Cómo ver historias de personas que no sigues en Snapchat Discovery

No se puede negar que Snapchat es una de las plataformas más populares en el mundo de las redes sociales. Comparte momentos divertidos con amigos y conocidos.Sin embargo, este desarrollador hace todo lo posible, ofreciéndole todo tipo de opciones que mantendrán su lanzamiento seguro. Historia oculta O ver personas relacionadas con personas que dejaron de seguir en la aplicación por algún motivo.

No solo eso Puedes ver lo que está haciendo tu mejor amigo., pero también puedes hacerlo en relación con otras personas que no forman parte de tu lista de contactos. No desea agregarlos o simplemente desea ser discreto al conocer estas historias. Sobre todo si decides hacerlo público para que los demás puedan verlo en cualquier momento, en cualquier caso siempre tienes las siguientes opciones: eliminar una historia Desde el panel de configuración de la aplicación.

¿Cuáles son los requisitos para ver historias de personas que no sigo en Snapchat?

Visualizar y encontrar los artículos públicos más candentes, incluso aquellos que no están en tu lista de amigos, es un proceso muy simple. Por supuesto, esto requiere lo siguiente: Cumplir con algunos requisitos básicos Esto se explica en esta sección. De esta forma puedes disfrutar de lo que otros han publicado y dedicarle mucho tiempo. Si aún no eres miembro de la plataforma Descargue e instale lo antes posible..

Actualización de Snapchat 9.38.0.0

Esta es la última actualización lanzada por Snapchat por lo que es Puedes ver todas las historias de las personas que no sigues Por lo tanto, puede ver todas las historias en la aplicación y compartirlas si es necesario. Este aspecto también ayuda a determinar si el contenido de una persona es suficiente para decidir agregarla a su lista de amigos. Por supuesto, si miras la historia de otra persona, tu nombre será registrado y obviamente sabrán que te estás entrometiendo en sus asuntos.

Función Descubrir de Snapchat

Una de las formas más efectivas de ver una historia de terceros es usar una función Descubre Snapchat.. Incluso al acceder[検出]Tienes que deslizar hacia la izquierda en la pantalla de inicio para abrirla hasta que aparezca la ventana. cuando llegues allí Desliza hacia arriba para ir al historial de búsqueda Tu preferencia, cuando la encuentres, solo tienes que tocarla para verla. Si estás interesado, puedes compartirlo en tu perfil o lista de amigos.

¿Qué pasos debo seguir para ver las historias de las personas que no sigo?

En primer lugar, la única forma es ver las historias de las personas que no sigues. Si tienes la opción de habilitar el contenido público.. Por el contrario, el sistema de seguridad de Snapchat es tan sensible que no puedes verlo. Estos son los pasos para ver las historias públicas de personas famosas y conocidas, pero aún no desea agregarlas a su lista de amigos.

Historia pública de Snapchat

Lo primero que debe hacer para acceder a estos artículos publicados es iniciar sesión en Snapchat. En la página de inicio encontrarás una opción llamada «Historia»... A continuación, debe ingresar el nombre de la persona en cuestión en el motor de búsqueda. Esto le permite seguir haciendo clic en los círculos que caracterizan el complemento y ver fácilmente ese contenido. Como se mencionó, el cuadro desplegable mostrará su nombre y el nombre de la persona que lo abrió, para que esa persona sepa que ha visto su historia.

¿Cómo puedo ver sin saberlo las historias de personas que no sigo en Snapchat?

Es posible que tenga una buena razón para no dejar que las personas sepan que solo vio su historia y este procedimiento. Puede hacerlo con una aplicación de terceros.. Se centra especialmente en el mundo de los espías digitales, donde destaca una app llamada Spire. Esto le permite monitorear la actividad de Snapchat, así como la actividad de otras redes sociales. Deje en claro que estos recursos no son gratuitos. Así que piensa bien en tu decisión.