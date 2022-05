¿Cómo ver películas y series de Disney Plus con amigos usando GroupWatch? –Guía del usuario

Disney+ ha inspirado el mundo del streaming desde sus inicios. En menos de dos años tenemos más de 100 millones de suscriptores. Aparte de su programación maravillosamente extensa, ofrece a los clientes la posibilidad de compartir sus cuentas y su contenido a través de una variedad de funciones. reloj de grupo..

GroupWatch le ofrece las siguientes opciones: crear una habitación Compártelo peliculas en tiempo real O una serie que estás viendo con un grupo de amigos. Las próximas líneas le dirán todo lo que necesita saber sobre esta característica.

¿Cuáles son los requisitos para compartir contenido de Disneyplus con esta función?

Los principales requisitos para compartir contenido de Disneyplus con la función GroupWatch son: Cuenta activa de Disney Plus, Esta función es parte de la función que brinda la plataforma Disney, por lo que es gratuita y no necesitas descargar ninguna otra aplicación. Está disponible en todos los países y se puede usar desde computadoras, teléfonos, tabletas, televisores y consolas. Y otra.

¿Qué debo saber antes de compartir películas y series de Disneyplus en GroupWatch?

antes de que empieces Comparte tus películas y series favoritas Cuando utilice la función GroupWatch con familiares y amigos, tenga en cuenta lo siguiente:

Al compartir una película o serie a través de GroupWatch Además, todos están viendo la película al mismo tiempo. .. Esto significa pausar, avanzar o retroceder, agregar o quitar subtítulos, etc., cada vez que se realiza una acción. Esto también se refleja en todos los demás, ya sea el anfitrión o uno de los invitados.

solo es posible Comparte con amigos que tienen una cuenta y una suscripción activa Con Disney Plus. Si envía una invitación a una persona no conectada, esa persona recibirá un mensaje pidiéndole que se suscriba al servicio para poder acceder al mismo.

Disney Plus alquila una película que no está incluida en una suscripción regular, y eso también Puedes compartirlo incluso si nadie más lo compró .. Esto genera ahorros ya que pueden dividir el precio de la película entre las personas que intentan verla y todos los involucrados ganan.

Disney + reloj de grupo Solo es posible mantener una sesión activa Solo se puede compartir una pieza de contenido a la vez.

Solo se puede compartir una pieza de contenido a la vez. Puede ser tanto anfitrión como invitado. Usa emoji para agregar una reacciónSe reproduce en la pantalla en tiempo real, lo que le permite interactuar con las personas que comparten esta función.

Solo pueden participar 7 o 4 perfiles

Con la función GroupWatch, puede: Participa con hasta 7 personas total. Este es usted y otros seis amigos. Hasta 4 perfiles, hasta 7 personas de la misma cuenta pero no disponible perfil de niño.. Si invitó a niños al grupo, debe usar el perfil del padre, la madre u otro adulto.

¿Qué dispositivo admite esta función?

Disponible en la mayoría de los dispositivos compatibles con Disneyplusversiones web y aplicaciones para iOS o Android, etc. No disponible para PS4, etc. Modelo específico de Roku O de Amazon Fire TV. Sí, vea contenido en la mayoría de las tabletas y teléfonos móviles o en su televisor con Chromecast.

¿Cómo se comparten las películas y series de Disney+ en GroupWatch?

Hacia Comparte tus películas favoritas Es fácil con Disneyplus en GroupWatch. Simplemente siga los pasos a continuación.

registro Ingresa a la aplicación. Seleccione el contenido que desea compartir. Por favor haz click botón de monitor de grupo. Inmediatamente será llevado a la pantalla para crear una invitación para crear una habitación. Próximo, Presione el signo más Está junto a una foto de nuestro perfil que genera un enlace que enviamos a las personas que queremos invitar. Para invitar, simplemente haga clic en el enlace de copia y verá la palabra copiada[準備完了]Haga clic aquí para transmitir a través de cualquier red social. Lo que solemos usar. Cuando recibas el enlace Para unirte a un grupo, debes aceptarlo.. ¿Cómo lo haces? Si estás usando una computadora, solo copia la URL que se muestra en tu navegador y se generará una notificación de aprobado y ya estás en el grupo. Si es desde tu móvil, es aún más fácil, solo haz clic en el enlace y estarás redirigido automáticamente a la página. disney más.. Si la persona está de acuerdo, el anfitrión mostrará la imagen de perfil del invitado en la pantalla. Cuando todas las personas que invitamos estén aquí Haga clic en Iniciar sesión Ahora puedes disfrutar de la película. El grupo permanece abierto siempre que haya invitados activos y cualquiera que tenga una invitación puede unirse. Es muy fácil salir de la habitación. Simplemente haga clic en el botón «Finalizar GroupWatch».

¿Qué otros servicios puedo compartir a través de GroupWatch?

Esta función no es nueva, pero es la primera función que se puede usar directamente desde una plataforma de transmisión, pero también está disponible en aplicaciones móviles y televisores y navegadores web y fue lanzada por Disney.

Servicio reloj de grupo Diseñado para Echa un vistazo a los títulos de Disney + Library con familiares y amigos Sincroniza sesiones de forma virtualmente automática para que todos en el grupo puedan disfrutar juntos, incluso cuando están en otro lugar.

Además, GroupWatch permite a los participantes enviar reacciones desde la aplicación y verlas en las pantallas de otros usuarios.