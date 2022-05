Cuando comenzó esta epidemia de juegos en línea, nadie pensó ni por un momento que podrías crear un sitio que pudiera hacer tanto. No solo puedes tocar en vivo, sino que también puedes escuchar música y ver todo tipo de videos.

Pero también se puede ganar dinero divirtiéndose. Pero este artículo te presentará y te contará otro aspecto del sitio. Cómo mostrar el chat de Twitch mientras juegas – Mostrar siempre el chat.

Cómo ver el chat de Twitch mientras juegas: mantén siempre el chat visible

chirrido Es una plataforma ideal para amantes de los videojuegosDonde no me molesta para nada, dura horas detrás del monitor. También puede crear contenido y leer los comentarios de todos los miembros de la comunidad que interactúan con usted en ese momento. Sin embargo, los llamados streamers suelen utilizar dos monitores para que no se pierda nada.

Pero para muchos de ellos, esta opción no es posible y solo puede tener un monitor, lo que molesta al transmisor. Si no sabes cómo configurarlo, una pantalla suele ser muy incómoda, por eso te la mostramos. Cómo mostrar el chat de Twitch mientras juegas – Mostrar siempre el chat.

Nunca pensaste cuando te creaste Cuenta de contracción nerviosaPor supuesto, esta es la mejor opción que has elegido, pero hay otras, pero si conoces esta a fondo, seguro que te quedas atascado. Para solucionar este aparente problema vamos a utilizar ahora una aplicación que, una vez utilizada, es una pena que nunca la hayamos encontrado antes.

Y cuando te decimos que es una muy buena aplicación y se llama, no exageramos Retransmisión de chat.. Como sabes, el restreaming es solo un servicio que te permite transmitir un evento en múltiples plataformas al mismo tiempo. Y esta es una de las principales fortalezas que más ha llamado la atención, especialmente de los streamers.

Sí, si quieres transmitir el mismo evento simultáneamente en plataformas como YouTube Gaming, Mixer, Twitch, etc. Así que la compañía apoya y su servicio definitivamente es realmente genial. Pero aquí hablaremos sobre el chat de retransmisión que puede hacer. Mostrar chat con contracciones individuales durante la reproducción El chat siempre está visible.

Cómo funciona y cómo usar el chat de retransmisión

Cuando Creó una corriente Voy a enviar. Esta aplicación muestra todos los chats salientes en una ventana. Es un método tan simple, pero lo realmente poderoso es la personalización de esta ventana y las diversas opciones disponibles. A continuación te explicamos cómo usarlo.

Primero necesitas descargar la versión para PC desde el sitio principal retransmitir chat, Después de completar este paso, debe crear una cuenta e iniciar sesión. Luego transmita nuevamente desde el panel de chat,[チャネルの追加]Tienes que hacer clic en la opción. Luego selecciona el canal de Twitch. De esta forma, el menú está disponible a través de la entrada de chat de la aplicación.

El siguiente paso es ir a las opciones de configuración en la esquina inferior derecha del icono de ajustes, aquí encontrarás diferentes opciones Cambiar la apariencia de la ventana de chat.. Puede ajustar la opacidad, evitar que la ventana de chat se active durante la reproducción y establecer opciones que permitan que la ventana aparezca en la parte superior.

La ventana de chat ya está configurada. Si lo desea, puede comenzar a crear la transmisión. Monetizar un único flujo reducidosi ya lo has hecho.

A medida que se sienta más cómodo con la ventana de chat, puede personalizar el juego para que se sienta más cómodo. Cómo mostrar un chat de contracción mientras juegas y mantener el chat visible todo el tiempo.