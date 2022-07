Cómo ver la descripción del video de YouTube desde la PC para saber más sobre el canal

Puedes hacer lo siguiente con videos de YouTube Proporcionar detalles Para que la gente sepa de qué se trata y dejar información de contacto si es necesario. Todos estos tipos de datos se pueden colocar en una sección llamada «Descripción del video».

¿Qué datos son para muchos de los usuarios que dedican su tiempo a explorar las funciones de YouTube? Descripción del vídeo de YouTube, Cómo se muestra esta descripción y por qué es posible que no se muestre. Para responder a todas estas preguntas, deberá seguir leyendo, ya que aclararemos cada respuesta a continuación.

¿Qué información puedo encontrar mirando la descripción del video de YouTube?

Descripción del video subido plataforma de youtube Por lo general, agrega información que complementa el contenido del video, como redes sociales, fuentes de contenido o enlaces a alguna información importante. El contenido más utilizado en la descripción incluye:

Las búsquedas más comunes en YouTube son archivos como videos, música, juegos, libros, películas, series y más.Estos tipos de archivos son Subir directamente al canalSin embargo, puede colocar un enlace que lo redirija al sitio web o servidor donde puede descargar este archivo.

Contenido general del video

Muchas personas están involucradas Descripción del video Qué es, cuánto tiempo lleva, qué idioma es, y muchos otros. Con base en esta información, el espectador decide si ve el video. También puede ver exactamente a qué tipo de público se dirige.

canal red social

Para mejorar la comunicación con las personas que siguen el contenido del canal, el creador del canal puede dejar una red social en la descripción del video.De esta manera puedes Habla sobre los detalles del video. Incluso del mismo canal. Por lo tanto, si desea hablar directamente con el administrador del canal, debe buscar la información de contacto en la descripción del video.

¿Cómo veo la descripción del video de YouTube desde mi computadora?

Por favor refiérase a Descripción del vídeo de YouTube Resulta que trabajar con computadoras no es tan difícil. Debe seguir los pasos a continuación.

Encienda su computadora, abra su navegador predeterminado, sitio web de youtube..

Encuentra el video que deseas ver la descripción.

Cuando encuentre el video, desplácese hasta la parte inferior del video y[もっと見る]Haga clic para ver una descripción de ese video en particular.

Esto completa el proceso de visualización de la descripción del video en la plataforma de YouTube. Este procedimiento es el mismo que usa para ver la descripción del video desde la aplicación móvil de YouTube.Si quieres disfrutar de todo Funciones de YouTubeSolo necesitas Actualizar la aplicación a la última versión..

¿Por qué no ves la descripción del video de YouTube?

Es posible que haya intentado ver la descripción del video de YouTube antes y no pudo acceder a ningún lado. Este tipo de cosas pueden ser causadas por muchas razones además de los problemas de la computadora.Este tipo de problema es un problema de conducto o error de carga de pagina Del propio YouTube.

Si hay pocos videos en el canal

Es posible que aún no esté permitido en la plataforma de YouTube porque hay pocos videos en el canal que ejecutan el video requerido. explicación.. En este caso, no hay nada que puedas hacer más que esperar a que YouTube permita que el propietario del canal agregue una descripción al video.

Otra razón por la que puede que no estés Mira la descripción del video Una característica de YouTube es que no colocaron ninguno. Tenga en cuenta que esto es lo que debe hacer si desea descargar o compartir videos de YouTube. copia el enlace..

Ocurrió un error al actualizar el navegador

Para ver las dos cosas anteriores, vuelva a cargar la página en su navegador y vea si este es el caso la conexion era lenta Así que no cargué todos los detalles de YouTube.Si todavía no puedes ver nada Descripción del video Esto es porque no hay nada.