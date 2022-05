Virtual Box es una herramienta realmente útil y, a menudo, puede probar su sistema antes de instalarlo en su PC. De esta manera se pueden descartar errores, virus o fallas que puedan estar presentes en la imagen ISO en cuestión. Debido a esto, debe estar familiarizado con él cuando lo use.

Controle VirtualBox de forma remota con RemoteBox-Run

Mira este video en YouTube

Una forma de mejorar el uso de VirtualBox es usar la herramienta de control remoto RemoteBox. Para que pueda trabajar más rápido y de manera más eficiente sin tener que usar constantemente su PC. Esto es muy útil cuando no estás siempre frente a tu computadora pero no puedes dejar de usarla.

Alcanzar Control para usar VirtualBox correctamente a través de RemoteBox Tienes que seguir una serie de pasos. Esta sección describe qué hacer, comenzando con los siguientes pasos:

¿Qué es VirtualBox? -Por qué usar VirtualBox

En informática, una máquina virtual se define como un software que administras para simular un sistema informático. Ejecute el programa como una computadora realUna réplica perfecta de una máquina física, Instala hasta 2 y 3 sistemas operativos diferentes en tu PC..

Estas máquinas virtuales son útiles en una variedad de áreas, todos los procesos dentro de sus propios límites propuestos. Estas máquinas virtuales brindan la capacidad de ejecutar programas que aún están en desarrollo.

Por ejemplo, uno de sus usos más comunes es ejecutar un sistema operativo para que pueda probarse. Ejecuta algunos programas sin tener que instalarlos directamente Puede probar el sistema operativo Linux en un dispositivo físico administrado, es decir, una máquina virtual controlada por una MAC.

Para varios tipos de máquinas, que se pueden dividir en máquinas de proceso o máquinas de sistema, esta invención cibernética no parece haber alcanzado todavía todo su potencial, pero todavía hay margen de mejora.

Este ejemplo es muy complejo y se agrega al sistema en tiempo de ejecución. Es decir, hay que tener en cuenta el programa. No alcances la misma velocidad ¿Qué pasa si lo instalo en mi máquina host?Aún así, la flexibilidad que nos brindan hoy compensa la falta de efectividad.

Aquí se explica cómo descargar e instalar VirtualBox en su PC

antes antes Configuración de VirtualBox Puede proceder a instalar RemoteBox. Esto es tan simple como la configuración actual.

hacia Instalación de caja remota Coloque previamente su repositorio GetDeb. wget http://archive.getdeb.net/install_deb/getdeb-repository_0.1-1~getdeb1_all.deb sudo dpkg -i getdeb-repository_0.1-1 ~ getdeb1_all.deb wget -q -O- http://archive.getdeb.net/getdeb-archive.key | sudo apt-key agregar –

Coloque previamente su repositorio GetDeb. Una vez hecho esto, puedes instalar RemoteBox correctamente. Para hacer esto, actualice el repositorio en la siguiente línea de la terminal. sActualizar udo apto

Esto iniciará la instalación. sudo apt instalar caja remota

Siguiendo estos sencillos pasos RemoteBox ya está instalado.

Recuerda siempre que RemoteBox actúa como un «cliente» del «servidor» previamente configurado con VirtualBox. Control completo sobre máquinas virtuales desde dispositivos remotosInstale RemoteBox en este dispositivo remoto.

Cómo usar VirtualBox en Windows: una guía para hacerlo

Después de instalarlo en el dispositivo que administra la máquina virtual, simplemente inicie el programa.

Después de iniciar el programa, busque el botón «Conectar». Ahora se le pedirá que introduzca sus datos de acceso (nombre de usuario y contraseña). También se le pedirá que ingrese la IP del servidor y el puerto 18083 para iniciar la conexión.

Una vez hecho esto, todo está listo para usar la máquina virtual. La experiencia se ve así: Tengo un cliente de VirtualBox, Sin embargo, si en realidad toda la potencia informática reside en el servidor en cuestión, está físicamente instalado en el sistema.

Desde la interfaz de RemoteBox Cubrir todo lo relacionado con la máquina virtualEdite, cree, elimine, etc., todo desde la interfaz simple y fácil de entender de RemoteBox.

RemoteBox: ¿qué es y cómo funciona?

RemoteBox es un programa que actúa como utilidad o complemento a la hora de utilizar VirtualBox. La función de esta herramienta es poder instalar y gestionar una o varias máquinas virtuales creadas en VirtualBox.

Está destinado a complementar el programa, por lo que es extremadamente ligero y no requiere mucho hardware o experiencia para su uso. Es complicado de usar, pero en resumen, es solo un control remoto. RemoteBox se basa en Perl, por lo que no necesita precargarlo. Eso significa que no tenemos que complicarnos demasiado la vida para aprovecharla.

Este complemento continúa este proceso y se conecta directamente al ordenador que queremos controlar. Para ello, debe introducir el código de acceso. Además, para facilitar el uso y el control, RemoteBox tiene una interfaz gráfica de usuario que elimina la necesidad de leer o escribir código para realizar tareas.

Otro beneficio de RemoteBox es que está diseñado para ejecutarse en todo tipo de dispositivos. Esta es una excelente opción para dar Second Life a dispositivos más antiguos y dispositivos que ya no pueden ejecutar otras aplicaciones.

Descarga y usa RemoteBox desde Android

Si desea descargar RemoteBox en Android, debe descargarlo a través de APK. Puede obtenerlo en línea de forma gratuita. El primer paso es abrir un navegador e ingresar el nombre de su aplicación y la palabra «APK». Para ello, debe iniciar la búsqueda. Como resultado, aparecerá una lista de páginas y podrá elegir la página que desee.

Una vez ingresado, debe buscar el botón de descarga. El APK comenzará a descargarse automáticamente y finalmente se moverá a la carpeta Descargas. Si ve la notificación, debe tocarla para aceptar los términos del servicio. Siguiente,[次へ]Debe hacer clic para instalar.

Esto instalará la aplicación y podrás usarla sin ningún problema.

Controle VirtualBox con RemoteBox

tienes que tener esto en cuenta VirtualBox actúa como servidor y RemoteBox actúa como “cliente” Para los servidores anteriores, para hacer esto, debe hacer lo siguiente:

Abra una terminal e ingrese lo siguiente: sudo nano /etc/default/virtualbox

Deje el editor de texto abierto y escriba algunas líneas más. VBOXWEB_USER = Usuario VBOXWEB_PASSWD = Contraseña VBOXWEB_TIMEOUT = 0 VBOXWEB_HOST = 192.168.1.100



Es muy importante editar el nombre de usuario y la contraseña en este paso. Mantenga a los extraños alejados de la máquina virtualEstos cambios brindan seguridad adicional. Nosotros también podemos Cambiar IP Dependiendo de nuestra red, cambiamos el host al más adecuado para nosotros.