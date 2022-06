¿Cómo ver el reloj de Facebook desde la televisión inteligente? -Instalación efectiva

En el reloj de Facebook, Como plataforma interna de las redes sociales, encuentra todos los videos subidos. Encuentra transmisiones en vivo de tus grupos y artistas favoritos, videos de celebridades sociales y videos de sitios que se adaptan a tus gustos.aquí se aprende Cómo utilizar esta aplicación en tu Smart TV.

La idea de este pedido es que el televisor que juegas esté conectado a tu dispositivo de transmisión, o tu televisor esté instalado de fábrica, para que tu SmartTV pueda usar todas estas funciones de redes sociales. ..

Si no tiene Facebook Watch instalado en su televisor, Puedes ir a la tienda de aplicaciones. Instale la aplicación en su televisor o dispositivo.Por otro lado, debe confirmar Habilitar la función de reloj de Facebook De lo contrario, esta opción no se mostrará.

La aplicación Facebook Watch te permite ver programas y videos en tu televisor desde la plataforma.Todo lo que tienes que hacer Ir a la tienda de aplicaciones de la plataforma Descarga la aplicación Facebook WatchTV en tu televisor o dispositivo. Después de descargar la aplicación, abra la aplicación y[サインイン]Cuando[続行]Seleccione una opción para. Después de este paso, se mostrará un código de 8 dígitos en la pantalla. Tienes que continuar con esto.

Vaya a la página de Facebook / dispositivo de su computadora o dispositivo móvil e ingrese el código de 8 dígitos que recibió anteriormente,[続行]Seleccione una opción. Después de unos segundos, la aplicación del reloj se actualizará y la configuración estará completa. Ahora puedes ver el video y disfrutar de todo el entretenimiento que ofrece la plataforma. También puedes instalar la aplicación usando APK Desde Facebook en USB. Ciertos televisores inteligentes permiten pendrives y puedes ver su contenido. Si no puedes instalar Facebook de la forma tradicional, prueba a descargar el APK e instalarlo desde tu pendrive.

Esta plataforma soporta Amazon Fire TV, Apple TV 4.ª generación y posterior, Android TV, 2020 y posterior Hisense VIDAA TV, 2015 y posterior Samsung Smart TV, Xbox One, Oculus TV, Portal TV y dispositivos con Windows 10.

tu puedes ir tambien Configuración de televisión inteligente Seleccione la opción Avanzado. En el cuadro, debe buscar una opción con un icono de «Red». En él, debe asegurarse de estar realmente conectado a Internet. Si no, necesita hacer una configuración simple para conectarse.

en la misma caja[全般]Seleccione el icono[このテレビについて]Busque opciones. Esta opción le permite comprobar si el software se ha actualizado. Para verificar esto, simplemente seleccione «Buscar actualizaciones». Tenga en cuenta que esta herramienta tiene otras características como: Mira un video con un grupo de amigos a través de FacebookWatchParty.

Samsung

Una vez que tenga una conexión estable, puede instalar la aplicación en su Samsung Smart TV. Si accede o no a las aplicaciones que instala de alguna manera depende de su modelo de TV. A pesar de que el sistema operativo está cambiando, todos los televisores de esta línea inteligente nos hacen accesibles. Del sitio web oficial de Samsung Obtenga acceso a las aplicaciones más relevantes organizadas por tema. Muchos de ellos requieren registro, pero puedes descargarlos gratis.

LG

LG Electronics ha lanzado la compatibilidad con la aplicación Facebook WatchTV para todos los televisores webOS SmartLine fabricados entre 2014 y 2020 donde está disponible Facebook Watch.Con el lanzamiento de esta aplicación Propietario de televisor LG Pueden ver videos e interactuar en Facebook. Esta aplicación está disponible en la tienda virtual de LGContent.

Si esta aplicación no funciona en su televisor, puede ser porque su televisor no cumple con los requisitos establecidos para su plataforma. Recuerda que necesitas un televisor inteligente O tener un dispositivo de transmisión. Si cumples con estos requisitos y aún así no funcionan, es posible que estés viendo un error en la plataforma de tu aplicación, pero no te preocupes. Estos son los pasos para resolver el problema:

varios tratamientos Técnicas para crear aplicaciones de Facebook Watch Trabaje correctamente y aproveche al máximo su experiencia. La primera forma es reiniciar su televisor, asegúrese de no dejarlo en modo de suspensión o de espera, apague su televisor y vuelva a encenderlo después de unos segundos.

El segundo método tiene que ver con las actualizaciones de software. Esto es para proporcionar correcciones de errores del dispositivo y seguridad, y para mantener su software actualizado. En el método 3, Vuelva a instalar la aplicación en su televisorEn este proceso puedes Elimine todos los datos antiguos innecesarios, como el historial Reemplazar con nuevos datos. Siga los pasos a continuación. Garantía de que la aplicación vuelva a funcionar.