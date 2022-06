Cómo Ver y Descargar Facturas de Amena en PDF desde Móvil o PC

En el siguiente artículo veremos de qué forma descargar y ver las facturas de Amena, tanto en nuestro teléfono como en nuestra PC y en formato PDF. Amena es una marca empresarial de servicios de comunicaciones, siendo parte de la multinacional francesa Orange.

Amena se maneja principalmente en el área de servicio móvil líneas fijas, para teléfonos móviles e internet. Con el avance de la tecnología, cada vez más empresas hacen uso de aplicaciones o páginas web para notificar alguna morosidad, noticia o dar consulta de una factura. Lo que ahorra una gran cantidad de tiempo en sus consumidoresademás de ser una solución práctica.

Si eres usuario de Amena, posiblemente conozcas su aplicación móvil ‘Mi Amena’ y su página web con las que puede consultar una gran cantidad de informacion. En caso de que no sepas como hacerlo, a continuacion te explicaremos como hacerlo.

¿Cómo y dónde consultar las facturas de Amena?

Amena nos pone a disposicion dos espacios donde consultar nuestras facturassiendo uno de estos con su página web en atención al cliente y usando su App ‘Mi Amena’ para hacerlo, hay que seguir una serie de acciones que explicaremos a continuación.

Amena atencion al cliente

Para acceder a esta página, buscamos en nuestro navegador de preferencia ‘Amena España’ para que encontremos rápidamente la página oficial. Una vez ahí nos registramos con nuestra cuenta y nos dirigimos al área de atención al cliente.

Aquí podemos ver nuestras facturas de los ultimos seis meses con Amena, ayudando a mantener un control de nuestro consumo. Si así lo preferimos, podemos aprovechar que estamos en atención al cliente para despejar cualquier otra duda que tengamos.

Mediante la App Mi Amena

Otra forma que tenemos para ver nuestras facturas, es descargando la aplicación ‘Mi Amena’ una vez dentro de la aplicación, tenemos la opción de descargar las últimas doce facturas que tengamos con Amena. está puede resultar la forma mas practica para muchas personasya que no hace falta sentarse en una computadora para consultar nuestras facturas.

Cómo puedo descargar mis facturas de Amena en PDF gratis

Ya que sabemos donde ver las facturas de Amena que queramos, debemos saber como descargarlas para chequearlas a todo momento de nuestro computador o teléfono. En ambos casos es indiferente la versión de Android o iOS que tengamos, porque se puede hacer en todas, al igual que en cualquier versión de Windows y de MacOS.

Ahora, para descargar las facturas, debemos encontrarnos en los mismos espacios que mencionamos anteriormente, tanto en la página web de Amena como en su aplicación Mi Amena. Sitio donde además podremos ver nuestras llamadas por categorías, como su duración, donde se hicieron y cuánto consumimos de nuestro plan telefónico.

Desde la página oficial Amena

Nos dirigimos a presionar el mes o meses que nos interesa consultar, dando click en ‘PDF’ para que se descargue en este mismo formato.

usando la aplicación

Desde la aplicación es la primera opción que nos lanza, en vez de pre visualizar la factura, tenemos que descargarla en formato PDF, permitiendo tener ese documento para chequearlo a todo momento en nuestro teléfono.

Cómo descargar facturas Amena para Autónomos

Si no somos parte de ninguna línea para empresas, no hay condiciones adicionales. Si seguimos los pasos que mencionamos anteriormente, podremos tener nuestras facturas de amena facil y sencillo.

Cómo descargar la aplicación Mi Amena para ver mis facturas pendientes

La aplicación ‘Mi Amena’ cuenta con una cuidada interfaz de uso sencillo. Más allá de esto, debemos saber que la aplicación como tal es una APK, cuestión que para algunas personas no son tan familiaresy si no sabemos cómo descargar e instalar aplicaciones APKSno debemos preocuparnos porque es extremadamente fácil.

A pesar de que la aplicacion no tiene riesgo alguno y menos descargándola desde un sitio seguro como desde la pagina de Amena, debemos comprobar si la aplicacion APK es segura de instalarespecialmente siendo una relacionada con nuestras finanzas personales.

Por último, tenemos algunas alternativas a Play Store que nos permite descargar la APK Mi Amena, siendo más fácil para algunas personas e importante de mencionar.

¿Cuál es el ciclo de facturación de Amena?

Cuando hablamos de ciclo de facturación, nos referimos al tiempo que transcurre entre una factura y otra. En el caso de Amena, posee distintos ciclos de facturación, con los cuales se da una fecha para hacer la entrega de la factura, pero todo depende de cual tengamos nosotros.

Un ejemplo de estos, es que si empezamos el primero de mes, podremos consultar nuestra factura el día cinco. Y para cancelar el pago por el banco, se realiza el día doce. Una vez más, esto varía el día que hayamos decidido empezar y que podemos consultar en su página web.