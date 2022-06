¿Cómo verifico el estado de la batería en mi iPhone, iPad o MacBook?

Las baterías para dispositivos portátiles inteligentes se dividen en tres partes. Es un material desechable, su exterior y su protección, que almacena su energía en su interior y lo más importante la zona donde se carga.Por algo muy obvio La batería está destinada a averiarse algún día...

Está claro por qué la batería ha dejado de funcionar. La batería está hecha de «material reciclado». Cuanta más batería uses, más Todos sus componentes se desgastan Y poco a poco se oxida. de paso, Activar la batería de respaldo en Android..

¿Por qué se agota la batería después de meses de uso?

Con el tiempo seguro que lo entiendes Tu teléfono se cargará menosTal vez algunas personas piensen en esto y piensen que están cometiendo un error. Incluso si su teléfono es de la mejor marca, se deteriorará con el tiempo.

La vida de un teléfono nuevo es de 8-9 horas. Puede notar la diferencia en la vida útil si no usa el teléfono durante aproximadamente 11 horas porque la batería se deteriora.teléfono Puede usar más de su flete Si usa la red WiFi con frecuencia o juega juegos en línea.

Esto no es sorprendente en absoluto. Es solo un objeto que deja su máxima funcionalidad en este punto.Sus productos químicos internos y otros componentes en ese objeto Tu almacenamiento de energíaPierden su habilidad.Si no lo sabías, puedes Haz que la batería de tu móvil dure más..

cargos inapropiados

Como ya sabemos, la batería de tu teléfono puede hacer esto Hay un problema de deterioro. Para el momento. Pero puedes cuidarlo y tomar precauciones para que dure un poco más, uno de los cuales es cargar el teléfono correctamente.

No recomendado Usa cualquier cargador Cargar el dispositivo dañará la batería a largo plazo. Evidentemente es el cargador correcto, por lo que se recomienda utilizar el cargador original. Será el mismo voltaje que se muestra principalmente. No hay problema porque el voltaje no es ni demasiado alto ni demasiado bajo.

daño

Por supuesto, si usa su dispositivo con frecuencia, su batería se usará más que todos los días, pero muchos de nosotros lo hacemos. cometimos un gran error.. Si usa mucho su teléfono, asegúrese de que no se descargue por completo. Para ahorrar batería, se recomienda cargar cuando el dispositivo alcance el 20%.

Las baterías se fabrican en diferentes tipos de ciclos. Podrías pensar que la batería está diseñada para exprimir hasta la última gota de energía, pero no es así.Si tu teléfono está completamente descargado y lo recargas, eres tú Explosión del ciclo de la batería Y gradualmente la batería debilita su fuerza por la explotación.

¿Cómo verifico el estado de la batería en mi iPhone y iPad?

Ver el estado de la batería en un dispositivo iPhone o iPad puede ser muy conveniente y esencial.Si está fuera y quiere saber exactamente cuánto tiempo ha estado almacenado su dispositivo, no puede confiar en la barra de arriba La batería puede estar defectuosa La información proporcionada por el dispositivo es incorrecta.

Esta falla de la batería se ha observado muchas veces en dispositivos iPhone y iPad a lo largo de los años, por lo que Apple Inc. ha decidido lanzar una parte del dispositivo iPhone llamada «Estado de la batería» en iOS 11.3.nos permite Comprobar el estado de la bateríaA continuación, veamos cómo se usa.

Ir a la configuración. Seleccione una batería. Después de «salud de la batería»

De esta manera puedes Mostrar estado de la batería En el dispositivo.Si no lo sabías, puedes Retire correctamente la batería del iPhone sin dañar los componentes..

¿Cuáles son los pasos para ver el estado de la batería de mi MacBook?

A Mostrar estado de la batería En los dispositivos MacBook, puede ser muy simple, así que no lo complique. Aparte de eso, es muy conveniente para usted y cómo nos vemos:

Pulse el botón «Opciones». A continuación, seleccione en el menú de Apple. Toca «Información del sistema». En la ventana Información del sistema, seleccione Energía. Allí descubrirás cómo es la batería.

¿Cómo retrasar el agotamiento de la batería en los dispositivos Apple?

Los pasos que debes seguir para manejar la batería de una manera muy efectiva son muy simples. Como sabes, de esta manera la batería durará más.estos son Pasos que debes seguir Cómo retrasar el agotamiento de la batería en dispositivos Apple:

No exponga el dispositivo a un calor excesivo.

No utilice el dispositivo mientras se carga.

No deje el dispositivo completamente descargado.

Cuando tu vienes a mi Hay un problema O, si tiene preguntas sobre su dispositivo inteligente iPhone, visite: página de soporte de Apple.. Allí encontrarás la información que necesitas de tu iPhone y iPad.