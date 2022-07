Comprar seguidores de Instagram, Facebook y otras redes sociales, ¿es una buena opción?

hablaré de eso hoy ¿Quieres comprar seguidores y fans en Instagram, Facebook y otras redes sociales?Lo que todo creador de contenido novato necesita saber.

¿Vale la pena comprar un seguidor para tu red social? — ¿Esta ahí?

El hábito de comprar seguidores es conseguir un número determinado de seguidores. De hecho, en la mayoría de los casos, estos «servicios» se entregan en lotes, y algunos atienden a más de 10,000 seguidores.

Los principiantes pueden notarlo porque es una forma «fácil» de obtener muchos seguidores. De lo contrario, es un proceso tedioso.Aún así, no todo se ve tan bien como parece, en realidad compra seguidores No es el método recomendado Sin puja.

En resumen, si quieres construir una red social, lo mejor es hacerlo de forma orgánica. Esto permitirá que todos los seguidores se unan a su cuenta y vean su contenido. Por supuesto, si eso es lo que estás tratando de hacer, esto es muy útil. Montar un negocio en las redes sociales..

Con eso en mente, comentaré algunas de las razones más relevantes por las que no se recomienda comprar seguidores y fanáticos de Instagram, Facebook u otras redes sociales.Además, no olvides que hay otras opciones. Aumentar seguidores en Instagram Y otras redes sociales.

Razones para dejar de comprar seguidores o seguidores

Como se mencionó anteriormente, no recomendamos comprar seguidores, pero si aún no está seguro de que este sea el caso, siga leyendo por los motivos a continuación. No deberías comprar seguidores Para todas las redes sociales.

Compromiso miserable

Los compromisos o las conexiones emocionales son muy importantes cuando se trata de obtener la cantidad de veces que se comparten seguidores, comentarios y contenido, y una comunidad centrada en la cuenta es un gran impulso. Comprar seguidores no tiene estos beneficiosEstas son solo cuentas «bot», crean comentarios generales y no generan interacciones reales con usted u otros, por lo que en realidad no promocionan su contenido.

Da la impresión de que eres un spammer

Crear «visibilidad» en su red usando bots es una espada de doble filo Pueden llamar la atención, pero no de la mejor manera... El uso de seguidores no genuinos crea una mala imagen de usted y su contenido, provocando burlas y rechazo, además de tratar con personas que envían spam y son intrusivas. Asegúrese de que las personas lleguen a su contenido con un interés real en lo que tiene para ofrecer. Esta es la forma más saludable de crecer en su red.

No es sostenible para tu marca o negocio.

En la mayoría de los casos, los anunciantes miran a su alrededor cuidadosamente La cuenta a utilizar. Es lógico cuando se habla de dinero, por lo que puedes notar cuando tu cuenta está desequilibrada (como suele ocurrir al comprar seguidores).

En otras palabras, puede saber fácilmente cuándo Aumenta el alcance orgánico en Instagram, Facebook y YouTube O conseguirlo de alguna otra manera.Una buena cantidad de seguidores ayudará, pero tarde o temprano si planea usar su cuenta profesionalmente, no lo es. Puedes ver que compraste un seguidor..

La mayoría de los usuarios que compran no existen

Es comprensible que quieras conseguir más seguidores en tu red social. Esto suele ser útil para aumentar la confiabilidad, pero hay algunas cosas que se deben considerar al respecto.Los seguidores que compras, seguro No interactúan con tu cuenta...

La cantidad de seguidores no lo es todo, y la interacción es muy importante, así que si es necesario, como, la cantidad de veces que se compartió la publicación, etc. Consigue seguidores reales en TikTok O en otras redes sociales, este principio lo cumplen la mayoría.

De hecho, muchos sitios prestan más atención a las interacciones porque muestran que a las personas les gustan sus cuentas.En otras palabras, se cree que hay más oportunidades de esta manera. Interactuar con los anunciosEsto es más conveniente para monetizar su cuenta.

estas prohibido

Hoy en día, el uso de bots es muy común en varias redes sociales. La mayoría de ellos ya han optado por prohibir las cuentas que han notado que están usando seguidores falsos.Debido a que esta es una forma fraudulenta de crecer dentro de la plataforma, también genera desconfianza hacia los productos que ofrecemos.

No se prioriza la calidad del seguidor

Estos son bots que administran estas cuentas falsas como seguidores, por lo que las interacciones suelen ser muy básicas y, a menudo, no genuinas.Es decir, la calidad de la interacción es mala, daña la imagen o simplemente la página crece como se esperaba.

No solo compres seguidores

Como se mencionó anteriormente, los seguidores no son los únicos importantes cuando se trata de redes sociales. También se deben considerar los Me gusta y otras interacciones. Esto significa que necesita comprar no solo seguidores, sino también Me gusta y otras interacciones.

