la pantalla de inicio»

Todavía hay juegos previos a la salida. ya nos estaban chocando Y hasta ahora nos han mantenido en el bombo de la bestia. Este es definitivamente el caso de Call of Duty: Mobile. El lanzamiento oficial de sistemas operativos como Android e iOS supuso un boom en lo que a juegos para dispositivos móviles se refiere, quedando en segundo lugar el resto de usuarios. Títulos como Free Fire O PUBG.

Call of Duty es uno de los videojuegos de guerra de la saga La más legendaria y épica de la historia.Es posiblemente el nombre de culto entre los títulos más populares en el mundo de los gamers, debido a la extraordinaria calidad general de cada juego presentado en gran momento y series temporales en el mercado. Por lo tanto, la entrada en el mercado móvil fue impresionante.

Pero los beneficios de esta gran fama deben ser reconocidos no solo por juegos pasados ​​y anteriores como PC, Xbox, PlayStation, Wii, sino también por nosotros. Gran calidad y prestaciones que presenta Call of Duty: Móvil. Pero primero, considere las grandes diferencias con sus competidores en términos de resolución de gráficos, historia, tema, opciones y más.

A continuación, hablaremos sobre la mejor calidad y características de Call of Duty: Mobile y cómo hemos superado títulos aclamados como Garena Free Fire y PUBG. Quédate y obtén todos los datos, información y detalles Relacionado con este increíble videojuego disponible en Play Store, App Store y Tienda alternativa o de terceros.

Call of Duty: ¿Qué funciones y calidad ofrece Mobile en las plataformas Android e iOS?

Uno de los aspectos más importantes A traves de llamada del deber: móvil Muy alto por parte de los críticos y usuarios del juego por su excelente calidad de gráficos, su resolución es increíblemente prístina y ha demostrado ser uno de los mejores juegos de gráficos en línea en App Store y Play Store. En este sentido, supera con creces a Free Fire.

Otra propiedad muy beneficiosa Es un modo de juego muy fácil de aprender, los controles son simples y puedes cambiarlo completamente a tu gusto y gusto. CoD: configuración de usuario móvil.. Podrás disponer de una gran cantidad de opciones que se centran por completo en estos aspectos, para que puedas jugar con confianza sin ningún problema ni inconveniente.

Puntos muy destacables de esta app Su modo de juego esHay más de 10 estilos y opciones diferentes para elegir internamente. Los más recomendados de Call of Duty: Mobile incluyen Battle Royale, Multiplayer, 1v1, Custom Team, Duel to the Death y Capture the Flag.

Otro dato que podemos aportar sobre este gran juego es que tienes la opción de iniciar sesión desde Facebook. Planifica y agrega amigos También descargaron esta aplicación para que puedas jugar con ellos y jugar contra ellos sin ningún inconveniente.

¿Por qué Call of Duty Mobile no se conecta o permanece en la pantalla de inicio?

Este es un error muy recurrente. En todo tipo de dispositivos, esto suele suceder porque no hay especificaciones y requisitos óptimos para la reproducción, o porque la conexión a Internet no funciona en ese momento. Es un error simple de corregir, pero siempre es importante tener en cuenta los siguientes requisitos: Código: Móvil..

Requisitos mínimos recomendados Necesitas al menos 16 GB de memoria para jugar este juego con confianza. Memoria internaNecesitas al menos 2 GB de RAM y una muy buena conexión a Internet. De lo contrario, el juego no funcionará sin problemas o pasará del inicio.

Si CoD no se puede conectar, debe recurrir al siguiente paso. Si te quedas atascado al comienzo del juego, apaga los datos y el Wi-Fi.De esta manera, obligará a que no esté conectado al juego. Vuelva a habilitar todo. Eso es todo.Funciona bien.