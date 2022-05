Cómo verificar los suscriptores de YouTube desde su teléfono inteligente: haga clic en la campana

YouTube no solo es adecuado para buscar información sobre cosas importantes, sino también para ver contenido y disfrutar del tiempo libre. Para aquellos que suben contenido a la plataforma, puede subir automáticamente el video sincronizando la fecha con la fecha. Puedes ver el número de suscriptores. tu posees

Algo así antes decimos que es posible ver la cantidad de suscriptores que tienes en tu canal de YouTube También puedes verlo desde tu teléfono móvil.. En otras palabras, le mostraremos cómo verificar si los suscriptores aparecen en el canal, cómo verificar los suscriptores en YouTube y cómo aumentar la cantidad de suscriptores en YouTube.

¿Cómo puedo verificar si un suscriptor está en la lista de mi canal?

Eso es fácil de entender. Todo lo que tiene que hacer es completar una encuesta duplicada para cada video. Ver cuántas vistas obtienen.. De esta manera puedes ver si los suscriptores de tu canal son visibles, es decir, si tus suscriptores ven tu contenido.

Para ver quienes son Suscriptores actualesTodo lo que tienes que hacer es seguir el siguiente proceso:

Enciende tu teléfono móvil. Abre la aplicación de YouTube o sitio web de youtube.. Ve directamente a YouTube Studio. [最近のサブスクライバー]Haga clic en la sección. [すべて表示]Presionar una opción le dará una imagen más precisa de si el suscriptor está en la lista del canal.

Además de comprobar si el suscriptor figura en el canal de YouTube, considere las siguientes opciones: Cambia la foto de perfil de tu canal.. Si tu canal de Youtube es grande, a veces te lo recomiendo Actualiza tu foto de perfil Porque tu suscriptor conoce tu apariencia actual.

Dicho esto, el resto siempre presta atención al tipo de contenido que subes a la web y por tanto Cómo Encontrarnos..

¿Cuál es la forma más fácil de saber cuántos suscriptores tienes desde tu smartphone?

Es realmente genial verificar la cantidad de suscriptores de YouTube con su teléfono móvil Accede a todas las funciones de YouTube Desde Internet con un PC. Sin embargo, puedes ver este tipo de datos desde tu aplicación móvil sin hacer mucho.

teléfono de inicio. Abre la aplicación de YouTube. Inicie sesión en el canal. Presiona el ícono de la imagen de perfil del canal. Luego selecciona la sección «Tu canal». Finalmente, mira debajo del nombre del canal para ver el número actual de suscriptores.

Accede a tu cuenta de YouTube desde tu computadora y[統計]Puede ver la ubicación de la casa del suscriptor yendo a los detalles de . En otras palabras, ¿desde qué país te sigue la mayoría de la gente? Saber esas cosas puede ser muy útil, especialmente cuando quieres Promocionar tipos específicos de contenido..

Por cierto, si desea aumentar la tasa de crecimiento del canal de YouTube, Coloque canales en su perfil de TikTok..De esta manera el público en general en TikTok mira el video que tienes En la plataforma de YouTube.

¿Cómo puedo saber quién está suscrito a mi canal?

No hay forma de ver todos los suscriptores de tu canal de YouTube, pero puedes hacerlo. Conoce los últimos suscriptores:

teléfono de inicio. Abre la aplicación de YouTube. Ve a YouTube Studio. Si va a la sección Suscripciones recientes, puede ver cuántos de sus suscriptores más recientes tiene y sus nombres.

Esto solo se aplica a los nuevos suscriptores de tu canal si quieres ver cuáles son. El usuario suscrito más antiguo No podrás verlo. Si no lo sabías, hay una forma de hacerlo en YouTube. Ocultar suscripciones a canales.. Esto es útil cuando no quieres que otros sepan cuál es el verdadero crecimiento de tu canal.

¿Cómo consigo más suscriptores para mi canal?

Ahora que sabe cuántos suscriptores tiene su canal de YouTube, necesita saber cómo obtener más suscriptores. Próximo, Aquí hay algunos consejos Le permite obtener más suscripciones a su canal.

Siempre termine el video con una solicitud de suscripción

Casi todos los creadores de contenido de YouTube siempre les dicen a los espectadores que se suscriban al canal. Hay muchas personas que ven todos los videos en su canal, así que haz esto. no te suscribes mismo. Bueno, si le dices a la gente que se suscriba al final de tu video, obtendrás más suscriptores.

Responda a los comentarios e interactúe con los espectadores

Una de las razones por las que los canales de YouTube tienen tantos suscriptores es que la persona que creó el contenido del canal comparte el contenido con los suscriptores. Este es el propietario del canal. Preocúpate profundamente por las personas La persona que ve tu video.

Si desea aumentar constantemente el número de suscriptores, Diálogo con comentarios Con tus suscriptores.

Los suscriptores siempre celebran

Lo último que hay que hacer Compartir eventos con suscriptores Esto es importante. Para este tipo de cosas, puedes dedicar todo o parte del video a celebrar fechas, eventos, etc.