Por las razones anteriores, comprar seguidores es claramente imprudente. gastas mucho dinero.. También es una medida destinada a brindar apoyo en momentos específicos, pero sin los beneficios del crecimiento orgánico.

Los temas de las redes sociales actualmente son complejos y los seguidores no lo son todo. Como he señalado varias veces, la interacción también es importante.De hecho, si quieres ser ellos, la interacción es fundamental. Ganar dinero en las redes sociales..

Los seguidores activos definitivamente determinan la rentabilidad de su cuenta, por lo que los seguidores comprados realmente no pueden competir.Todos los ejemplos claros mostrados anteriormente Consigue seguidores en Twitch, un proceso que se debe hacer de manera orgánica, de lo contrario solo es inútil, la verdad es que este principio se cumple en todos los casos. En otras palabras, número Comprar seguidores y fans de redes sociales..

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de comprar seguidores en las redes sociales?

Si está buscando hacer crecer su página y está pensando en comprar algunos seguidores para acelerar las cosas, debe considerar los pros y los contras involucrados. Al hablar de los «privilegios» de comprar seguidoresEspecialmente para los creadores de contenido, es «generación de visibilidad». Muchos seguidores agregan nuevos seguidores porque puedes ponerte en la tendencia según la cantidad de duplicados y otras interacciones.

Pero por otro lado, sobre las desventajas de comprar seguidores Hacen hincapié en la falta de credibilidad ya que los seguidores falsos cuestionan la calidad de los productos que ofreces y se consideran una forma «sucia» de exponerse en la red. Además, los comentarios son tan comunes que el uso de bots genera interacciones inadecuadas. Esto también es perjudicial para su lado, ya que este aspecto definitivamente se nota y levanta sospechas.

Cómo conseguir seguidores de calidad en Instagram

Para generar seguidores reales en tu cuenta de Instagram Lo primero que debes hacer es fijarte un objetivo. ¿Por qué quieres seguidores? Si desea ser un influencer o vender un producto, debe tener claro el tipo de contenido que ofrece y el «motivo» para comenzar a planificar de manera coherente.

Una vez claro el tipo de contenido a proporcionar, Puedes usar «hashtags» estratégicamente, «Hashtags» guían a las personas que están interesadas en un tipo particular de contenido para que lleguen a tu perfil más rápido si tú lo proporcionas. Por ejemplo, si tiene una cuenta que vende zapatos, puede usar el hashtag #shoes en su cuenta pública cuando cargue fotos de sus productos para que sea más fácil de ver para las personas interesadas en su contenido.

Publica siempre contenido de calidad, Necesitas tomar buenas fotos con el mejor ángulo y resolución posible. En un medio visual como Instagram, la apariencia es muy importante. Además, si tus seguidores te conocen, trata de responder a tus comentarios tanto como sea posible. De esa manera, a tus seguidores les encantará tu contenido y seguirán compartiéndolo.

Puedes subir historias con frecuenciaDe esta manera, puedes construir un vínculo más «íntimo» con tus seguidores. El hecho de que puedan ver lo que haces en tu día a día o cómo empaquetas/distribuyes los productos que ofreces te hace sentir más cerca. .. Finalmente, otra estrategia que puedes usar para aumentar seguidores o mantener seguidores que ya tienes. RifaSi sus seguidores etiquetan a sus amigos para recibir un «regalo» de su parte, es probable que se queden si les gusta su contenido y, como resultado, su cuenta seguirá creciendo.

La mejor opción para comprar seguidores en redes sociales

De los muchos sitios y aplicaciones que ofrecen compras de seguidores, este artículo describe las alternativas más accesibles, eficientes y especialmente seguras.

La primera opción que podemos mencionar es ‘nacvi’ La aplicación ofrece un paquete de 1.000 seguidores por un precio de $6, ofrece servicios internacionales y no requiere contraseña de cuenta de Instagram, por lo que no tienes que preocuparte por la seguridad.

Instrumento Otra alternativa confiableTambién ofrece la oportunidad de ganar seguidores gratis a cambio de completar ciertas tareas en su sitio. Con los planes pagos del sitio, 15 seguidores pagan una cuota mensual de $20 por día. Esto evitará que se detecte el uso de bots debido al crecimiento paulatino.

Comprar seguidores también hay uno Una opción de confianza a la hora de conseguir seguidores, Este sitio le brinda seguidores internacionales y también ofrece una garantía de un mes en caso de que pierda los seguidores que compró. Este sitio no solo funciona en Instagram, sino que también puede obtener seguidores en Twitter, Facebook y Youtube.